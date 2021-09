Tijd voor een update over de iPhone 13

In dit artikel lees je een paar van de nieuwe features over de nieuwe iPhone 13. Na het Apple evenement op 14 september zijn we omvergeblazen door de nieuwe technologische snufjes van de modellen. Check it out:

Camera

Het camera-eiland wordt groter, maar ook platter. Een groter eiland komt door een verbeterde groothoekcamera die bij weinig licht alsnog uitstekende gedetailleerde foto’s kan schieten. Samen met verbeterde software, zoals ‘night-modus’, worden beelden bij weinig licht aangepast om scherpere, heldere en hoge kwaliteit foto’s bij weinig licht te maken. Misschien nog wel belangrijker: de portretmodus. We kennen deze al bij het nemen van een foto in portretmodus, maar dat kan binnenkort ook tijdens het filmen. Zo kun je dus focus wisselen tijdens het filmen waardoor uniek beeldmateriaal (van unieke kwaliteit) ontstaat.

Processor en batterij

De nieuwe iPhone 13 wordt voorzien van een grotere en sterkere batterij dat de gebruiksduur verhoogt van 1,5 (iPhone 13 mini) tot 2,5 uur (iPhone 13 Pro). Een grotere batterij was ook wel nodig, vanwege de nieuwe chip die onderdeel is van de nieuwe iPhone. Althans, dat zou je denken. Deze nieuwe A15 Bionic-processor zorgt namelijk niet alleen voor meer snelheid, maar verbetert ook de camera, je privacy (veilige Face-ID) en verlengt ook nog eens de batterijduur!

Opslagcapaciteit

Alsof dit nog niet genoeg was. Apple rust twee modellen (de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max) uit met een opslagcapaciteit van welgeteld 1 terabyte. Tot nu toe was het maximale 512 gigabyte opslagcapaciteit. Een verdubbeling dus ten opzicht van andere Apple toestellen.

Onzekerheden verdwenen

Onduidelijk was of de iPhone 13 of iPhone 12s zou gaan heten. Apple heeft uiteindelijk toch gekozen voor iPhone 13. En met de nieuwe features die eraan zitten, kan je geluk niet meer op, toch? De pre-order van de iPhone 13 modellen is mogelijk vanaf 17 september. Vanaf 24 september zijn ze leverbaar.