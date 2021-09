Hoe beveilig je jouw woning in Gent tegen inbraak?

Uit onderzoek van SlotenmakerBelgië.com blijkt dat er in Gent jaarlijks gemiddeld meer dan 850 keer wordt ingebroken. Dat wil zeggen, zo vaak gebeurde dat in 2020. Een jaar ervoor lag het aantal inbraken ongeveer 1,5 keer hoger. Dat betekent dat er iedere dag meer dan 3 inbraken plaatsvinden.

Soorten inbraakbeveiliging

Gelukkig kun je daar iets aan doen. Je kunt jouw woning in Gent beveiligen, met de verschillende soorten inbraakbeveiliging:

Hang- en sluitwerk

De belangrijkste vorm van beveiliging tegen inbraak? Goed hang- en sluitwerk houdt inbrekers buiten. De meeste inbrekers zoeken simpelweg de woning met de minst sterke beveiliging. Ze breken in, pakken wat ze tegenkomen en verdwijnen weer. Een goed slot op de deur maakt het lastig om naar binnen te komen. Dit vergoot de kans dat ze een andere woning in de straat kiezen.

Buitenverlichting

Net zo interessant is buitenverlichting. Inbrekers houden ervan om in het donker te werken. Als niemand ze kan zien hebben ze meer tijd om een slot te forceren en dat te openen. Dus hang je buitenverlichting op, bijvoorbeeld gericht op de deur? Dat zal inbrekers afschrikken. En het voorkomt dat ze ongestoord aan de deur kunnen morrelen.

Camerabewaking

Of pak het professioneler aan met camerabewaking. Zorg er met een set camera’s voor dat het mogelijk is om mee te kijken, ook als je niet thuis bent. Gebeurt er dan wat vreemds? Je kunt meteen de buren waarschuwen of de politie inschakelen. Op die manier krijgen inbrekers geen kans om ongemerkt aan de slag te gaan en te proberen bijvoorbeeld de deur te openen.

Alarminstallatie

Ten slotte kun je ter inbraakbeveiliging gebruik maken van een alarminstallatie. Daarmee zorg je ervoor dat je een melding krijgt op het moment dat er wat aan de hand is. Of sterker nog, dat er een melding naar de meldkamer gaat. Die gaat er meteen mee aan de slag, bijvoorbeeld door ter plaatse te gaan kijken. Je houdt inbrekers effectief buiten, of kunt zo snel mogelijk in actie komen op het moment dat er een keer wat aan de hand is.

Inbraakbeveiliging in Gent

Er bestaan wat dat betreft allerlei vormen van inbraakbeveiliging, waar je in Gent goed gebruik van kunt maken. Voorkom op die manier dat inbrekers de kans krijgen om het slot te forceren en naar binnen te komen. Zorg er in plaats daarvan voor dat je de deur met een gerust hart achter je dicht kunt trekken.