Valsspelen tijdens een avondje uit is moeilijker dan je denkt

Toch is het volgens onlinegokkennederland.nl nog steeds mogelijk om kaarten te tellen. Dit gebeurt bij het spelletje Blackjack. In het gewone casino is dit niet meer mogelijk. Maar in het online casino is het wel mogelijk om kaarten te tellen en zo het casino op te lichten.

Kaarten tellen is alleen mogelijk met single deck Blackjack

Eigenlijk is er maar één mogelijkheid om kaarten te tellen. Dit kan met Single Deck Blackjack. Casino's doen er alles aan om natuurlijk zelf zoveel mogelijk geld te winnen. Dit doen ze bijvoorbeeld door Blackjack met meerdere decks te spelen. Door met meerdere decks te spelen is het onmogelijk om de kaarten te tellen. Je kan ze natuurlijk wel tellen, maar het zegt helemaal niets over de rest van het deck. Het zegt niets over de kaarten die nu nog in het spel zitten.

Waarom tellen spelers in het casino de kaarten?

Bij Blackjack draait het erom of je een hoge of lage kaart pakt. Dit kan het verschil maken tussen winnen en verliezen. Stel je voor het spel wordt met één deck gespeeld. Dan weet je precies welke kaarten er in het pakje zitten. Je ziet één zichtbare kaart van de croupier en je ziet twee kaarten van jezelf. Hierdoor weet je al precies welke kaarten er eventueel nog in het spel zitten. Door de waarde van de kaarten te tellen krijg je een idee hoe groot de kans is dat de volgende kaart hoog of laag is.

Kaarten tellen volgens het hi lo systeem

Er zijn meerdere manieren om de kaarten te tellen. Sommige systemen zijn nog best ingewikkeld. Ze vragen om een uitstekende wiskunde kennis om dit vol te blijven houden. Het is slimmer om je kaarten te tellen via het hi lo systeem. Alle lage kaarten geef je dan het cijfer +1. Dit zijn de kaarten 2,4,5 en 6. De 7,8 en 9 geef je als score 0. De 10 en Aas geef je als cijfer -1. Elke kaart die getrokken wordt geef je zo'n cijfer. Kom je uit op een positieve score? Dan is de kans groot dat de volgende kaart een hoge kaart is. Bij een negatieve score is de volgende kaart een lage kaart. Het is bij een single deck absoluut niet lastig om op deze manier te spelen. Je krijgt zo een goed beeld van welke kaarten er nog in de slof zitten.

Zelfs met kaarten tellen blijft het een kansspel