Nieuwe Revu 44 is nu uit!

‘Dit ding schiet met 135 joules, de loden kogels gaan dwars door hout heen. Hier schiet je een mens, koe, paard, alles mee dood. Dit is geen rommel.’ Vanaf 2023 geldt er in heel Europa een totaalverbod op ons gelief­ de rattengif. Stoere kerels met grote geweren staan paraat om de gevreesde knaagdierenplaag te bestrijden. Voor ons coververhaal kreeg Ryan Claus een voorproefje en ging een avond op pad met een rattenjager. ‘Veel mensen houden van schieten, maar dit is echt geen spelletje.’

‘Ik begin een krekelfarm in Thailand.’ Emile Ratelband (72): een man van uitersten, een entrepreneur zonder grenzen. Letterlijk, want de man die sinds jaar en dag zijn toehoorders met gebalde vuisten en hard stemgeluid (tsjakkaa!) tegemoet treedt, trekt voorgoed de deur van zijn leven in Nederland achter zich dicht. Om de geboren Arnhemmer echt te kunnen doorgronden, moet je hem leren kennen. ‘Ik sta natuurlijk voor alles waar de mannelijke vrouw een hekel aan heeft.’

Wegkwijnen in de gevangenis? Niet als het aan gangsterlegende Demetrius ‘Big Meech’ Flenory Sr. ligt, voormalig bendeleider van de beruchte drugs­ bende Black Mafia Family. Onder zijn fans zijn beroemde rappers als 50 Cent, Young Thug, T.I. en Snoop Dogg. Ook zoon Lil Meech draagt bij aan de legende. Na veel auto’s, huizen, juwelen, hiphop en drugs heeft BMF nu een eigen tv­serie.

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de ongrijpbare Bende van Nijvel en de laatste(?) film van Clint Eastwood. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

