Vergelijk je zorgverzekering voor 2022

Het is verstandig om te checken of je geld kunt besparen. Of misschien heb je volgend jaar meer of minder zorg nodig, waardoor je huidige verzekering niet meer goed bij je situatie past. Waar moet je allemaal aan denken bij het zorgverzekeringen vergelijken? In dit artikel lees je meer.

Stap 1: bedenk welke zorg je nodig hebt

Er kunnen natuurlijk altijd onverwachte dingen gebeuren. Maar in grote lijnen kun je je zorgbehoeften al wel in kaart brengen. Dat is belangrijk als je op zoek gaat naar een nieuwe zorgverzekering. Is er bijvoorbeeld een kleintje op komst? Of sport je veel en ga je regelmatig naar de fysiotherapeut? En hoe vaak ga je naar de tandarts? Het is slim om je zorgverzekering hierop aan te passen.

Een aanvullende verzekering of niet?

Tijd voor stap 2. Bepaal of een basisverzekering voldoende is, of dat een aanvullende verzekering nodig is. Veel zorg zit in het basispakket, zoals ziekenhuisopnames en afspraken bij de huisarts. Maar bijvoorbeeld fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen of de tandarts worden alleen vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Gebruik je die zorg vaak? Dan kun je een aanvullend pakket overwegen.

Check je eigen risico

Maak je kosten voor zorg uit je basisverzekering? Dan betaal je het eigen risico. Als je je eigen risico hebt bereikt, betaalt je verzekeraar de rest van de kosten. In 2022 is het verplichte eigen risico 385 euro. DIt bedrag kan je vrijwillig verhogen tot maximaal 885 euro. In ruil voor een hoger eigen risico krijg je korting op je zorgpremie. Maar bedenk goed of verhogen voor jou verstandig is.

Kies je juiste zorgpolis

Er zijn verschillende zorgpolissen die verschillen in het aantal zorgverleners waar je een volledige vergoeding krijgt. Je kunt kiezen uit natura, restitutie, combinatie en budget. Met een restitutiepolis heb je volledige zorgkeuze. Maar daar staat een hogere premie tegenover. Een budgetpolis is goedkoper, maar heeft een beperkte zorgkeuze. De naturapolis zit er tussenin. Dit is de meest gekozen polis.

Vergelijken en afsluiten

Heb je alle wensen op een rijtje gezet? Dan is het tijd om de verschillende verzekeringen te vergelijken. Natuurlijk zijn daarbij de premie en dekking belangrijk. Maar er zijn nog andere dingen waar je op kunt letten. Check bijvoorbeeld de reviews, controleer hoe je kunt declareren en hoe duurzaam een zorgverzekering is. Zo vind je de zorgverzekering die het beste bij je past. Gevonden? Na je aanvraag hoor je meestal binnen een paar dagen of die is goedgekeurd. Je ontvangt dan je zorgpolis. Zo ga je helemaal goed verzekerd het nieuwe jaar in.