Huurmoordenaar Charles Harrelson: ‘Ik vermoordde JFK’

Seriemoordenaar Cletus Kasady, gespeeld door Woody Harrelson, ligt vastgebonden op een brancard op death row. Hij heeft dik zwart haar en draagt een wit pak waarop staat ‘DCR Prison’. Om zijn lichaam zitten draden omdat Cletus Kasady over een paar minuten een dodelijke injectie zal krijgen. Familieleden van zijn slachtoffers kijken gespannen toe vanachter een raam.

De gevangenisbewaker zegt: ‘Cletus Kasady, u bent voor het gerecht gedaagd en ter dood veroordeeld door de staat Californië. Dat uw dood verlichting moge brengen aan de familie van de slachtoffers en dat u vrede mag vinden in het hiernamaals.’

De seriemoordenaar begint te mompelen. ‘Soon comes chaos.’ Het gemompel gaat over in praten, de woorden worden steeds harder uitgesproken. ‘SOON COMES CHAOS!’ De gevangenisbewaker informeert voor de zekerheid: ‘Zijn dat uw laatste woorden?’

Cletus Kasady wil toch nog iets kwijt: ‘Enjoy the show.’ Een paar seconden later groeien er tentakels uit Cletus Kasady en transformeert hij in Carnage, een personage dat je liever niet wilt tegenkomen. De gevangenisbewaarder merkt dat als eerste. Carnage grijpt hem met een uitschuifbare klauw en vraagt: ‘Any last words, warden?’

Woodrow Tracy ‘Woody’ Harrelson speelt Cletus Kasady/Carnage zoals alleen hij dat kan: charmant lachend met waanzin in zijn ogen. In een interview over Venom: Let There Be Carnage zei hij: ‘Het menselijk maken van schurken zorgt ervoor dat het publiek kan meeleven met die psychopathische personages.’

Als barman Woody in Cheers | Beeld: AFP, BrunoPress, Colombia Pictures, Houston Police Department

Woodrow Tracy ‘Woody’ Harrelson weet uit eigen ervaring dat een bad guy charmant en geliefd kan zijn. Zijn vader heette Charles Voyde Harrelson. Hij was 1,90 meter en had felle blauwe ogen. Sommige mensen beweren dat hij geen pupillen had. Hij was altijd zwaarbewapend, rookte hasj, zoop cognac en whisky en spoot coke. Hij droeg Ray-Bans en juwelen, gebruikte schuilnamen als Charles Stoutenborough en Bill Bannister, smokkelde drugs en perste mensen af. Hij hield van wapens en vrouwen, ging naar bed met zijn stiefdochter en liet haar geld ophalen bij criminelen.

In de podcast Son of a Hitman wordt Charles Harrelson onder meer ‘dominant’, ‘de slimste vent die ik ooit heb gekend’, ‘scary for real’, ‘bedreigend’, een ‘low life hired killer’ en een ‘outright psychopath’ genoemd. Infiltranten vertelden dat hij een visitekaartje had laten maken waarop stond ‘hitman’. Een criminele vriend zei: ‘I am a hot blooded killer. Charles was a cold blooded killer.’ Andere omschrijvingen van Charles V. Harrelson: ‘Best con man in the world’, ‘a nasty, nasty, nasty man’ en ‘een seriemoordenaar die doodde voor 500 dollar’. Volgens een Texas Ranger wist iedereen dat Charles een hitman was. Er gingen geruchten dat hij JFK had vermoord en wapens naar Fidel Castro smokkelde met Jack Ruby, de man die JFK’s moordenaar Lee Harvey Oswald volgens de officiële versie doodschoot.

Voorbeeldige christen

Woody’s extreem religieuze moeder scheidde van Charles toen Woody zeven was. Ze had spijt van hun huwelijk, maar was bezweken voor zijn charmes en moest daarvoor haar eigen ambities aan de kant zetten. De Harrelson praatten nooit over hun vader als hun moeder in de buurt was, dat kon ze niet aan. Ze voedde haar zoons Woody, Brett en Jordan alleen op in het plaatsje Lebanon, Ohio. Brett was vaak high. Woody was toen nog een voorbeeldige christen. Hij vond Brett een heiden en Charles was ‘niet de beste echtgenoot of vader’.

