‘Wees geen Toby, wees een Marc’

Beste Marc Van Ranst,

U bent de Ab Osterhaus van Vlaanderen: de nationale topviroloog. U heeft, met andere woorden, genoeg aan uw hoofd dezer dagen. Maar naast de strijd tegen de nieuwe Zuid-Afrikaanse virusvariant B.1.1.529 heeft u nog een andere strijd te voeren: tegen extreemrechtse wappies, met vaak Twitternamen die lijken op een virusvariant met een apenstaartje ervoor. Op zich ook wel logisch, want radicalisering is in zekere zin een vorm van mutatie.

Eerder zat u al in de rechtszaal tegen de aandachtsverslaafde leugenaar en ophitser Willem Engel, die vond dat u hem had aangetast in zijn goede naam, die hij alleen heeft onder idioten. Internetondernemer Alexander Klöpping zette een crowdfunding op om op grote abri’s de Twitterdialoog te delen waaruit bleek dat u volstrekt niet onder de indruk was van Engel. De rechter maakte uiteraard gehakt van het Engelgehuil (dat doen rechters continu), en Engel plaatste vervolgens een affiche van een denkbeeldige bokswedstrijd tussen u beiden. Uw reactie was opnieuw dodelijk: ‘Je bent duidelijk niet het scherpst geslepen potlood in de pennendoos, hè? Ik heb je reeds gezegd dat ik niet debatteer met irrelevante rattenvangers van Hamelen. Je bokst in een veel te lage gewichtsklasse, Engel.’

De reacties die u zelf krijgt op social media zijn vaak aanmerkelijk minder eloquent. @Toby76857041 uit Tilburg stuurde u een bericht, opgedeeld in zeven losse delen, omdat Toby’s spanningsboog kennelijk net zo kort is als zijn zinnen. Toby uit Tilburg, op de foto met ontbloot bovenlijf en zijn rechterarm gespannen terwijl zijn linker de telefoon vasthoudt, dichtte: ‘Van Rans dikke vetzak / Mag lijden dat je de kk krijgt / En kapot gaat / Vetklep / Jij komt voor het tribunaal / Reken daar maar op / En zo niet kommen wij je halen.’

Je kunt het hele lijstje afvinken: opmerkingen over uiterlijk, kanker erbij halen, de doodsverwensing, de taalfout, en het nieuwste lievelingswoord van de Toby’s van deze wereld: tribunaal. Het Rwandatribunaal werd opgericht in 1994, de vervolging en berechting van verdachten begon in 2015. Bij het Joegoslaviëtribunaal duurde het bijna even lang. Maar uiteraard heb ik er alle vertrouwen in dat de Toby’s van deze wereld te zijner tijd hun verdachten veel sneller ‘kommen halen’.

Hoe weet ik dat Tilburgse Tribunalen Toby u dit stuurde? Omdat u zijn bericht deelde op social media, met de inleiding ‘Meneer @Toby76857041 uit Tilburg heeft diep nagedacht en produceerde een zeer eloquente boodschap voor mij. Wees geen Toby.’

Hoe vermoeiend ook, hoe groot ook de verleiding om het verder maar te negeren: u levert het glasheldere signaal af dat bedreigen nooit mag wennen en nimmer een normaal onderdeel van een discussie mag worden. En dat de lafheid van anonimiteit een antwoord verdient: openbaring.

U heeft groot gelijk. Dus ja: wees geen Toby, wees een Marc.