Drummer Cesar Zuiderwijk: ‘Vreemdgaan is matennaaien’

Of Cesar Zuiderwijk nog wilde verhalen heeft? “Nou, laat me het zo schetsen: ik was in sommige periodes vrijgezel en als we dan in Amerika waren op allerlei party’s, dan nam ik het niet zo nauw”, vertelt de drummer. Veel meer laat hij er echter niet over los, maar voor de geïnteresseerden heeft Zuiderwijk nog wel een tip: “Lees het boek van Barry Hay maar. Hij is de frontman en de meest extraverte van de groep; hij vertelt in zijn boek heel open over wat hij allemaal heeft uitgevreten en gedaan.”

Vreemdgaan

Hoe dan ook: het was vaak relatief rustig bij Golden Earring, zeker wanneer de mannen een relatie hadden. Dan waren ze uiterst monogaam. “Vreemdgaan is matennaaien, en daar hou ik niet zo van”, verklaart Zuiderwijk. Ook in het nieuws was hun reputatie vrijwel onbevlekt. Daar werden de namen van de bandleden zelden in verband gebracht met seks, drugs en rock&roll. “We maakten het niet te bont, want dan had iedereen het wel geweten”, vertelt Zuiderwijk. “Als we een stel schuinsmarcheerders waren geweest en constant onder de drugs zaten, dan was dat algemeen bekend geweest. Want de muzikanten die dat wel deden, daar wist je het van. Dat kun je niet geheimhouden. Je kunt niet dronken op een podium gaan staan, want dan weet de hele wereld het de volgende dag.”

Dronken drummer

Desondanks gaat het bij iedereen weleens mis. Ook bij Zuiderwijk, die opbiecht welgeteld één keer dronken achter het drumstel geschoven te zijn, nadat hij twaalf uur moest wachten voor een optreden. “Die overbrugging me echt te lang, dus ik had aardig wat gedronken bij de lunch en bij het diner.” Of dat ook invloed had op zijn spel en daarmee ook op de rest van de band? Nee hoor. “Een drummer valt nooit om, hè?”

Woensdag ligt de Nieuwe Revu weer in de winkel. Daarin een uitgebreid interview met Cesar Zuiderwijk, een van de meest talentvolle drummers die ons land rijk is. In dat stuk vertelt hij onder andere over koken, coke, guns, drummers, vrouwen en natuurlijk zijn allernieuwste project: Sloper.