Woody was 11 jaar toen hij door een vriendin van zijn moeder werd opgehaald van school. Ze zette de radio aan. Er werd gesproken over een rechtszaak. Een man stond terecht voor moord. Zijn naam was Charles Voyde Harrelson. Woody geloofde niet dat er nog een andere Charles Voyde Harrelson bestond en wist dat het over zijn vader ging. Hij ging naar huis om met zijn moeder te praten, maar die zweeg. Charles Harrelson werd ervan verdacht een handelaar in graan genaamd Sam Degelia te hebben doodgeschoten. Dat deed hij na betaling door Degelia’s zakenpartner. De huurmoord was in 1968 gepleegd. Volgens de aanklager had Harrelson eerder dat al iemand tegen betaling van dichtbij door zijn hoofd geschoten. Harrelsons minnares uit die tijd getuigde tegen Woody’s vader, maar hij werd vrijgesproken. Texaanse juryleden veroordeelde Charles Harrelson in 1972 wel voor de liquidatie van Sam Degelia. Hij kreeg vijftien jaar, maar kwam na vijf jaar vrij wegens goed gedrag.

Brett ging bij zijn vader wonen, Woody bij zijn moeder. Hij werd lid van de Young Republicans en probeerde niet te vloeken en te roken. Hij kreeg een beurs van de Presbyteriaanse kerk en ging studeren op Hanover College in Indiana. Hij koos Engels en theater als hoofdvakken en overwoog theologie als bijvak te studeren. Woody’s moeder moedigde hem aan dominee te worden en hij wilde dat zelf ook. Hij deed er het vak drama naast en werd een andere Woody toen een professor hem aan het twijfelen bracht over het bestaan van God. Hij herlas de Bijbel, zag vreemde dingen en richtte zich volledig op een heidens bestaan als theateracteur.

Journalisten interviewen pa Harrelson in de gevangenis in Texas | Beeld: AFP, BrunoPress, Colombia Pictures, Houston Police Department

Woody was achttien toen zijn vader een landelijke bekendheid werd. Volgens Texas Rangers was Charles de voornaamste verdachte van een de bekendste huurmoorden uit de 20ste eeuw. De federale rechter John Wood verving op 29 mei 1979 een lekke band bij zijn huis in San Antonio. John Wood had in die tijd één grote vijand: Jamiel Chagra, een goede vriend van Charles Harrelson. Hij smokkelde hasj van El Paso (Texas) naar Mexico en andersom en verdiende miljoenen dollars per week. Agenten rolden zijn bende op en Chagra zou in de zomer van 1979 terechtstaan. Zijn rechter was John Wood, een man met de bijnaam Maximum John omdat hij altijd de hoogst mogelijke straf leek te geven.

Een hitman schoot Judge Wood van afstand neer. Hij viel bloedend op de grond, zijn vrouw rende naar hem toe en vroeg: ‘Door wie ben je neergeschoten, JW?’ John Wood was toen al dood. Nooit eerder was er een federale rechter vermoord, journalisten en politici beschouwden het als de crime of the century. De dader moest onder hoge politieke druk zo snel mogelijk worden gevonden, de FBI stelde honderden mensen ter beschikking. Sinds de moord op JFK was er nooit zo’n omvangrijke zoektocht naar een dader geweest.

Texas Rangers vonden een ooggetuige: een jonge vrouw die in de buurt woonde. Ze stond oog in oog met een enge man met koude blauwe ogen. Het lukte haar alleen niet de juiste details te geven en ze werd gehypnotiseerd om bij haar herinneringen te komen. De dader volgens haar: Charles Harrelson. Er was wel een groot probleem: het bewijs was veel te mager en Charles moest worden vrijgelaten.

In september 1980 was Woody’s vader weer eens high nadat hij coke in zijn arm had gespoten. Hij pakte zijn Magnum en beschoot zijn Corvette omdat hij dacht dat het een FBI-agent was. Hij raakte een band, een voorbijganger belde de politie. Agenten reden erheen. Charles had zijn shirt uitgetrokken en zijn broekspijpen afgeknipt. Hij zette een Magnum op zijn eigen hoofd en zei onder meer: ‘Ik vermoordde Judge Wood en ik vermoordde JFK!’ De politie probeerde Charles ervan te overtuigen zijn pistool weg te doen. Charles luisterde pas na zes uur.

