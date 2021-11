Angela de Jong over Margriet van der Linden: 'Die bril zat mij in de weg'

Hoe onderscheidt Margriet van der Linden zich in de huidige overkill aan talkshows?

In de geschiedenis van de Nederlandse talkshows hebben we grote presentatrices de revue zien passeren. Mies Bouwman en Sonja Barend zijn uitgegroeid tot ongekend grote legendes, een generatie daarna zagen we Viola Holt en Catherine Keyl pionieren met de 5 Uur Show en sinds enige jaren timmert Eva Jinek stevig aan de weg. Redelijk nieuw in het genre is sinds vijf jaar Margriet van der Linden, die zich met haar feministische en lesbische vrouwenpower onderscheidt van haar hetero voorgangsters.

Met kort haar in een wilde kuif, een stem als een dronken zeerover en nauwkeurig geschoren snor strooit ze met bitse opmerkingen, zalft ze die vervolgens met gevatte grappen, vraagt ze door waar anderen zouden stoppen en stuurt ze haar boodschap of mening met haar veelzeggende ogen onherroepelijk de huiskamers in. Ze doet ergens wel denken aan de Amerikaanse toptalkshowhost Ellen Degeneres en heus niet alleen vanwege het korte blonde kapsel en haar voorliefde voor vrouwen.

Is er ook iets níét leuk aan Van der Linden?

Opsommen wat er niet leuk is aan Van der Linden leidt louter tot een lijst complimenten. In 2014 deed ze mee aan De Slimste Mens, waarin ze vanzelfsprekend de finale haalde. Ze blijft dan ook in alle situaties jaloersmakend kalm. Fans van Wie is de mol? maakten in 2015 mee hoe ze haar medekandidaten én de kijkers in de luren legde door uiteindelijk als mol te worden ontmaskerd. Ze droeg die rol als misleidende, saboterende speler fenomenaal. Ze kan schrijven, presenteren en is uiterst gevat en grappig. Misschien is alleen die domme taxi aan het begin van haar talkshow irritant.

Wat vindt Margriet van der Linden van zichzelf?

‘Je moet zo fris mogelijk zijn. Tussen je oren, hoe je eruitziet en hoe je je voelt. Het telt allemaal.’

Wat vinden wij van Margriet van der Linden?

Samen met Karin Bloemen, Fleur Agema, Viola Holt en Adelheid Roosen zorgt Margriet voor een fleurig boeket aan bekende bloemen in tv-land.

Wat vinden anderen van Margriet van der Linden?

EVA KOREMAN medefeminist

‘Normaal gesproken werk ik heel graag mee, maar ik zit nog vol in m’n kraamtijd. Ik type dit terwijl ik aan de kolfmachine hang, dus mijn hoofd is gevuld met een soort roze babymist.’

HELENE VAN SANTEN hoofdredacteur ­Margriet

‘Margriet van der Linden vind ik een goede journalist. Ze is altijd goed voorbereid, stelt kritische vragen en wat daarbij belangrijk is: ze zorgt voor een aangename sfeer. Ze deinst er niet voor terug om haar gasten het vuur soms na aan de schenen te leggen, maar realiseert zich wel dat het om een groep mensen aan tafel draait en dat de sfeer wel een beetje gezellig moet blijven. Ik vind dat ze dat goed kan. Haar humor speelt een belangrijke rol in haar talkshow. Ze kan best wel cynisch zijn en daarbij is ze heel scherp, dat spreekt me aan. Of we haar weleens in ons blad hebben gehad? In het verleden ongetwijfeld, maar sinds mijn aanstelling in mei dit jaar nog niet. Het lijkt me wel leuk om een interview met haar in Margriet te hebben, ze zou wel bij ons passen.

Ik denk dat Margriet ook echt wel een Margriet-vrouw is. Die is maatschappelijk betrokken, inhoudelijk sterk en heeft oog voor alle verschillende lagen van de maatschappij. Wat ik van haar talkshow sterk vind, is dat ze vaak vrouwelijke experts aan tafel vraagt. In andere talkshows ligt het aantal vrouwen aanmerkelijk lager, Margriet weet ze dus met haar redactie wél te vinden. En op die manier past ze ook bij ons magazine, want wij zetten ook graag vrouwen in de picture. Female empowerment is een hot topic en past goed bij deze tijdgeest.’

PREM RADHAKISHUN haar gast in Zomergasten

‘Ben jij het afgelopen jaar ergens een interview, quote of citaat van mij tegengekomen? En heb je in de massamedia mijn smoel op televisie gezien? Zie je niet dat ik niet met mijn mening te koop loop op allerlei fora? Ik wil mijn houding graag in stand houden en ben niet van plan om die te doorbreken bij Nieuwe Revu. In een tijd waarin iedereen een mening uit op social media, is het toch leuk dat de betweter gewoon zwijgt?’

ANGELA DE JONG tv-columnist AD

‘Vorig seizoen schreef ik in mijn column iets kritisch over haar bril, daar is veel gedoe over ontstaan. Ik vind dat Margriet het mede moet hebben van haar mimiek. Die maakt het leuk om naar haar ogen te kijken. Die olijke oogopslag, wat onderkoelde humor, blik in de camera; dat zag ik allemaal niet meer door die bril. Ze heeft het nog met ontspiegelde glazen geprobeerd, weet ik van een spionnetje op de redactie, maar dat hielp weinig. Dus ik ben blij dat ze nu lenzen heeft. Wat ik raar vind, is het begin met die taxi; ik snap niet zo goed wat Margriet daarmee wil. Ze hebben duidelijk naar iets gezocht om leuk te beginnen, maar ik vind het tot nu toe heel gekunsteld. En de kijker weet heus wel dat Margriet aan het begin van de Westergasterrein instapt en zich 100 meter verder bij de studio laat afzetten: het slaat nergens op, het is gewoon een toneelstukje en niet eens leuk of grappig. Ik vind het niet zo’n succes, dus van mij mag ze die taxi – net als haar bril – dumpen. Sterk aan haar vind ik, dat ze zichzelf is op tv. Ze is niet het doorsnee leuke belspelmeisje dat een programma mag presenteren; Margriet is heel eigen met die kuif en haar ironische humor. Na het uitstekende tweede seizoen ging M wel erg op de woke-toer met Black Lives Matter, acties voor de cultuur, jongeren tegen coronamaatregelen en dat soort onderwerpen. Ik had iedere avond het idee dat mij een boodschap door de strot werdgeduwd. Ik kijk liever naar een mix van actualiteit en vermaak op dat tijdstip. Ik hoop dat dat terugkomt. En ze mag van mij kortere vragen stellen. Een vraag hoeft geen referaat van een half uur te zijn waarbij kijker en geïnterviewde het spoor bijster raken. Al is het voordeel wel dat je tijdens één vraag de hele vaatwasser kan in- én uitruimen.’