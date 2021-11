Nieuwe Revu 46 is nu uit!

'Mijn papa heeft ook veel mooie dingen gedaan.' De Servische oorlogsmisdadiger Zeljko Raznatovic, ofwel Arkan, ontsnapte veertig jaar geleden uit de Amsterdamse Bijlmer­bajes. In het Vlaamse Gent had hij een paar jaar daarvoor een dochter verwekt. Voor ons coververhaal zocht Erik Brouwer haar op om over haar boek en Servische familie te praten. ‘Hij blijft mijn lieve innemende vader.’

'Bij ons hangt een speciale sfeer.' Drie maanden geleden kregen ze de sleutels uit handen van John de Mol. Sindsdien zijn Rob Stenders en Caroline Brouwer de nieuwe heersende orde bij Radio Veronica. Maar dat betekent niet dat ze de strenge baas uithangen. ‘Echt jezelf zijn is ook rock-’n-roll.’

Het zal je maar overkomen: illegaal handelen, misstanden of onrecht ontdekken op de werkvloer. Wat doe je? Je kop in het zand steken of een melding maken? Nieuwe Revu portretteert drie klokkenluiders die kozen voor de tweede optie en daardoor hun levens drastisch zagen veranderen. In deel 2: Frits Veerman, spil in een complot van de CIA, Pakistaanse spionnen en kernbommen. 'In de Bijlmerbajes werd ik langdurig verhoord en gigantisch onder druk gezet om mijn mond te houden.'

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over het leven in een loopgraaf en de beroemde leuzen van Loesje. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

