Danielle van Aalderen: 'Ik heb Lange Frans voorgesteld om de hoer te gaan spelen'

Heeft die lange uit Diemen het nu voorgoed te bont gemaakt?

Ach welnee. Als we over een tijdje dat hele rotvirus volledig onder controle hebben, kraait er geen haan meer naar. Maar het zorgt helaas nu voor veel verdeeldheid. Bij het groepje meest uitgesproken lawaaimakers en moeilijkdoeners heeft Lange Frans zich aangesloten. Hij twijfelt openlijk aan het coronabeleid en verzet zich fel tegen QR-codes en vaccinaties. Een bepaalde groep mensen spreekt dat aan en steunt de tirades van de rapper, maar is nu teleurgesteld – sommigen boos – dat hij optrad op een evenement in Edam waarvoor een QR-code of een negatieve test vereist was. De mensen die hij tegen zich in het harnas joeg met zijn uitspraken en acties tégen het coronabeleid, waren al kritisch of kwaad op Frans, dus hij zit even in het hoekje waar de klappen vallen.

Is Lange Frans nou echt zo’n wappie of gekkie?

Dat is het ’m nou juist: Revu spreekt hem al jaren en vindt hem een intelligente kerel. Hij heeft voor de Nederlandse muziek mooie dingen gedaan, zoals de singles met Baas B. als duo: Moppie, Zinloos en Het land van... werden grote hits. Sinds Frans in de zomer van 2020 begon met een podcast waarin hij zich voornamelijk richt op allerlei complottheorieën, heeft hij echter duidelijke voor- en tegenstanders van zijn nogal uitgesproken persoonlijkheid gecreëerd. In oktober werd zijn account door YouTube verwijderd, waarbij al zijn muziek van de afgelopen decennia werd weggehaald. Dit gebeurde nadat Arjen Lubach Lange Frans noemde als voorbeeld van complotdenkers die volgens hem via algoritmes op internet een eigen parallelle werkelijkheid in worden gezogen. Spotify verwijderde de tracks Kamervragen 3, Een voor allen en Lockdown.

Wat vindt Lange Frans van zichzelf?

‘Geen vaccinatie en ook nooit getest, als ik als bezoeker naar m’n eigen optreden zou willen, dan zou ik er niet in komen.’

Wat vinden wij van Lange Frans?

We hebben hem de afgelopen tijd meegemaakt als Recalcitrante, Boze en Opstandige Frans, maar we horen hem graag weer als Lange Frans, een van de beste rappers van het land.

Ik sta op het punt dat ik bijna medelijden krijg met al deze lui

DANIELLE VAN ­AALDEREN ex-vrouw

‘Aan de ene kant kan ik het begrijpen dat mensen het apart vinden dat Frans optreedt op evenementen waar gecontroleerd moet worden. Ik ben daarin heel standvastig en ga nergens heen. Aan de andere kant vind ik het heel lastig. Een vriend van mij is kok, die is ook zwaar tegen de coronamaatregelen en heeft ook op demonstraties gestaan. Voor een vriendin van me die toiletjuffrouw is, geldt hetzelfde. Beiden zijn ze tegen de vaccinaties en de coronacheck, maar ze mogen wel werken. Als ze ontslag nemen omdat ze het ermee oneens zijn, hebben ze geen eten meer. Frans heeft geen eigen tour, terwijl hij twintig jaar in het vak zit en graag zijn jubileum wil vieren. Concerten doen we niet, we organiseren verder helemaal niks. Maar Frans heeft er wel voor gekozen om gewoon te gaan als hij wordt geboekt; hij speelt dan de liedjes die verwijderd zijn op YouTube en Spotify om op die manier zijn boodschap te blijven verkondigen. Zo blijft hij zijn steentje bijdragen aan het protest.

Dat is eigenlijk hetzelfde als zijn raps over het koningshuis. Die zijn kritisch, maar hij wordt wel uitgenodigd om te komen rappen voor werknemers van het koningshuis, in dit geval voor Defensie. De opdrachtgever weet van tevoren wat Frans zegt en doet en hij gaat dan echt niet aardiger rappen over het koningshuis, of zo. Hij laat duidelijk weten hoe hij over het koningshuis denkt en ook over de leiders ervan. Het is erg lastig om nu op te treden; ik zou zelf misschien ook zeggen van: ik doe het niet. Maar Frans zegt: wat willen de mensen dán dat ik ga doen? Ik heb hem voorgesteld om maar de hoer te gaan spelen, want dan heb je geen QRcode nodig. En ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die er best wat voor over hebben om er even op te wippen. Ik weet alleen niet of hun mannen daar allemaal blij mee zullen zijn.’

DIEDERIK JEKEL wetenschapsjournalist

In RTL Boulevard: ‘Lange Frans maakte tijdens een protest op het Museumplein bewust een statement met een middelvinger. Ik vind een middelvinger naar het verplegend personeel dat zich het snot voor de ogen heeft gewerkt en richting alle mensen die kwetsbaar zijn en niet naar buiten durven, ongepast. Wat mij betreft hebben we het hierna nooit meer over Lange Frans, met z’n filmpjes waarin hij een aanslag op de minister-president bespreekt. Ik heb nog steeds buikpijn van de moord op Pim Fortuyn die op ons Mediapark werd neergeschoten. We leven in een land waarin politici bescherming moeten krijgen, dan moet je als bekend iemand niet gaan oproepen en zeggen dat je zelf zo goed kan schieten. Lange Frans heeft invloed en mensen gaan zich afvragen of er echt iets aan de hand is, of er kwalijke dingen gebeuren en of we in een dictatuur gaan leven. Ik raad hem aan om de dingen die hij over Rutte zegt, eens in China over Xi Jinping of op het Rode Plein over Poetin te zeggen, dan ontdekt hij vanzelf hoe het is om in een echte dictatuur te leven. We moeten het gewoon minder over Lange Frans hebben, hij moet geen platform hebben.’

WILLIBRORD ­FREQUIN journalist & presentator

‘Als je zo fel tegen het coronabeleid, vaccinaties en QRcodes bent, zou je ook niet moeten optreden op een event waar het publiek wordt gevraagd hun QR-code te tonen. Dan moet je net als Douwe Bob weigeren om op te treden. Ik vind het slapjanusachtig van Lange Frans, dat ben ik niet van hem gewend. Als je het mij persoonlijk vraagt, zit er wel een verschil tussen tegen vaccineren zijn en tegen QR-codes zijn. Als je je als ongevaccineerde keurig laat testen als je ergens naar binnen wil en je aan de afstand houdt, kun je redelijk veilig deelnemen aan de maatschappij. Ik denk dat je de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf moet neerleggen.’