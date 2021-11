Harry Mens: 'Ik geef mijn dochters huizen, dat soort dingen'

Hoe kijkt u, als heer en meester van het commerciële praatprogramma, naar de ongoing talkshowoorlog?

‘Als je de line-up van talkshows neemt, dan zie je dat het overal hetzelfde is. Dezelfde onderwerpen, dezelfde gasten. Het is een gevecht om de actualiteit, waarbij Jinek waarschijnlijk in de kopgroep zit. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik de nieuwe talkshow van Johnny de Mol nog best aardig vind. Dat komt omdat hij gasten heeft die je niet krijgt als je niet de zoon van John de Mol bent. Mensen kunnen niet weigeren, anders krijgen ze ruzie met John. Dat is ook een basis om je programma te maken. Ik geloof er wel in.’

Wat vindt u van de opvolger van De Vooravond?

‘Ik vind die ene meneer die er zit, die advocaat (Khalid Kasem, red.), een lieve jongen, maar hij vraagt niet door. Hij zit met een boekje voor zijn neus en lepelt alles op. Zo gaat dat bij de meeste talkshows. Dat worden de mensen zat. Persoonlijk kijk ik nog liever naar RTL Boulevard en dat vind ik al niks.’

Toen De Wereld Draait Door stopte gaf u aan dat u het stokje wilde overnemen. Is er een fout gemaakt door u die kans niet te geven?

‘Het was meer een cynische opmerking, want dat gaat nooit gebeuren. Die linkse omroepen doen dat niet joh, dat zag je bij Jort Kelder. Die hield het bij Op1 ook niet vol.’

Wat vond u van De Wereld Draait Door zoals Matthijs van Nieuwkerk het maakte?

‘Je wist precies wie wanneer kwam opdraven. Elk jaar in oktober: Youp van ’t Hek, want dan had hij een theatertournee of boekje te verkopen. Als ik uit boeken voorlees, dan ben ik de commerciële man. Als Matthijs dat doet, dan is het cultuur.’

Ergert dat u?

‘Ik constateer het. De kritische pers laat die mensen altijd met rust. Dat is op z’n minst opmerkelijk. Maar wie weet word ik toch nog eens aangenomen.’

Zou u een niet-gesponsorde talkshow als een upgrade zien?

‘Ik moet nu de commercie dienen. Dat is zwaarder dan wanneer je lekker je gang kunt gaan. Het lijkt mij hartstikke leuk. Ik zou het in de lijn van David Frost op zondagmorgen doen. Live, een half uurtje de zaterdagkranten doornemen met een politicus. Ik hou niet van de Wakker Nederlandsetting waarin iedereen over alles mag meelullen. Van alle talkshows ben ik de enige die één-op-één-gesprekken voert. Dan komen mensen veel beter tot hun recht.’

René van der Gijp vindt het grappig om naar uw talkshow te kijken, omdat u volgens hem naar uw gasten kijkt met een blik van: ‘Lul maar raak’. Is dat zo?

‘Dat is niet waar. Ik heb met al mijn gasten een voorbereidend gesprek. Dat doe ik niet als het me niet interesseert.’

Wat vindt u ervan dat de Voetbal Inside-club een eigen dagelijkse talkshow krijgt?

‘Wat iedereen over het hoofd ziet, is dat SBS een fusie is aangegaan met RTL. Straks wordt alles op één hoop geveegd en dan zal het mij benieuwen wie het slachtoffer wordt.’

Welk programma zet u aan als u ’s avonds op de bank ploft?

‘Niks, want ik lig doordeweeks om half negen op bed. Ik heb een bepaald idee van hoe je oud moet worden. Elke dag ben ik om vijf uur ’s ochtends wakker. Dat is een heerlijk moment, je hebt van niemand last en alles ligt nog open. Eerst lees ik NRC en Het Parool van de avond ervoor, rond 07.00 uur vallen er nog vijf kranten in de bus: Telegraaf, AD, Het Financieele Dagblad, Volkskrant en Leidsch Dagblad. Tot acht uur ’s ochtends ga ik lekker lezen, daarna loop ik vanuit mijn f lat het strand op om een uurtje te wandelen. Ik maak 10.000 stappen, elke dag. Dat is mijn ritme, elke dag, daarom ga ik vroeg naar bed.’

Houdt u dit al lang vol?

