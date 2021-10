‘Volgens mij ben ik de enige die Squid Game nog niet heeft gekeken,’ zegt mijn buurman. Mijn buurman is zo iemand die de dingen die populair zijn links laat liggen omdat ze populair zijn. Hij heeft een hekel aan hypes.

Mijn buurman is niet de enige die zo is. Op Twitter is het momenteel erg populair om stoïcijns te reageren op televisieseries die in de mode zijn of ooit in de mode waren. Deze tweets beginnen altijd met ‘Volgens mij ben ik de enige die nog nooit...’ En onder die tweet verklaren honderden andere twitteraars dan dat ze ook nog nooit...



‘Volgens mij ben ik de enige die nog nooit een aflevering van Game of Thrones heeft gezien,’ schrijft een 48-jarige postbode uit Alblasserdam. En hij is niet de enige. Iedereen die op de tweet reageert, is trots op het gegeven. Ze geven elkaar schouderklopjes, alsof het een monumentale prestatie is om iets niet te kijken.



‘Al die draken en tovenaars, ik heb wel wat beters te doen,’ schrijft een lifestylecoach uit Emmeloord. Je ziet het hem tikken. Op zijn bureau staat een mok oploskoffie en op zijn laptopscherm zitten meer vlekken dan op de voorkant van een safari-jeep. Maar hij heeft wel wat beters te doen. Vijf minuten geleden was hij nog op YouTube naar een filmpje aan het kijken waarin werd uitgelegd hoe je zelf vissticks kunt maken.

Weet je wat het is? Wij mensen hebben altijd wel wat beters te doen. Dat is wat het leven is. Het leven draait in zijn geheel om het kunnen negeren van dat wat beter is. Want er is altijd wel iets beter. Het onderste uit de kan is nooit het onderste uit de kan. De kan is een bodemloze put met een hengsel. ‘Ik ga Squid Game niet kijken. Als iedereen er zo dol op is, kan het niets voor mij zijn,’ tweet een vrouw met een Nederlandse vlag in haar naam. En ik begrijp Katja, want wij mensen zijn geboren ontdekkers. We willen dingen ontdekken. Iedereen wil Abel Tasman zijn. Niemand wil de vrouw of man zijn die drie dagen na Tasman aan komt kakken.



‘Wow, wat een mooi eiland. Abel, heb je die grotten al gezien?’

‘Ja, ik heb alles al gezien. En dit eiland draagt vanaf nu mijn naam. Welkom op mijn eiland. Wat vind je van Tasmanië?’

‘Een beetje rommelig. En erg klam. Ik ga zo weer varen.’

‘Waarom?’

‘Ik heb wel wat beters te doen, Abel.’

De buurman staat in ons trappenhuis en vraagt of ik de Zuid-Koreaanse hitserie heb gekeken.

‘Ja hoor, maar wel al in 2019,’ zeg ik.

‘Maar die serie is nieuw.’

‘Ik was de allereerste.’

‘Maar had je dan niets beters te doen?’

‘Dat heb ik nooit. Het beste wat je kunt doen is niets beters te doen hebben.’