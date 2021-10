‘Je moet een coronapas tonen om naar je werk te kunnen’

In Italië is het vanaf deze week verplicht om een coronapas te tonen om naar je werk te kunnen. In scholen, universiteiten en het OV was het al langer verplicht en daarvoor ook al bij bioscopen, horeca en overige zaken van vertier. Met deze stap voert Mario Draghi de Totalen QRieg tegen zijn eigen burgers in: je mág kiezen om niet te vaccineren, maar het kan je alles kosten – inmiddels dus tot je baan en inkomen aan toe.

Het was me ontgaan dat Draghi momenteel premier van Italië is. De voormalige president van de Europese Centrale Bank is naar zijn thuisland gehaald om de coronacrisis te ‘managen’, omdat het Giuseppe Conte niet lukte een stabiele regering te vormen. Want, zo lees ik in wat oudere mediaberichten, Italianen vertrouwen deze belangrijke meneer. Tuurlijk. Wat is ‘ons soort mensen’ in het Italiaans, vroeg ik me af, en: komt de RTL-correspondent die verantwoordelijk is voor deze stellige duiding zelf ooit buiten haar eigen grootstedelijke Romeinse bubbel?

In Nederland is bijna niemand voor de QRankzinnige reinheidspas, meen ik vrij zeker te weten. De meeste mensen aan wie je op de man af vraagt of ze het normaal vinden om een medische status te tonen alvorens ze een café of bioscoop in mogen, zullen die vraag ontkennend beantwoorden. De pas wordt hooguit gedoogd, onder de schijn van veiligheid en de beloning van ‘terug naar normaal’ als je nu eerst even wat vrijheid afstaat. Het is sociaal wenselijk om ‘ach ja, kleine moeite toch’ te zeggen.

In Italië is ook geen tweederde meerderheid voorstander van de coronapas, me dunkt. Alleen D66-achtigen vertrouwen de medeburger niet met eigen verantwoordelijkheid, zelfstandige gedachtevorming en vrije keuzes. Draghi lijkt carte blanche gekregen te hebben voor zijn verregaande vrijheidsberoving – want dat is het echt, leg je telefoon even weg en denk er eens vijf minuten rustig over na – en plotseling is Italië binnen de EU die ene Chinese provincie waar dat doodenge sociale kredietsysteem getest en toegepast wordt.

De vaccinatiegraad in Italië loopt overigens nauwelijks achter op West-Europese landen.

Draghi is ook geen voorstander van contant geld. Denk daar ook eens vijf minuten over na, vooral in verhouding tot de Italiaanse coronamaatregelen die gezondheid en vrije keus koppelen aan werk en inkomen.

De manier waarop RTL een debiliserend stukje ‘vijf vragen en antwoorden’ op zijn website fraseert (‘tweederde van de bevolking is voorstander, maar er is altijd een minderheid die zich luidkeels laat horen’) tekent alvast de vrijwillige overgave van de mainstream media aan de ‘tijdelijke’ digi-dystopie.

Hugo de Jonge heeft al gezegd dat de coronapas in Nederland niet in november verdwijnt. Welke verdere functionaliteit Onze Overheid aan uw QR-identiteit gaat koppelen, vertelde hij nog niet.