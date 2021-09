Dit zijn de populairste sloten in Amsterdam

Een analyse door DeSlotenmaker.com wijst namelijk uit dat met name het type sloten het de inbrekers relatief makkelijk maakt. Het valt met de vaak matige sloten niet mee om de woningen af te sluiten. Dus zou je de deur of het raam op slot willen doen? Het lijkt in Amsterdam belangrijk om de sloten te laten vervangen, vooral in de oudere woningen die er staan.

Type woningen en hun sloten

De populairste sloten in Amsterdam zijn enorm verouderd. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld de woningen in de verschillende volksbuurten, net als in de andere oude wijken van de stad.

Het driepuntsslot is bijvoorbeeld helemaal niet gebruikelijk. Dat betekent dat de deuren gewoon een cilinderslot hebben. Vaak is er zelfs nog geen sprake van een beveiliging tegen flipperen. Bovendien gaat het om sloten zonder beveiliging tegen kerntrekken. Dit wijst op veroudering van de sloten, waardoor inbrekers relatief gemakkelijk naar binnen kunnen.

Veel van de woningen hebben bovendien kleine ramen naast de deur of in een aangrenzende kamer. De ramen kunnen niet op slot. Ze zijn relatief klein, maar niet klein genoeg om een inbreker buiten de deur te houden. Het risico bestaat op die manier dat er makkelijk iemand naar binnen kan komen.

Herken jij jezelf in dit type slot op de deur en bijvoorbeeld een raam in de buurt dat eigenlijk helemaal niet op slot kan? Inbrekers breken het ruitje en krijgen op die manier het raam open. En openen de deur bijvoorbeeld van binnenuit. In andere gevallen forceren zij het slot van de deur, dat zonder driepuntsslot ook relatief eenvoudig is.

Het belang van een goed slot

Het betekent in de beide gevallen dat inbrekers in Amsterdam relatief makkelijk naar binnen kunnen. Ze gebruiken daarvoor graag de achterdeur, dus dat is de plek van het huis om extra kritisch naar te kijken. Aan de achterkant van de woning is het vaak goed mogelijk om in alle rust met het slot aan de slag te gaan. Er is geen sprake van anderen die mee kunnen kijken en iemand zouden kunnen waarschuwen. Dat betekent in de meeste gevallen dat inbrekers binnenkomen, hun slag slaan en zelfs weer ongezien kunnen vertrekken.

Gelukkig is het goed mogelijk om daar iets aan te doen, bijvoorbeeld door de sloten te laten vervangen. Of door sloten te laten plaatsen op de ramen, zowel bij de voordeur als bij de achterdeur.