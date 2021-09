‘De meest recente rage onder koekwauzen: denken dat je een jood in WO II bent’

Vroeger zat het gekkenhuis vol met mensen die dachten dat ze Napoleon of God waren. De meest recente rage onder koekwauzen is denken dat je een Jood in de Tweede Wereldoorlog bent, maar dan nu. Dat je wordt ontmenselijkt, buitengesloten en uiteindelijk verdelgd. Dat er een hele Holocaust voor je op poten wordt gezet. Omdat je die prik niet wil. Omdat je voor jezelf nadenkt. Dit in tegenstelling tot die 85 procent van de Nederlandse volwassenen die zich wél hebben laten inenten, het stelletje siegheilende schapen.

Dat is geen aanstellerij. Dat geloven die mensen écht. Anders ga je niet zwaar voor lul met een Jodenster opgespeld rondlopen. Nee, zij zijn er heilig van overtuigd dat Mark Rutte heimelijk vernietigingskampen aan het bouwen is. Ergens in Noordoost-Groningen waarschijnlijk. Dat ís natuurlijk niet zo, maar het is wél de waan waarin ze leven. De helse hallucinatie die ze voor waarachtige werkelijkheid aanzien. Iemand vraagt vriendelijk: ‘Mevrouw, mag ik uw QR-code even scannen?’ Maar in hun oren schalt het: ‘AUSWEIS, BITTE!!!’

Of iemand zegt: ‘Je bent niet verplicht je in te laten enten, je kan je voor zo’n QR-code ook gratis laten testen.’ Dan horen ze niks. Ze zien je mond wel bewegen, maar in hun hoofd klinkt slechts een oorverdovende stilte. De hersens hebben het geluid uitgezet, de boodschap komt niet aan. Alle informatie die niet strookt met de waanvoorstelling wordt geblokt. Dat doen die mensen niet bewust, dat is hun geesteskrankheid die zichzelf koste wat kost in stand wil houden. Dus: vaccinweigeraars worden vervolgd, precies exact genauso wie die Juden damals. Rotsvast geloof biedt houvast, ook als het in iets verschrikkelijks is.

Hoeveel anti-vaxxers met een Endlösung-psychose zouden er ondertussen al ondergedoken zitten? Bij een boer op de hooizolder of ergens in het hoofdstedelijke achter een boekenkast? Misschien ook wel op Urk. Onder de vloer bij een haringvisser en zijn vrouw, de verzetshelden. ’s Nachts kijkt de horizontaal gepositioneerde onderduiker door een ventilatierooster uit over de lantaarnpaalverlichte straat. Zal er ooit een dag komen, mijmert hij, dat ik weer vrij zal zijn? Over deze straat zal lopen?

Dan plots het geluid van laarzen. Acht als SS’ers verklede Urker knapen komen van een zuipfeestje. Ze hebben in het schemerdonker maar al te echt ogende plastic geweren en spelen cowboy en indiaantje met een kameraadje dat een kamppyjama en een davidsster draagt. Executietje! ‘Op je knieën, vuile Jood! Pief! Paf! Poef!’ Is maar een geintje, joh! Moet toch kunnen?! Iedereen doet weleens iets geks als ie een drankje op heeft, toch?! Ondertussen in de kruipruimte is door deze wansmakelijke carnavalsvertoning de paranoïde vervolgingswaan van de ondergedoken anti-vaxxer onomkeerbaar bevestigd. Dit komt nooit meer goed, denkt hij, bevend als een rietje, z’n laatste restje gezond verstand in duizend stukken. Dit komt nooit meer goed.