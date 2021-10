Kontenkiekjes en aanzoeken: BN'ers over hun stalkers

Is het altijd leuk om bekend, beroemd en populair te zijn? Elke Nederlandse artiest heeft wel een verhaal over een opdringerige fan of juist een schitterende brief van een bewonderaar. We verzamelden een paar van die verhalen. ‘Vrouwen bieden zich letterlijk aan. Dat gaat van een foto van haar kont tot: hoe laat kan ik langskomen?’

Sommige fans van soapacteurs houden plakboeken bij met knipsels over de betreffende persoon die in bladen en kranten zijn verschenen. Liefhebbers van muziek hangen posters op hun slaapkamer van hun idolen. Sommigen gaan een stapje verder en besluiten te proberen contact op te nemen met degene die ze aanbidden. Vroeger ging dat per brief(kaart), die fans dan naar de producent van een programma stuurden. Wie het woonadres van zijn of haar favoriete artiest had weten te achterhalen, trok de stoute schoenen aan en gooide de fanmail gewoon zelf door de brievenbus!

Tegenwoordig wordt vrijwel alles via social media gedaan. Liefdesbrieven vol parfum spuiten, knuffelbeertjes opsturen of kaartjes vol hartjes verzenden, dat is er niet meer bij. Aan de ene kant is de romantiek van de echte fanmail daarmee verdwenen, aan de andere kant is het wel lekker overzichtelijk en veilig, een digitaal berichtje in je DM. Een stapje te ver gaan fans net als vroeger nog wel steeds, want wie dagenlang op de stoep voor het huis van de bewonderde artiest gaat zitten wachten, is gewoon een stalker. De meesten die dat doen, zijn al zo ver heen dat ze niet vertrekken na de mededeling dat het strafbaar is om te stalken. En dan wordt het artiestenvak pas écht vervelend.

De volgende BN’ers kunnen meepraten over de leuke kanten van fanmail en de schaduwkanten ervan.

'Bel maar terug als je achttien bent'

Joost Buitenweg: kwartje opgestuurd

Tussen 1990 en 1992 vertolkte Joost Buitenweg (54) de rol van Rien Hogendoorn in GTST. ‘Zeker in het begin van Goede Tijden hebben wij als acteurs en actrices allerlei leuke reacties, maar ook rare post gehad. Ik heb daar niks van bewaard. Huwelijksaanzoeken heb ik niet gehad, maar wel meiden die helemaal gek van me waren en schreven hoe leuk ze me vonden. Ik herinner me één meisje dat helemaal verliefd op me was. Haar heb ik toen een strooifoto van mij teruggestuurd met een lieve tekst dat ik het erg waardeer en zo – en haar tevens complimenteerde voor haar smaak –, maar ook met een kwartje erbij en de opmerking: “Bel maar terug als je achttien bent.” Dat werd me door de uitvoerend producent van GTST niet helemaal in dank afgenomen. Ik heb er behoorlijk voor op mijn kop gekregen.’

Joost Buitenweg | Beeld: BrunoPress

DJ Tony Junior: foto’s van vrouwenkonten

Sinds zijn deelname aan het datingprogramma The Bachelor werpen wulpse vrouwen zich massaal aan de populaire voeten van Tony Junior (31). De dj met de lange wapperende manen krijgt berichten waarin vrouwen zich letterlijk aanbieden. De man die hits scoorde in de Verenigde Staten, Frankrijk en Azië en de wereld rondreist om zijn muziek uit immens grote boxen te laten schallen, vertelt: “Vrouwen bieden zich letterlijk aan. Dat gaat van een foto van haar kont tot: hoe laat kan ik langskomen? Maar ook hele lieve berichten. Het is wel heel intens.” De dj met het uiterlijk van een stoere playboy ziet de hitsige berichtjes echter niet als een last en geniet met volle teugen van de aandacht.

