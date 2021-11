‘De coronapas is ingevoerd op grond van leugens’

Over het eenbaans spoortje voor mijn strandhuisje boemelt de middagspitstrein langs de waterlijn voorbij. Vier blikken wagons in plaats van de gebruikelijke twee. Het gewone Portugese leven is al lang hervat.

Denkend aan Holland zie ik een zee van narrige remlichtjes flets weerkaatsen op natgemiezerd asfalt terwijl de plechtig kijkende colporteurs van de coronapandemie vlak na de avondspits alle huiskamers binnendringen om te waarschuwen dat het virus het te druk vindt op de weg.

Een tot onvrije keuzes dwingende coronapas die nooit zou komen en ook de braaf gevaccineerde meebewegers onredelijk in hun grondwettelijke rechten raakt, werd toch ingevoerd en deze herfst uiteraard ook uitgebreid: van horeca en cultuur naar sport en onderwijs. Anderhalve meter en de mondkapjesplicht komen terug, thuiswerken is het devies, kussen en knuffelen wederom een zonde.

“Een lastige boodschap” noemt de demissionaire despoot van eindeloze dienst het verhaal van zijn eigen falen, in alweer een persconferentie die suggereert dat het toch allemaal een beetje onze eigen schuld is dat Hugo’s zorgsysteem onvoldoende IC-bedden heeft. De modepop met het ministerspetje gooit het zelf op een charme-offensief om de (slechts) dertien procent ongevaccineerden alsnog te overtuigen om de met QR-codes bewaakte risicoloze samenleving te helpen versterken.

Recht in de camera kijkend en in dezelfde week dat hij sprak over “een pandemie van de ongevaccineerden” probeert de nefaste frik de weigeraars met zoete woordjes alsnog naar een prik te dirigeren. Wie zijn beleid op beeldvorming baseert, kan zichzelf in de hyperdrive van de dagelijkse volksomloop binnen twee zinnen vier keer tegenspreken. Vroeger logen politici ook, maar ging het tenminste in een tempo dat nog bij te benen was.

Over vroeger gesproken. Niemand die nu leeft, draagt de schulden van het verleden. Als historische erfschuld niet bestaat en het heden zo veel haast heeft dat het morgen dreigt in te halen, is schatplicht misschien ook wel uit de tijd.

Je betaalt je hele werkende leven belasting aan een overheid die meestal niet doet wat je wilt, het verkeerde doet als het er op aan komt en jou de schuld geeft als het mis gaat. Als de rentmeester zich steeds misrekent, ben je hem dan nog wel iets verschuldigd?

De coronapas is ingevoerd op grond van leugens, maar de schuldvinger wijst naar wie de prik weigert. 1115 kinderen zijn in het toeslagenschandaal uit huis geplaatst omdat hun onschuldige ouders ten onrechte door de overheid verdacht werden van fraude, maar niemand krijgt hoofddader Rutte uit zijn Torentje verjaagd. Op een klimaattop in Glasgow wordt onderwijl om het vroomst gebeden welke nieuwe vrijheidsbeperkingen je met je eigen belastinggeld moet kopen.

Als schatplicht als een schuld gaat voelen, is het dan geen erfzonde om te blijven geloven in een vrije toekomst?