‘Al jaren. Ik kan het iedereen aanbevelen. Het scheelt dat ik geen vrouw heb die zegt: “Wat ongezellig, blijf nog even wakker.” Mocht ik de relationele sfeer ooit weer betreden, dan zou dat een conflict kunnen opleveren.’

U bent fan van First Dates. Zou u meewerken als u voor de vip-versie wordt gevraagd?

‘Ben je gek zeg. Ik ga niet mijn hele ziel en zaligheid op tafel leggen. Maar ik vind het een leuk programma. Het is een wedstrijdje om binnen vijf minuten te zien: het wordt niks. Of: het wordt wel wat. Je ziet soms de gekste dingen. Van de week zat er een vrouw met leeftijdspaniek die nog een kind wilde. In plaats dat zo’n stom mens haar mond houdt, vroeg ze meteen aan haar date: “Zou je nog kinderen willen?” Die man kreeg het natuurlijk benauwd. Er zitten ook standaard twee nichten bij en die zeggen nooit: “Ik wil niet.” Ze gaan altijd door, let maar eens op.’

Bent u zelf op zoek?

‘Nee. Je kunt altijd iemand tegenkomen, maar ik ben heel kritisch.’

Waar let u op?

‘Ik hou niet van vrouwen met maat 44. Ik val meer op een wijdvallende maat 38. De leeftijd maakt me niet zo veel uit, maar ze moet niet ouder zijn dan 55 jaar. Maar ik heb geen schroom om er eentje van 42 te nemen, haha.’

Ooit leidde u een dubbelleven met twee gezinnen. Hoe kijkt u daarop terug?

‘Dat is al zo uitgekauwd. Ik kijk vooral naar het resultaat: mijn vijf mooie dochters. Dat vind ik belangrijker dan terugblikken.’

Heeft u nergens spijt van?

‘Ik ga mijn hersenen niet pijnigen met iets wat ik toch niet kan herstellen. Dit klinkt niet zo smakelijk, maar mijn opa zei altijd: “Problemen zijn als drollen: je kan erop blijven kauwen, maar het is beter om ze door te slikken.” Een haptonoom zegt: beter de korte dan de lange pijn. Met andere woorden: achteromkijken heeft geen zin.’

Komt u nooit in de verleiding om een blik in de achteruitkijkspiegel te werpen?

‘De periode dat ik een dubbelleven leidde, zijn niet mijn beste jaren geweest. Ik was creatief niet op mijn best, zakelijk ook niet. Je moet relaxed zijn om iets uit je handen te krijgen. Dat was ik niet, want ik was de hele tijd gespannen. Daarom heb ik op een gegeven moment gedacht: het maakt me niet meer uit, ik gooi het eruit.’

Bent u een moeilijke man om mee samen te leven?

‘Dat zeggen sommige vrouwen, maar ik vind zelf van niet. Ik ben gewoon niet zo’n huisje, boompje, beestje-type, dus vrouwen moeten niet zeuren als ik een half uur later thuis ben. Ik wil kunnen doen waar ik zin in heb. Die vrijheid heb ik nodig om te kunnen zijn wie ik ben.’

Wordt u net als Martien Meiland gek van de fans die u in Noordwijk achtervolgen?

‘Nee, hoor. Een man die de financiering van films deed en met allerlei populaire jongens omging, hij is nou dood, zei eens: “If you are a star, be a star.” Dat is onderdeel van het leven. Als hier iemand binnenkomt die een selfie met me wil maken, dan doe ik dat. Als ik op straat loop en mensen herkennen me, dan maak ik een praatje. Ik vind dat leuk. Je moet je cliënten onderhouden.’

Heeft u ooit last gehad van groupies of misschien zelfs stalkers?

‘Nee, maar in de tijd van Pim Fortuyn kreeg ik kogelbrieven. Ik ging ermee naar het politiebureau waar ze op een stapeltje werden gelegd. Er waren die dag al twaalf andere kogelbrieven binnengekomen. Mensen dreigden meer dan dat ze echt wat deden.’

Voelt u zich weleens onveilig?

‘Nee, nooit.’

Bent u zelf ooit starstruck geweest van iemand?

