André Hazes: 'Yvonne's obsessie voor mij slaat echt door'

Waarom is het zo spraakmakend wat Coldeweijer doet?

We hebben er een nieuw fenomeen bij in Nederland: roddelen op YouTube. Werd het eerste roddelblad Privé in 1977 opgericht door Henk van der Meijden en was Albert Verlinde als presentator van Showtime in 1992 de pionier van roddelrubrieken op tv, nu is het Yvonne Coldeweijer die met iets baanbrekends komt. Via haar YouTube-kanaal Life of Yvonne brengt ze sappige geruchten uit de showbizz, die dikwijls uitlopen op schandaaltjes om de vingers bij af te likken. Zelf noemt Coldeweijer deze hete nieuwtjes ‘juice’. Hoe ze zo goed ingevoerd kan zijn dat ze de vier gossipbladen en de twee showbizzprogramma’s voortdurend te snel af is? Coldeweijer – die zichzelf Alberta Verlinde noemt – heeft verdraaid goeie bronnen, die ze zelf als haar spionnen omschrijft. Bovendien heeft ze met haar YouTube-kanaal het snelste medium voorhanden om telkens de eerste te zijn met kakelvers showbizznieuws.

Vinden de sterren haar ook zo leuk?

Allerminst! Ze onthult vooral details over de levens van André Hazes en zijn vriendinnetje Sarah van Soelen; zo wist Coldeweijer te vertellen dat ze beiden waren opgenomen in een afkickkliniek in het buitenland. Ook dj Tony Jr. krijgt er flink van langs als haar duidelijk wordt dat hij op internet in een geheime groep allerlei vuile dingen over haar zegt. Ook andere bekendheden zoals Marco Borsato, Johnny de Mol, Monica Geuze, Lil’ Kleine en Jaimie Vaes worden door Coldeweijer van tijd tot tijd door het slijk getrokken. Het moge duidelijk zijn dat het vlotte blonde meisje dat vroeger zo leuk in musicals speelde, het typetje Keet! neerzette in Telekids en als vriendinnetje naast Ben Saunders mocht lopen, is getransformeerd tot een gehaaide roddeltante met een bek als een scheermes.

Wat vindt Yvonne Coldeweijer van zichzelf?

‘Ik maak altijd duidelijk of ik iets van horen zeggen heb, of dat ik er harde bewijzen voor heb.’

Wat vinden wij van Yvonne Coldeweijer?

Al is de gossip nog zo goor, Coldeweijer fluistert het wel door.

Wat vinden anderen van Yvonne Coldeweijer?

ALBERT VERLINDE collega

‘Wat Yvonne nu doet, past in de ontwikkeling die de media meemaken. Toen ik twintig jaar geleden met Boulevard begon, deed ik het brutaler en anders dan anderen. Toen Henk van der Meijden meer dan veertig jaar geleden begon, deed hij het ook anders. Dat geldt nu ook voor Yvonne. Ze is een nieuwe dimensie in deze tijd. De tijd zal ons leren of dit een lange houdbaarheidsdatum heeft, of dat we achteraf zeggen: het was een oprisping. Ik vind dat de oude garde entertainmentverslaggevers zich niet zo aangevallen moet voelen; ik totaal niet. We moeten gewoon denken: hé wat leuk, dit is nieuw. En relativeren; ze roept heel veel en vaak kloppen er ook dingen niet. Haar berichtgeving beperkt zich tot een select groepje sterren, maar als ze het goed blijft doen, wordt haar kring vanzelf groter. Bij André Hazes zit ze toevallig heel dicht bij het vuur. En dat ze zichzelf Alberta Verlinde noemt? Ach, dat is toch grappig. Ze gebruikt het niet als echt pseudoniem, want iedereen weet wie erachter zit.’

RENÉE VAN WEGBERG oud-collega

‘Yvonne was nog redelijk nieuw in het vak toen ze in 2012 bij ons de grote rol van Glinda in de musical Wicked kwam spelen. Dat heeft ze goed gedaan en ik vond het stoer dat ze die rol van Chantal Janzen overnam zonder al te veel ervaring. Ze kon goed zingen en spelen. Wat ze nu online doet, volg ik niet op de voet. Of ik iets te vrezen heb voor mijn privéleven? Haha, nee hoor. Ik heb het goed voor elkaar met mijn gezinnetje, ik geloof niet dat daar heel spannende dingen over te melden zijn.’

RACHEL HAZES bezorgde moeder

In Shownieuws: ‘Er wordt veel onzin verspreid. Als er 1 procent van waar is, dan is het veel. Het is absolute onzin. Het is heel lastig dat heel Nederland een mening over mijn zoon heeft. Alles wat hij doet, ligt onder een vergrootglas en hij kan het nooit voor iedereen goed doen.’

ANDRÉ HAZES lijdend voorwerp

In een DM-bericht op Instagram over hun vermeende drugsverslaving: ‘Yvonne, ik vind alles prima wat je schrijft. En dat je mij aanpakt, moet je lekker zelf weten. Maar wat je nu doet, kan echt niet. Je obsessie voor mij/ ons slaat hierin echt door en ik vraag je vriendelijk dit eraf te halen en één keer in je leven gewoon gezond verstand te gebruiken.’

CHANTAL ­BRASPENNING hoofdredacteur Party

‘Ik vind Yvonne een verademing: ze heeft humor, is slim en draagt het hart op de tong. In een wereldje waar men nauwelijks nog een uitgesproken mening durft te hebben, gaat zij er met gestrekt been in. Wie stout is, krijgt straf van Yvonne. Waar showbizzrubrieken en -bladen haar eerst niet al te serieus namen en een beetje lacherig deden over Yvonne en haar “spionnen”, volgen inmiddels alle media haar. Ze lijkt goed op de hoogte te zijn van het wel en wee van de sterren en schroomt niet om haar juice te delen met haar vele volgers. Ze is momenteel een pain in the ass voor de BN’ers. Ik heb bewondering voor haar, knap hoe ze in korte tijd zo populair is geworden.’

JANITA ENGELS verloofde Ben Saunders

‘Over Ben heeft ze gezegd dat hij vluchtte in uitgaan en drank. Dat zij daar zelf ook af en toe bij was en soms moest worden weggedragen omdat ze te dronken was om op haar benen te kunnen staan, zegt ze er niet bij. Ben nam haar in huis nadat er bij haar was ingebroken en ze zich niet meer veilig voelde. Het is erg naar dat ze als ex later om de hoek komt kijken en probeert te prikken in wat Ben allemaal slecht zou hebben gedaan. Ik weet uit eerste hand dat hetgeen ze verspreidt vaak leugens zijn. Ik vind het misselijkmakend dat je over andere mensen roddelt om er zelf beter van te worden. Heel naar gedrag.’