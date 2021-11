Arno Kantelberg: 'Nikkie is een onkwetsbare entiteit geworden'

Alweer een sterretje dat zichzelf via YouTube op de Hollandse buis probeert te lanceren?

Nou, bij Nikkie de Jager ligt dat wel een beetje anders. Ze heeft namelijk al 14 miljoen abonnees op haar YouTube-kanaal, haar coming-outvideo waarin ze vertelt dat ze transgender is, werd bijna 38 miljoen (!) keer bekeken en de gezamenlijke views van al haar filmpjes bij elkaar opgeteld lopen over de 1 miljard. Door die enorme aantallen clicks en views heeft De Jager haar eigen pr-waarde opgeschroefd tot astronomische bedragen. Zo schijnt ze een half miljoen euro per jaar te verdienen aan YouTube en een slordige 25.000 euro per Instagramberichtje dat ze plaatst. Daarnaast harkt ze aardig wat binnen met haar eigen make-upproducten, volgens een onlinemagazine zo’n 2 miljoen euro per jaar. Ze heeft het smoordruk, scoort een online kijkerspubliek van miljoenen mensen en is financieel loaded; die zit echt niet te lonken naar die paar honderdduizend huiskamerkijkers die nog zoiets ouderwets doen als televisiekijken.

Waarom gaat De Jager dan in vredesnaam bij RTL aan de slag?

Niet voor de money en niet voor de fame, maar gewoon omdat ze het leuk vindt. De grootste YouTube-ster van ons land gaat de presentatie van De Enige Echte verzorgen, een programma waarin een BN’er ontmaskerd moet worden uit een reeks ‘klonen’. In de show worden meerdere acts opgevoerd door mensen die er ongeveer hetzelfde uitzien. Eén van hen is een BN’er en vervolgens moet geraden worden wie dat is. Dat De Jager een lekker moppie kan presenteren, zagen we eerder dit jaar al bij het Eurovisie Songfestival. Ze won onlangs dan ook de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentatrice.

Wat vindt Nikkie de Jager van zichzelf?

‘Ik heb fillers en botox in mijn lippen, voorhoofd, kin en kaken. Dankzij die ingrepen voel ik me zelfverzekerd en goed.’

Wat vinden wij van Nikkie de Jager?

De grap dat ze ook genomineerd had kunnen worden in de categorie ‘beste presentator’ vinden wíj zelfs flauw.

Wat vinden anderen van Nikkie de Jager?

ANDRÉ VAN DUIN medewinnaar Zilveren Televizier-Ster

‘Ik ken haar helemaal niet, ik heb haar nog nooit ontmoet. Maar ik ga haar binnenkort ontmoeten, want we zitten samen in Linda’s Wintermaand. Ik heb haar natuurlijk wel gezien bij het Songfestival, dat deed ze fantastisch en geweldig. Alsof ze het al jaren deed. Verder volg ik haar niet online, want ze verkoopt geen dingen die mij aanspreken. Ik bedoel: ik ben niet zo van de make-up, haha. Ik vind het super voor haar dat ze zo waanzinnig populair is op YouTube en Instagram. Of ik begrijp waarom ze nu ook voor een relatief ouderwets medium als televisie wil gaan werken? Het is een heel ander publiek dat ze via televisie aanspreekt. Op sociale media treft ze veel jongeren, ik denk dat ze met tv ook wat oudere mensen wil bereiken. Die gebruiken immers ook make-up.’

MARK DEN BLANKEN mediajournalist AD

‘Nikkie heeft met het Songfestival bewezen een toppresentatrice te zijn. Toen we met het Twitter-account van het AD een nieuwsberichtje hadden geplaatst over het programma dat ze gaat presenteren, werden er verschrikkelijke reacties onder gezet. Het was unaniem spottend met het feit dat ze transgender is. Platte grappen over mannelijke geslachtsdelen, ze werd “hij” genoemd en “man”. Het ging eigenlijk alleen maar daarover, terwijl ik zoiets had van: ze timmert al een tijdje aan de weg op haar kanaal, ze heeft het hartstikke goed gedaan bij het Songfestival, ze verdient gewoon die kans bij RTL. Ik stoorde me enorm aan die akelige reacties, met in het achterhoofd nog dat ze onder afpersing haar coming-out heeft moeten doen. Waarom moet ze worden afgerekend op haar privékeuzes? Ik vind het heel erg hoe mensen zich misdragen als ze weten dat iemand transgender is en ze die persoon vervolgens niks meer gunnen.’

EDSILIA ROMBLEY medepresentatrice Songfestival

‘Nikkie wilde goed voorbereid zijn bij het Songfestival. Ze was er altijd als eerste en deed haar make-up zelf. Ik heb haar leren kennen als een hardwerkende, professionele, lieve persoonlijkheid. Ze is natuurlijk gewend aan het solo opnemen van tutorials voor haar sociale kanalen, en nu stond ze voor een heel groot live publiek. Ze had echt zoiets van “Oh my gód!” Ze kreeg ontzettend leuke reacties en ik gun haar het nieuwe RTL 4-programma. Ik hoop dat ze altijd zo lekker natuurlijk blijft. Ze is écht zichzelf.’

ARNO KANTELBERG Stijlpastoor des Vaderlands

‘Toen ik eerder dit jaar in RTL Boulevard als modedeskundige werd gevraagd naar de jurk die Nikkie droeg tijdens het presenteren van het Songfestival, heb ik iets gezegd over de tatoeages op haar arm. Nikkie heeft daar onlangs in een videogesprek met Linda de Mol semi-gekwetst op gereageerd, ze concludeerde dat ze bouwvakkersarmen heeft. Ik had het over die tatoeages – die contrasteerden nogal met haar prinsessenjurk – maar ontkennen dat er sprake is van stevige armen, is het ontkennen van biologie. Nikkie is een soort onkwetsbare entiteit geworden in ons medialandschap; als je over zo iemand iets zegt dat géén compliment is, dan word je door de altijd boze socialemedia-activisten meteen tegen de muur gezet. Hoe goed ze als make-upartist is? Dat weet ik niet, daar heb ik geen verstand van. De manier waarop ze het Songfestival presenteerde, vond ik smetteloos. Dat ze nu ook een tv-programma gaat presenteren, is een stap verder in de richting van serieus genomen worden via de klassieke wijze, dus via tv. Er is een hiërarchie in medialand wat betreft serieuze nieuwsvormen: de krant staat van oudsher bovenaan, vervolgens krijg je radio, dan tv, daarna internet en op de laatste plaats sociale media. Doordat Nikkie zich straks op tv laat zien, doet ze in mijn optiek een stap vooruit op dat gebied.’