‘Graag een reactie.’ Aan het woord is Joba van den Berg, CDA-radertje in een haperend, ouderwets machientje in de Tweede Kamer en een van de vier ingekapselde coalitiekamerleden met corona-corvee. Staccato steekt ze haar bijdrage af. Hugo de Jonge heeft samen met Mark Rutte vooraf bepaald wat ze mag vragen en de antwoorden liggen klaar. De volgorde is immers: lekken naar de pers, persconferentie en voor de vorm nog even zwaaien naar de Kamer, waar partijlaven de rangen gesloten houden.

Joba van den Berg is ongeveer 154 jaar oud en was haar hele werkende leven – behalve actief CDA-lid – personeelsmanager voor onder meer Unilever. Nu prijken er 3 B’s bovenaan haar parlementaire bio: ‘Beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar’, moet de zorg zijn. ‘Ook in de regio’, want ze woonde in Zeeland. Dat laatste zie je terug in haar braaf bijgehouden geschenkenregister: iedere reep chocola van omroep WNL staat er op. ‘De waarde is onbekend’, vat tevens haar politieke functie aardig samen.

Aukje de Vries van de VVD komt ook uit ‘de regio’, namelijk Friesland. In tegenstelling tot Joba zag zij nooit een bedrijf vanbinnen want ze heeft alleen ambtelijke en politieke functies gehad, in gemeenten en voor de VVD. ‘Niet praten, maar doen’, karikatuurt haar parlementaire biografie. Als je naar haar kijkt, zie je niks bewegen. Je ziet de uitgezakte, ingekakte zelfgenoegzaamheid van het deegrollerliberalisme waar de VVD tegenwoordig z’n zouteloze koekjes van bakt. Aukje is een warmhoudplaatje achter het spreekgestoelte: vooral zelf geen smaak toevoegen.

@media (max-width: 680px){#fig-61a8c4d5227a3 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61a8c4d5227a3 img{#fig-61a8c4d5227a3 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-61a8c4d5227a3 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61a8c4d5227a3 img{#fig-61a8c4d5227a3 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-61a8c4d5227a3 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61a8c4d5227a3 img{#fig-61a8c4d5227a3 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Jan Paternotte. Van 1984 pas en al vanaf zijn achttiende professioneel D66’er, als voorzitter van de Jonge Democraten, een soort studentenvereniging voor well to do bollebozen die elkaar op feestjes opgeilen met zoete woordjes over EU en globalisme. Hij was fractievoorzitter D66 te Amsterdam, waar linkse politiek verstard is in een eigen werkelijkheid van de meest zelfvoldane bureaucratenbubbel van Nederland. Hij is getrouwd met een politiek actieve D66’er. En zijn wereldbeeld is lekker overzichtelijk uitgetekend: simpelweg diametraal tegenover de PVV gepositioneerd. Bovendien, over de EU, ‘vluchtelingen’ en ‘het klimaat’ zou wat hem betreft ‘helemaal geen debat gevoerd moeten hoeven worden’, staat letterlijk in zijn parlementaire biografie. Gewoon laten toedienen wat D66 vaccineert, dokter Paternotte weet het toch altijd beter dan jij.

Mirjam Bikker, ten slotte, wilde als studente al hoertjes van zichzelf redden in Utrecht. Ze kreeg landelijke bekendheid toen ze in 2007 als gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Utrecht een reclameposter van een vrouw in een gouden bikini wilde verbieden. Ze was toen 25. Inmiddels vreest ze voor burgeroorlog, bibberde ze in de Kamer.

De ‘grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog’ is geen gezondheidsprobleem van de samenleving. Het is het faillissement van een parlementaire fractiepolitiek vol vale partijtijgers zonder levenslust.