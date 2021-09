Nieuwe Revu 38 is nu uit!

Op donderdag 23 september verschijnt de langverwachte HBO-film The Many Saints of Newark. Het is de prequel van een van de beste en succesvolste series aller tijden: The Sopranos. De fictieve gangsterbaas Tony Soprano is veertien jaar na de laatste aflevering populairder dan ooit en zelfs jongeren hebben de serie ontdekt. Voor ons coververhaal blikt Erik Brouwer nog één keer terug op ieders favoriete maffia-serie. 'Just when I thought I was out, they pull me back in!'

‘Ik wilde niet die sneue saaie gast worden.’ In de Telefilm Dwaalspoor speelt Tim Haars (39) een ingetogen, serieuze rol. En als het aan hem ligt, is dat niet voor het laatst. Al was het alleen maar om te laten zien dat hij tien jaar na dato veel meer is dan die gast van New Kids. Hoe eng dat soms ook is: ‘Ik rook een grote walm zweet. Die was van mijzelf.’

Here comes the pudding! In betere tijden was het een geliefde kreet van een nog geliefder komiek. Tegenwoordig zorgen de dubbelzinnige woorden van America’s Dad voor ijskoude rillingen en opgerakelde trauma’s bij zijn talloze slachtoffers. In de nieuwste editie van Revu lees je alles over het bizarre verhaal van Bill Cosby, de meest geliefde serieverkrachter aller tijden.

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de ramkoers van veerboot Estonia en de start van 14 De Musical. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