‘Ik heb handjes geschud met Gorbatsjov, Colin Powell, Barbra Streisand, noem ze allemaal maar op. De eerste keer dat ik iemand als Bill Clinton ontmoette, vond ik dat best spannend. Maar als hij nu hier binnenkomt, dan zeg ik gewoon hoi. Naarmate je horizon breder wordt, wordt de bewondering minder. Het zijn allemaal net mensen hè?’

In uw talkshow komt iedereen: van Thierry Baudet en Gerard Joling tot Willem Hanegem. Wie zijn uw persoonlijke favorieten?

‘Als ik iedereen kon uitnodigen, dan had ik vorige week aan tafel gezeten met de baas van Shell en die vrouw van APB erbij. Ik snap niet dat APB Shell in de ban doet: een pensioenfonds moet geen politiek bedrijven, maar moet zorgen voor een hoog rendement. Dezelfde mensen die nu kritiek hebben op Shell, gaan straks de barricaden op als ze minder pensioen ontvangen. Aan de ene kant moet alles groen, aan de andere kant zeiken ze dat de indexering wordt afgeschaft.’

Wie komt er bij u niet in?

‘Ik denk dat ik geen goed gesprek kan voeren met Youp van ’t Hek. Zijn columns lees ik met plezier, maar je ziet tussen de regels waar zijn voorkeur naar uitgaat: links, maar wel met geld. Hij is schatrijk, maar hij vindt het heerlijk om dat te compenseren door op schoot te gaan zitten bij De Wereld Draait Door en in de linkse hoek. Hij moet zijn shows toch volkrijgen, nietwaar?’

Stel: Angela de Jong biedt zichzelf aan als gast. Is ze welkom?

‘Ik vind haar een stom wijf, maar ze mag best komen. Ik zou dan wel tegen haar zeggen: wees goed voorbereid. De mensen bij wie ze normaal komt, zeggen ja en amen tegen haar, omdat je dan een tegoedbonnetje hebt om minder kritisch bejegend te worden in haar columns. Als je daar niet aan meewerkt, dan schrijft ze over je zoals ze dat bij mij deed. Dat raakt me niet, hoor. Het bevestigt alleen maar hoe zij in elkaar zit. Ze zit alleen maar bij talkshows omdat ze haar eigen linkse imago wil oppoetsen.’

Ze zegt zelf dat ze rechts is.

‘Maar ze ligt in bed met links.’

U bent zelf rechts-conservatief. Hoe kijkt u naar het huidige politieke landschap?

‘Dat vind ik heel zielig. Het systeem klopt voor geen kant. We moeten naar een gekozen minister-president die zes jaar regeert, zijn eigen regering samenstelt en ministers kan wegsturen. Dan kun je tenminste beleid maken. Nu zit Rutte de hele dag te puzzelen: wie zal ik nu eens bellen om dat voorstel erdoor te krijgen? Het is een schaakpartij geworden.’

Wat vindt u van Mark Rutte?

‘Een fantastische schaker, maar of hij echt het gezag uitstraalt van een minister-president? Daar heb ik moeite mee. Hij is te afhankelijk van andere partijen. Dan gaat hij naar links, dan weer naar rechts. Eigenlijk is hij een soort bedrijf aan het runnen. Maar een land is geen bedrijf. Het systeem brengt dit soort leiders naar boven. Daarom is het systeem niet goed.’

Heeft u nog politieke ambities?

‘Alleen als gekozen minister-president.’

Wat zou u veranderen?

‘Het moet klaar zijn met de mogelijkheid om overal bezwaar tegen te maken. Dat mag je één keer doen, maar je kunt dat niet keer op keer op keer blijven doen. Op zulke procedures loopt de hele woningmarkt vast, want niemand krijgt iets gedaan. Voorts vind ik dat je arme mensen moet helpen, dus ik ben niet asociaal. Bij Huis ter Duin zie ik soms miljonairs een kopje koffiedrinken die tegen elkaar zeggen: “Ik had mijn AOW deze maand weer op tijd.” Rijke mensen moeten geen AOW krijgen.’

Wat doet u met uw AOW?

‘Dat gaat in de flow mee naar allerlei goede doelen.’

Een paar jaar geleden zei u dat u meer verdiende dan de 580.000 die Matthijs van Nieuwkerk per jaar binnensleepte. Is dat door de coronacrisis minder geworden?

‘Nee, dat is alleen maar meer geworden.’

Maakt u zich zorgen over uw aflopende contract bij RTL?

