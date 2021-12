Handig: zo bespaar je flink wat knaken op telefoons en telefoonabonnementen

Let op de kleintjes

Natuurlijk, je wordt doodgegooid met advertenties van de grote jongens binnen de markt. Dat geldt niet alleen voor providers, maar ook voor telefoonmerken zelf. Echter loont het om ook eens op de 'kleintjes' te letten. Minder bekende merken bieden tegenwoordig behoorlijk degelijke toestellen aan, zonder dat je daarvoor de hoofdprijs betaalt. Denk aan Poco, Xiaomi of Oppo. En ook kleinere providers kunnen je helpen geld te besparen. Omdat deze niet over een eigen netwerk beschikken, bieden ze niet zelden goedkopere abonnementen aan. Voortaan toch even verder kijken dan de eerste de beste aanbieding dus.

Word geen slapende abonnee

Je abonnement stilzwijgend laten verlengen, is niet altijd een goed idee. Integendeel zelfs. Vaak zit je nog op oudere tarieven, terwijl de telefoon- en abonnementenmarkt zich gewoon door ontwikkelt. Even een frisse blik werpen op het laatste aanbod, bijvoorbeeld op een vergelijkingssite voor telefoonabonnementen, kan wat dat betreft geen kwaad. Wellicht is er namelijk een abonnement te vinden met hetzelfde aantal belminuten en gigabytes, maar dan voor een veel lager maandbedrag. Ons devies: vergelijken loont.

Nieuw en duur is niet altijd beter

Voor sommige mensen is de nieuwste iPhone of het laatste flagship model van Samsung een must have. Gewoon, om mee te pronken. Of omdat ze deze nodig hebben voor hun werk bijvoorbeeld. Prima, alleen geldt dat niet voor iedereen natuurlijk. Bepaal dus van tevoren waar een toestel aan moet voldoen. Hoe goed moet de camera zijn? Hoeveel opslagcapaciteit heb je nodig? Als je weet wat je nodig hebt, kun je de nieuwste duurdere modellen misschien laten liggen en een oudere en/of goedkopere telefoon op de kop tikken.

Soort abonnement maakt uit

Hoe korter het abonnement, hoe hoger het maandbedrag, is vaak de regel. Bij een abonnement van twee jaar zullen de kosten voor internet en bellen dus goedkoper zijn dan bij een éénjarig abonnement, helemaal wanneer je ook nog eens de optie wilt hebben om maandelijks op te zeggen.

Ook kun je als zzp'ers of eigenaar van een ander soort bedrijf kiezen voor een zakelijk abonnement, waarvan je de kosten kunt opvoeren bij de belastingdienst. Bovendien bieden sommige providers hun zakelijke klanten nog extra services aan ook.

Tot slot: een sim-only abonnement is goedkoper dan een abonnement inclusief toestel. Op zich logisch. Maar kies je wél een smartphone bij je abonnement, kijk dan vooral of je het toestel in één keer kunt betalen. Niet zelden is dat goedkoper dan maandelijks een bedrag aflossen.