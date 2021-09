‘Oranjeklanten komen met alles weg’

Beste koning Willem-Alexander,

Van alle ideologische aandoeningen aan de geestelijke gezondheid (wappieïsme, wokeïsme, islamisme) vind ik monarchisme misschien wel de meest verbijsterende. Het punt is namelijk dat je niet eens argumenten hoeft aan te dragen om aanhangers van het koningshuis duidelijk te maken hoe evident losgezongen van de maatschappij en de moraal de leden ervan zijn, of hoe dat samenhangt met het achterlijke systeem van erfelijke troonopvolging. Die argumenten dragen de leden van het koningshuis zélf wel aan. Hun sociale antenne staat niet zo nauwkeurig afgesteld, is vaak de conclusie, wat suggereert dat het een kwestie is van enige finetuning. Precies dat is die ideologische aandoening: elke fout van het koningshuis beschouwen als een onhandigheidje, niet als een weeffout in karakter of systeem. Blijkt dat u niet betaalt voor de inrichting van uw privévertrekken in Huis ten Bosch terwijl u 5 miljoen per jaar krijgt voor dergelijke onkosten, dan leidt dat hoogstens tot een mini-relletje, snel gesmoord in het vulsel van oranje tompoezen. Monarchisten houden niet van gedoe over bonnetjes; hun sprookje verdient een blanco cheque. Daar komt geen foute schoonvader tussen, geen omstreden vakantievilla, geen schandalige veiling van een kunstcollectie, geen vakantie naar Griekenland terwijl het hele land het advies krijgt thuis te blijven vanwege corona. Wie eenmaal een oranje waas voor zijn ogen heeft, krijgt die met geen enkele rel of ramp meer weg, in die zin lijkt de aandoening ongeneeslijk. Maakt u het té bont, dan kijkt u schuldbewust in de camera en leest u zo berouwvol mogelijk de tekst: ‘Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben.’ En vervolgens is iedereen weer onder de indruk als u de slachtoffers van de watersnood bezoekt: zulke gewone mensen eigenlijk, hè? Volgens mij denkt een deel van uw aanhang werkelijk dat de Willie-filmpjes van Lucky TV een docuserie zijn.

Bijna een miljoen krijgt u ieder jaar voor het onderhoud van Kroondomein Het Loo, op voorwaarde dat de mensen die dat ophoesten daar dan ook mogen wandelen, zoals iedere natuurbeheerder die overheidssubsidie ontvangt die natuur moet openstellen. Jaar in, jaar uit besloot u niettemin 7200 hectare van dat Kroondomein van half september tot Eerste Kerstdag te sluiten, ‘ter bescherming’ van uw ‘persoonlijke levenssfeer’.

Die situatie lijkt nu eindelijk te stoppen: óf het hele jaar open zoals verplicht is, of geen subsidie meer, zegt nu zelfs minister Schouten. Over het terugbetalen van al die jaren onterecht ontvangen subsidie gaat het uiteraard niet: terugbetalen is voor uitkeringstrekkers en toeslagouders.

Ook dit eindigt ongetwijfeld in een voor u gunstige regeling, en ongetwijfeld níét in een massale afkalving van de steun voor een van geheimhouding, ondemocratische macht en aangeboren uitverkorenheid aan elkaar hangend systeem.

Waarom moet dat kroondomein zo lang dicht? Omdat u zich dan kunt wijden aan uw passie: het afschieten van dieren. Ook die sneue mannenhobby wordt uiteraard door ons opgehoest: op de begroting van het ‘Koninklijk Jachtdepartement’ (tegenwoordig: ‘faunabeheer’) wordt jaarlijks bijna 8 ton uitgetrokken aan geweren en het betalen van de jagers voor u en uw gasten. ‘Ik jaag, en ik sta achter de wijze waarop ik jaag,’ zei u in 1997 als prins al tegen interviewer Paul Witteman. Toen deed het Koninklijk Huis nog aan de intens laffe, inmiddels verboden drijfjacht. Uw opa, Prins Bernhard, hield ook al van het afknallen van everzwijnen. Tegelijk was hij president van het Wereld Natuur Fonds. Oranjeklanten komen met alles weg, vroeger en nu.