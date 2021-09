Nieuwe Revu 39 is nu uit!

Tot 2019 werden er bijna nooit meth-labs in Nederland ontmanteld, maar daar is de laatste jaren flink verandering in gekomen. Het aantal illegale fabriekjes waar het zeer verslavende en peperdure methamfetamine wordt gemaakt, rijst dan ook de pan uit. Voor ons coververhaal geeft Erik Brouwer een overzicht van de zes opzienbarendste zaken tot nu toe: van Achter-Drempt en Wormer tot Boekelo en Nederweert. ‘Dit was fucking Hollywood, niet normaal.’

‘Nooit meer. Ik ben er klaar mee.’ Drie jaar geleden spoelde ze haar laatste drankje door de gootsteen na een serieus doktersbezoek aan huis. Bonnie St. Claire (71) wil geen borrels meer aangeboden krijgen van bijdehante voorbijgangers op straat en rekent in haar recent verschenen boek Kwam een vrouw bij de slijterij af met haar drankverleden: ‘Ik baalde er gewoon van dat ik meteen moest drinken als ik ’s morgens wakker werd. Dat vond ik zó erg aan mezelf.’

‘Wat doe ik naast Daley Blind?’ De lockdown zorgde ervoor dat de ster van rapper/acteur/Youtuber/presentator Défano Holwijn tot grote hoogte steeg. Hij wist vele duizenden volgers aan zich te binden met het verfrissende FC Avondklok, dat alleen met een statief en een iphone vanuit zijn huiskamer werd gemaakt. Maar inmiddels is de anderhalvemetersamenleving een gepasseerd station en de avondklok nog slechts een herinnering uit het verleden. Hoe moet het nu verder met het ambitieuze multitalent?

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de dodelijkste schietpartij in de moderne geschiedenis van de VS en de man die ooit Europa's meest gezochte terrorist was: Salah Abdeslam. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

