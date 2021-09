Deze handige Android-functies kende je vast nog niet! 

Licht bij bericht

We zijn gewend dat bij bericht onze telefoon een geluidje, trilling of melding geeft, wanneer het geluid is uitgeschakeld. Zo worden wij op de hoogte gebracht wanneer we een appje, mail of bericht ontvangen. Maar vaak in gezelschap leggen onze telefoon op de kop, uit beleefdheid. Maar wat als je nou wel in de gaten wilt houden of je bericht binnenkrijgt? Daar heeft onder andere deze Samsung Galaxy een hele handige functie voor. Je kunt namelijk een LED-functie inschakelen, waar bij bericht de zaklamp van de smartphone kort aangaat. Dit kun je inschakelen via ‘Instellingen’, waar je vervolgens naar ‘Meldingen: gaat en ‘Pulse notification Light’ in kan schakelen. Zo ben je altijd op de hoogte wanneer je berichtjes binnenkrijgt op je smartphone.

Stap voor stap

Wie houdt het niet bij? De stappen die je dagelijks zet. Hiervoor bestaan enorm veel verschillende fithorloges die keurig bijhouden hoeveel stappen je deze dag al hebt gezet. Maar wist je ook dat je je smartphone (Link 2) hiervoor in kan zetten? Ook deze houdt nauwkeurig het aantal stappen bij. Dit is echter geen vaste functie op de smartphone zelf, maar er zijn hier voor vele verschillende apps die gedownload kunnen worden via de Play Store.

Een medisch ID

Laten we hopen dat het nooit nodig zal zijn, maar mocht je wat overkomen is deze functie van Android enorm belangrijk: een medisch ID. Hierin is terug te vinden wie het ambulancepersoneel of andere personen die op dat moment bij jou zijn van jouw familie of vrienden moeten bellen wanneer er een ongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast kun je andere belangrijke informatie toevoegen. Zoals medische aandoeningen, bloedgroep of allergieën waar men van op de hoogte moet zijn.

Multitasking met split screen-modus

Jouw favoriete serie kijken en ondertussen chatten met je vriend of vriendin en dat in hetzelfde scherm? Kan dat? Jazeker, dat kan! Wellicht ken je deze functie enkel op je laptop maar de Android-telefoon maakt het mogelijk met de ‘gesplitste schermweergave’-modus, waarmee je gemakkelijk twee schermen tegelijkertijd kunt openen. Hier een korte uitleg over hoe de ‘gesplitste schermweergave’-modus inschakelt: Vanuit het home-venster ga je naar de ‘Recent Apps’-knop. Hierna zoek je de app die je in de gesplitste weergave wilt weergeven. Houd die app ingedrukt om op die manier een nieuw menu te openen en klik vervolgens op ‘Open in gesplitste schermweergave’. Daarna selecteer je de tweede app die je naast het andere scherm wilt hebben. Zo heb je in een handomdraai twee schermen tegelijkertijd op je smartphone.

Data besparing

Het wordt steeds makkelijker om op ieder gewenst moment je favoriete serie te kijken, die ene app even te downloaden en je fijne muziek te streamen. Zo vliegt alleen je data er enorm snel doorheen en voor je het weet is de maand langer dan de bundel die data die je hebt. Als je je gebruik een beetje wilt beperken, is daar een hele handige functie voor, namelijk: de Data Saver-modus. Bijna alle apps op je telefoon resfreshen zich automatisch. En met deze modus kun je de app-activiteiten op de voor- en achtergrond verminderen, waardoor je data bespaard en langer kunt genieten van de bundel! Hiervoor hoef je alleen naar ‘Instellingen’ te gaan, vervolgens naar ‘Datagebruik’, ‘Databesparing’ en ‘Onbeperkte gegevens’. Daar kun je alle apps inschakelen die je niet wilt beperken.

Screen pinning

Kinderen en telefoons, ze vinden het maar wat interessant en leuk om een filmpje te kijken of een spelletje te spelen. Nu geef je je telefoon wellicht graag even aan je kinderen, neefjes of nichtjes, maar je wil niet dat zij ondertussen in andere apps kunnen. Ook daarvoor is een handige functie bedacht: ‘screen pinning’. Wanneer je deze functie inschakelt, kan de kleine enkel nog in die app het filmpje kijken of spelletje spelen. Zo hoef je dus alle andere apps niet meer af te sluiten, dat scheelt weer!