‘Ik heb net weer voor drie jaar verlengd. Voordat ze gaan fuseren met SBS, laat ik die bui maar voor zijn. Het geld kan ik goed gebruiken. En ik vind het ook nog leuk.’

Moet u dan nog werken voor de kost?

‘Geld is het resultaat van deskundig werken. Wat een gouden medaille is voor een schaatser, is geld voor mij.’

In januari wordt u 75 jaar. U zou kunnen gaan rentenieren.

‘Ik heb vriendjes die liggen stijf van de alcohol. Elke dag naar de golfbaan, ruzie met hun vrouw omdat ze te laat thuiskomen, alsmaar zuipen. Ik heb al drie maanden geen druppel gedronken omdat ik dacht: ik ga afkicken. Het scheelt me een hele broekmaat.’

Mist u de drank?

‘Ik kan heel makkelijk zonder drank, maar ik kan niet half drinken. Het is alles of niets.’

Wie runt bij u thuis het huishouden?

‘Ik heb net boodschappen gehaald bij de AH, wil je zien wat erin zit? En ik heb Ria, mijn werkster. Zij komt elke maandag en vrijdag drie uur. Ze maakt schoon en ruimt de was op. Ik doe het er zelf in, eerst de witte en dan de bonte was. Mijn pyjama is bont, dus die moet ik als laatste uittrekken. Ik gooi alles droog op bed en dan strijkt Ria het. Dat kan ik niet, strijken.’

Draagt u gekreukte overhemden als Ria op vakantie is?

‘Ik heb zoveel overhemden dat ik makkelijk drie weken doorkom zonder te wassen.’

Bent u ijdel?

‘Een beetje wel. Als ik nu in de spiegel kijk, dan denk ik: Mens, je ziet er beter uit dan vijftien jaar geleden. Bij sommige andere mannen van 74 denk ik: dat lijkt mij grootvader wel. Ik ben voor mijn gevoel een jaar of 58.’

Jaagt de naderende dood u angst aan?

‘Ik zeg altijd dat ik 98 word. Maar als ik ga, dan ga ik. Ik hoop dat ik op die dag genoeg heb gedaan om mijn dochters zelfstandig door het leven te laten gaan.’

Hoe oud zijn ze?

‘44, 42, 26, 22 en 16 jaar.’

Heeft u een goede band met ze?

‘Die van 16 zie ik tot mijn grote verdriet maar een paar keer per jaar. Zij heeft een Bulgaarse moeder en woont daar. De andere vier zie ik regelmatig.’

Over de dood gesproken: hoe gaat het met uw crematorium?

‘Dat gaat heel goed, dankzij de vergrijzing. Ik moest mijn vaccin halen bij een Holiday Inn in Leiden. Van mijn leven heb ik niet zo veel oude mensen bij elkaar gezien. Ik heb dit jaar 65 procent meer omzet gedraaid. Dat zal de komende tien jaar wel zo blijven.’

Is uw identiteit onlosmakelijk verbonden met uw werk?

‘In die vraag wil ik me niet verdiepen, want ik blijf werken totdat ik doodga. Als ik dement word, dan moeten ze me van mijn scherm halen. Maar verder moeten ze me lekker laten. Ik zit nu lekker een uurtje met jou te ouwehoeren. Dat was nooit gebeurd als ik geen talkshow had gehad. Volgens mij heb ik het een stuk leuker dan mensen die met pensioen gaan en thuis met de kanarie zitten te spelen.’

Staat er nog iets op uw verlanglijst?

‘Stel dat ik heel erg financieel onafhankelijk zou zijn, dan zou ik toch nog wel de politiek in willen. Ik voel me vitaler dan Joe Biden, dus als hij het kan, waarom ik dan niet?’

Wat weerhoudt u ervan om de stap te zetten?

‘Ik leid een vrij rijk leven en heb vijf dochters die ik wil verwennen. Daar heb ik veel geld voor nodig. Ik geef ze huizen, dat soort dingen. Laatst heb ik voor een van mijn dochters nog een appartement gekocht in de Churchillaan in Amsterdam. Dat kostte meer dan een miljoen. Voordat je zo’n bedrag bij elkaar hebt op je bankrekening, moet je eerst drie miljoen verdienen. Dat verdien je in de politiek niet, dus op dat punt ben ik nog niet gearriveerd. Ik heb nog wat te doen.’