Tony Junior | Beeld: BrunoPress

Fajah Lourens: dickpics & vulgaire voorstellen

Vanzelfsprekend krijgt ook ons nationale lekker ding Fajah Lourens (40) veel aandacht van zowel vrouwen als mannen. Met haar Killerbody-boe-ken heeft ze veel mensen geholpen aan een fitter leven met gezondere voeding en een beter lijf; velen zijn haar daar dankbaar voor en laten dat weten via positieve, leuke berichtjes of briefjes met foto’s van voor en na hun dieet. ‘Daar doe je het allemaal voor,’ zegt Fajah trots. ‘Laatst was er een man die schreef: “Ik was al verliefd op je, maar nu is mijn vrouw óók verliefd op je.” Vroeger merkte ik wel een beetje jaloezie bij de vrouwen als hun man met mij op de foto wilde, maar na mijn deelname aan Expeditie Robinson is er iets veranderd. Ik heb daar een soort heldenstatus bereikt of zo. Sindsdien willen vrouwen met mij op de foto om hun man jaloers te maken, haha.’

Dat is allemaal prima voor de voormalig GTST-actrice en dj, maar ze wordt zo langzamerhand wel een beetje moe van opdringerige kerels die dickpics opsturen of vulgaire voorstellen doen. Ze krijgt om de haverklap vreemde Instagramvideo’s en -foto’s of voorstellen toegestuurd via een direct message. ‘In mijn tijd bij GTST bestonden de social media nog niet en was de wereld minder digitaal, dus toen kreeg ik nog geen e-mails of rechtstreekse berichtjes. Nu krijg ik piemels en huwelijksaanzoeken in mijn dmbox. Laatst schreef iemand in een berichtje: “Ik betaal alles wat je wilt als ik je kont mag likken.” Dat soort onzin. Ze schelden me ook wel uit voor “dom wijf” of “hoer” of ze schrijven dat ik te dom ben om te poepen. Het doet me echt allemaal niks meer, ik heb dat allang uitgeschakeld. Ik blokkeer die mensen gewoon, die zijn niet goed bij hun hoofd. Als je de profielen van dat soort mannen bekijkt, zie je tot je schrik dat ze soms gewoon een gezin met vrouw en kinderen hebben. Natuurlijk vraag ik me dan af, hoe de vrouw van die smeerlap het zou vinden dat hij mij van die voorstellen stuurt. Ik vind dat soort mensen ergens ook wel zielig, ik voel er wel een soort medelijden bij.’

Heeft Fajah het idee dat ze met haar prachtige lijf en uitdagende foto’s een soort sekssymbool is voor sommige mannen? ‘Door hoe ik mezelf profileer, waarschijnlijk wel. Ik maak een selfie in mijn string en zet ’m op Instagram. Het is deel van mijn trademark om hier en daar een beetje sexy op te duiken. Mede door de manier waarop ik mezelf presenteer, kopen mensen mijn boeken. Niet lang geleden heb ik nog naakt in de Grazia gestaan, maar dan hoef je niet met je benen wijd. De Playboy heeft me vroeger weleens benaderd, maar dan hangt er meteen weer zo’n naam aan. Je bent dan voor altijd die meid die in de Playboy heeft gestaan. Ik vind dat goed voor vrouwen die hun imago juist een beetje sexyer willen maken. Bij mij zou het over the top zijn. Daarnaast ben ik ook moeder; ik wil niet dat ik als mama in de Playboy heb gestaan. Ik heb trouwens het gevoel dat de jongere generatie niet meer op die manier naar mij kijkt. Misschien mijn eigen lichting mannen nog wel. Vroeger, in mijn twintiger jaren toen ik geregeld in de FHM stond, was dat veel meer. Dan waren er hordes tieners en twintigers die te pas en te onpas “lekker ding” naar me riepen; nu zegt mijn fysiotherapeut tegen me dat hij me een knappe vrouw vindt. Een andere tijd, een andere generatie.’

Fajah Lourens | BrunoPress

