‘Er bestaat enige ruimte tussen wat D66'ers uitdragen, en hoe ze vervolgens handelen’

Beste Sigrid Kaag,

Je zult me nooit horen zeggen dat D66’ers niet betrouwbaar zijn – er bestaan immers ook betrouwbare consultants. Je zult me ook niet horen zeggen dat D66’ers uiteindelijk altijd draaien – het was immers oprichter Hans van Mierlo die in het oprichtingsjaar in weekblad De Tijd zei: ‘In ons land wordt politiek geassocieerd met alles wat lelijk is. Politiek stinkt voor de gewone mens. Dat krijg je ook met al dat gedraai en dat gewichtig doen met geheimpjes.’

Wat je me wél hoort zeggen, is dat er soms, laten we zeggen, enige ruimte lijkt te bestaan tussen wat D66’ers uitdragen, en hoe ze vervolgens handelen. Met name mensen die bij de laatste verkiezingen niet links stemden maar op u omdat ze dachten dat D66 ook een soort linkse partij was, in plaats van gewoon de VVD in een groen in plaats van donkerblauw jasje, lijken nu enorm teleurgesteld in u en uw partij.

Ik denk dat een verklarende begrippenlijst voor Kaagtaal enorm zou helpen.

Hier gaan we.

‘Hier scheiden onze wegen.’ (u tegen Rutte, op 1 april 2021)

Betekent: 1. Ik zeg dit op 1 april, en dat heeft een reden. 2. Hier gaan we uit elkaar, maar over precies een half jaar komen we weer samen.

‘Ik sta hier met zwaar gemoed.’ (u tegen Rutte, op 1 april 2021)

Betekent: maar u niet, en tegen uw allesverpletterende gretigheid om hoe dan ook verder te regeren, legt uiteindelijk iederéén het af, ook ik.

'Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen.’ (u tegen uw partijleden, zondag 26 september)

Betekent: ‘Ik kies voor de belangen die gebaat zijn bij nog vier jaar dit kabinet met deze premier, niet voor de mensen die gebaat zijn bij verandering.’

‘Neem medisch-ethisch: op dat punt heeft vier jaar lang alles stilgestaan.’ (u op 10 juni 2021 tegen de pers, over regeren met de ChristenUnie)

Betekent: maar stilstand is vooruitgang.

‘We hebben de nodige lessen te leren, als het gaat om medemenselijkheid, betrouwbaarheid, openheid en effectief bestuur. Dat geldt ook voor degenen die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons “landje” toch wel is.’ (u op 6 september 2021 in uw H.J. Schoo-lezing)

Betekent: en diegene mag dat dankzij mij nu nog vier jaar roepen.

‘Soms heb ik het gevoel dat ik me op een ander spoor begeef dan mijn tegenstrevers en collega’s in de politiek.’ (u op 6 september 2021 in uw H.J. Schoo-lezing)

Betekent: maar meestal niet.

‘Misschien was ik al die tijd te goedgelovig.’ (u op 6 september 2021 in uw H.J. Schoo-lezing)

Betekent: en mijn kiezers ook.