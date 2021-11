Actrice Dilan Yurdakul over burn-out: 'Ik zat lang in een situatie waarin ik constant moest vechten' 

Momenteel vertolkt Yurdakul de hoofdrol in de Videoland-serie Bonnie & Clyde, die ze zelf heeft geschreven, én is ze alweer bezig met het volgende project. Toch betekent dit niet dat werk op nummer één staat in haar leven. "Ik probeer alles wat ik bedenk en meemaak om te zetten in werk, dus het is heel belangrijk voor me. Maar ik heb tijdens de rustigere periodes in de coronatijd wel ontdekt dat ik ook een identiteit heb zonder werk", vertelt Yurdakul in de nieuwste Revu. "De angst dat alles wegvalt als ik niet dagelijks op een set sta of met iets anders bezig ben, is in die zin wel wat minder geworden."

Burn-out

Het lijkt erop dat die angst van Yurdakul een paar jaar geleden de reden was van haar burn-out. "Ik heb mezelf heel lang in een situatie gebracht waarin ik constant moest vechten. Dat zat vooral op het vlak van werk, omdat ik samenwerkingen aanging met mensen die niet zagen wat ik wilde", vertelt de actrice. "Ik moest steeds strijden voor mijn eigen gelijk, wat ontzettend uitputtend is. Daar kwam bovenop dat ik ook nog allerlei andere dingen moest van mezelf: werken als sportinstructeur, bijna elke dag zelf sporten. Dat breekt je op een gegeven moment."

Toch betekent dit inzicht niet dat Yurdakul zichzelf niet zal blijven pushen om het beste uit zichzelf te halen. "Ik denk dat ik meer opensta voor een organische levensstijl, maar je moet jezelf toch blijven pushen en dingen opleggen. De mens is lui aangelegd, dus een lichte dwang is altijd nodig. Zelfdiscipline is een spier die je moet blijven trainen. Als je mij niks laat doen, dan doe ik ook echt niks."

Het hele interview met Dilan is morgen in Nieuwe Revu te lezen. Hierin vertelt ze meer over haar Videoland-productie Bonnie & Clyde, de Turkse gemeenschap, de Black Lives Matter-beweging en haar liefdesleven. "Er is inmiddels iemand in mijn leven sinds een paar maanden."