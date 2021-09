Marcel van Roosmalen: ‘Je moet vinden wat hij vindt’

Begint die Slagter een chagrijnige ouwe knar te worden?

Hou ouder hoe gekker, zo luidt de uitdrukking, maar voor Slagter geldt dat hij steeds nukkiger lijkt te worden naarmate de jaren klimmen. De baas van Omroep Max heeft het geregeld met iemand aan de stok of gebruikt social media om zijn onvrede ergens over te uiten. Zo was hij vorig jaar boos dat Tim Hofman de Zilveren Televizier Ster voor beste presentator won. Volgens de scheldende Slagter had André van Duin die moeten winnen, die Heel Holland Bakt presenteert bij Slagters ouderenomroepje. Ook had Slagter bonje met Loretta Schrijver. Die zat eens thuis met een burn-out, maar kon het nog wel opbrengen om een animatiefilm in te spreken. Slagter, haar baas op dat moment, ontplofte, wat resulteerde in een jarenlange vete. Want met kritiek moet je bij Slagter nou eenmaal niet aankomen, want daar kan de bejaardenvriend niet tegen. Alles is geweldig wat hij aanraakt, punt uit.

Ik heb geen zwem­ diploma, als kind werd ik altijd uit de zwem­ les ge­ stuurd, ik was nogal een don­ dersteen

Wat is er nu recent weer aan de hand met de razende Max-baas?

Twee dingen. Eerst boycotte hij boos Shownieuws omdat ze daar wat kritiek hadden geuit op de gang van zaken rondom het gef lopte programma Showcolade, waarin BN’ers moesten raden welk voorwerp van chocolade was gemaakt. Hij verbood het entertainmentprogramma om nog beelden van zijn omroep te gebruiken. Kort daarna liep Slagter alweer vuurrood aan om iets anders. Want bij het kritisch-satirische mediaprogramma Media Inside hadden Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman de draak gestoken met Slagter. Hij had samen met zijn nieuwe Max-aanwinst Dionne Stax een tv-actie voor de slachtoffers van de overstromingen in Limburg geleid, waar de mannen wat kritische humor over spuwden. En met kritiek moet je bij Slagter nou eenmaal niet aankomen, want daar kan de bejaardenvriend niet tegen. Of hadden we dat al gezegd?

Wat vindt Jan Slagter van zichzelf?

Wat vinden wij van Jan Slagter?

We hopen dat hij zijn hoofd boven water kan houden en niet verzuipt in een plasje kritiek.

DIEDERICK SLAGTER jongste zoon (23)

‘Vroeger ging ik vaak mee naar opnames en heb ik zoveel plekken gezien die ik anders niet zou hebben gezien. Ook heb ik meegekregen dat je veel kunt bereiken als je ergens achter staat en bereid bent hard te werken. Een sterke kant is dat hij niet bang is om iets anders te doen. De ene keer pakt dat heel goed uit en soms niet. Hierdoor blijft er ruimte voor nieuwe ideeën. Een andere sterke kant is dat hij erg betrokken is bij medewerkers van Max. Mijn vader wil altijd helpen: binnen het gezin, maar ook bij totaal onbekenden. Wat soms vervelend kan zijn, is dat hij erg overtuigd kan zijn van zijn gelijk. Het is natuurlijk nóg vervelender als hij dan ook echt gelijk heeft, haha. Ik ben heel trots op mijn vader.’

TIM SLAGTER oudste zoon (27)

‘Toen mijn vader Omroep Max opbouwde, zat ik op de middelbare school. Ook klasgenoten, hun ouders en onze docenten zagen hem steeds vaker op tv. Hij doet goed werk en daar ben ik apetrots op. Zijn sterke kanten vind ik betrouwbaarheid en rechtvaardigheid – opkomen voor mensen die dat nodig hebben of zelf niet kunnen. Hij heeft mij geleerd om er altijd te zijn voor de mensen die je liefhebt. Hij kan soms nogal koppig zijn en die karaktereigenschap heeft hij mij meegegeven. Ik ben ontzettend trots op hem omdat ik weet hoeveel hij voor veel mensen heeft betekend in Nederland en in het buitenland.’

EVERT SANTEGOEDS presentator Shownieuws

In Shownieuws over het floppen van Showcolade: ‘Die man is natuurlijk grote successen gewend en nu zat er een flop tussen en kritiek erop kan hij slecht velen, ook al is het eenmalig. Dat hadden we misschien niet moeten doen. Dat zegt hij althans. Hij geeft nu namelijk geen toestemming meer om fragmenten van Omroep Max in dit programma te vertonen. Dat is niet eenmalig, ik denk dat hij dat tot zijn pensioen blijft volhouden. Hij heeft nu wel een beetje lange tenen. Misschien moeten we gewoon een keer een kopje koffie drinken. Met een chocolaatje.’

TINEKE DE NOOIJ Max­presentatrice

‘Iedereen roept: “Wat knap dat je nog steeds werkt op je tachtigste,” maar je moet ook maar de kans krijgen om te kúnnen werken. Dat Jan Slagter me vroeg om mijn eigen radioprogramma de Tineke-show op NPO Radio 5 te gaan maken, verraste me. Hij bleek een ouwe fan van Veronica, de omroep waar ik mijn hele leven zowat heb gewerkt. Hij liep voorop in de demonstratie dat Veronica moest blijven in 1973; Slagter vond het gewoon leuk om mij erbij te hebben. Hij geeft me het gevoel dat ze blij met me zijn bij Max. Hij is een man met een missie, staat op de barricaden, is heel streng en een fantastische baas. Mensen hebben weleens kritiek dat hij zo vaak in beeld is, maar geloof mij: Omroep Max ís Jan Slagter.’

MARCEL VAN ROOSMALEN presentator Media Inside

‘Of ik zijn woede begrijp? Nee, niet helemaal. Gijs Groenteman en ik hadden in Media Inside een paar kanttekeningen bij zijn actie in Limburg. Ik zei onder meer dat wanneer de onderbuik van het volk een pot soep is, Jan Slagter er dan heerlijk in staat te roeren. Hij bespeelt graag het sentiment en dat neemt hij zelf heel serieus. Slagter werd boos over onze kritisch-humoristische opmerkingen en weigerde nog in onze uitzending te komen. Ik had gehoopt dat hij eroverheen kon stappen, maar zijn ego bleek net iets te groot. Hij heeft natuurlijk nogal wat neergezet bij Omroep Max en daar heb ik ook respect voor, maar het schijnt dat je er verder niks van mag vinden. Je moet vinden wat hij vindt en anders is hij meteen boos. Ik snap het ergens wel: als je heel hard werkt, dan krijg je dat soort dingen, dan word je eendimensionaal.’