Column James Worthy

‘Zoals Jeroen Pauw over bedpartners praat, praat hij over doodgeschoten Afghanen’

Youtube-filmpjes waarin een expert naar films kijkt die over zijn of haar expertise gaan, James Worthy vindt het helemaal geweldig. 'En dan zie je die ex-crimineel op een klapstoel zitten. Een ietwat saaie man in een coltrui. En die gaat dan zeggen of de films realistisch zijn.'