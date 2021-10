Marcel van Roosmalen: 'Giel Beelen is knettergek'

Van tijd tot tijd zorgt Giel Beelen voor lekker wat reuring. Wat nu weer?

Hij liet zich tijdens zijn radioprogramma’s al eens live afzuigen door een hoer, probeerde allerlei soorten drugs uit in zijn nachtprogramma, haalde het Guinness Book of Records met 198 uur achter elkaar radiomaken, riep luisteraars op om poederbrieven te versturen naar de KRO en liet kok Pierre Wind een stuk moederkoek bereiden, waarna Beelen de placenta opat. Met recht noemde men hem ‘shockjock’. Die bijnaam doet hij weer eer aan, nu Beelen het goedje Shambala aanprijst. Dit kruidenmengsel helpt volgens de radioman om de ‘innerlijke zelf te vinden’.

Wat is er mis mee?

Volgens de bekritiseerde radiogoeroe werkt Shambala onder meer als ‘hartopener’, geeft het toegang tot je innerlijke goeroe en helpt het om meer aanwezig te zijn in het nu. Beelen krijgt echter een golf van kritiek over zich heen nu het programma Radar een onderzoek heeft gedaan naar het middeltje. De bijsluiter zou onvolledig zijn en experts waarschuwen voor de gevaren, zoals een serotoninevergiftiging en gevaar voor de hersenen. Volgens de kritische Radar-verslag-gever Fons Hendriks heeft Beelen geen wetenschappelijke achtergrond, de aan het woord gelaten sceptici wél. In de door Beelen opgerichte spirituele Facebook-groep Kukuru wordt erg lovend gereageerd op Shambala.

Wat vindt Giel Beelen van zichzelf?

‘De goeroe die in ons allemaal zit, ben je zelf.’

Wat vinden wij van Giel Beelen?

Dit is de druppel.

‘Als er straks iemand dood omrolt, is hij verantwoordelijk'

Wat vinden anderen van Giel Beelen?

JOHN VAN DEN ­HEUVEL misdaadverslaggever

In RTL Boulevard: ‘Ik vind dit heel ernstig en te gek voor woorden. Zo’n middel moet meteen van de markt, zeker als er nu een onderzoek naar de effecten plaatsvindt. Dit neigt bijna naar oplichting, vind ik. Als je zelf in die onzin gelooft, dat is prima, maar je gaat het toch niet aanprijzen en er 40 euro voor vragen? Ik vind het echt schandalig.’

EDWIN SELIJ hypnotherapeut bij Hypnose Instituut Nederland

‘Shambala gebruik ik sinds kort weer, het geeft mij meer rust en focus. Ik was verbaasd om te zien hoe het middeltje op tv werd vergeleken met antidepressiva. Dát zijn pas middelen die zwaar verslavend zijn; voor bijna iedere gebruiker die ik ken, was het de hel op aarde om daar vanaf te komen. Er zijn in Nederland 1,2 miljoen mensen die zo’n pil slikken waar ze bijna niet meer vanaf komen. Die vergelijking vond ik dus hilarisch, want met Shambala kun je zonder bijwerkingen stoppen wanneer je wilt. Giel Beelen krijgt nu bakken met kritiek over zich heen, dat vind ik overtrokken. Ik merk alleen maar positieve effecten en de hele Kukuru-groep op Facebook staat vol met positieve geluiden over deze druppels. Giel Beelen heeft het met goede bedoelingen aangeprezen. Als Giel er niet aan vastzat, hadden we er misschien niets over gehoord, dat vind ik lullig voor hem. Maar als ik het zo inschat, kan hij er wel tegen. En ik denk dat er door deze ophef nóg meer Shambalaflesjes besteld zijn dan anders, dus misschien is het wel ergens goed voor geweest.’

MARCEL VAN ROOSMALEN columnist

‘De Giel Beelen van een paar jaar geleden had de man die hij nu is keihard gefileerd. Gevierendeeld zonder mededogen. Dus iedereen mag dat nu ook doen, vind ik, want hij is geen heilige hè? Hij is gewoon knettergek. Ik was vroeger al nooit een fan van zijn manier van radiomaken en mensen afzeiken; als iemand al op de grond lag, moest hij er nog een keer overheen. Vaak nogal goedkoop. Dan mag het nu bij hem ook. Ik heb zijn programma’s wel geluisterd, ik heb het nooit iets gevonden en dat blijft ook zo. Een beetje brutaal doen om het brutaal doen. Ik ben geen fan. Hij heeft veel te veel geld verdiend over de rug van ons allemaal en nou verkoopt hij druppels, tja. Alleen Arie Boomsma gelooft er nog in. Ik maak me niet zo druk om die druppels, want ik geloof niet zo in oliën enzo, maar kritiek op Giel Beelen vind ik wel altijd leuk. Altijd terecht ook.’

THOMAS DORLO farmacoloog Nederlands Kankerinstituut

In Radar: ‘Ik vind het redelijk schandelijk. Je verkoopt dit middel als kruidenpreparaat, maar het is gewoon vergelijkbaar met een antidepressivum. Naar antidepressiva is jaren onderzoek gedaan. Je krijgt het alleen op recept van een arts. Bij een antidepressivum is goed gekeken naar hoeveel je moet nemen. Maar bij dit product heb je geen flauw idee welke dosering je aan het nemen bent. Er lijkt wel een antidepressieve werking in te zitten.’

RENGER WITKAMP farmacoloog

In Radar: ‘Als je de website leest, is het schrikbarend. Ik begrijp niet dat Beelen zich hiervoor leent. Als het aan mij zou liggen, zou je zo’n product moeten verbieden. Er wordt gepraat over grammen, maar je weet niet wát er exact in zit van de planten. De caapiplant alleen al bestaat uit duizenden stoffen. De bijsluiter maakt je niet wijzer.’

TALITHA MUUSSE presentatrice

Op Twitter: ‘Ik vind echt oprecht dat alle BN’ers en influencers moeten kappen met het verkopen van troep aan mensen die vaak ook al kwetsbaar zijn of het geld hier niet eens voor hebben: kalenders, kaarsen, druppels, allerlei online trainingen. Maak het strafbaar, meteen.’