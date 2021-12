Krap bij kas? Daar kun je wat aan doen!

Krap bij kas

Mannen, we weten allemaal dat het op financieel gebied moeilijke tijden zijn. Knipper een keer met je ogen en het lijkt wel alsof alles duurder is geworden. Al gaat het om een cadeautje voor de feestdagen of gewoon voor een verjaardag, de maandelijkse rekeningen of zelfs iets simpels als de wekelijkse boodschappen: de prijskaartjes van alle dingen om ons heen lijken alleen maar hoger en hoger te worden.

Ondertussen gaat het leven natuurlijk gewoon door. Er moet gewoon betaald worden voor verbouwingen, meubels, een nieuwe auto, of een bruiloft. Dat tikt natuurlijk allemaal behoorlijk aan en dan kan het natuurlijk weleens gebeuren dat je op een dag op de rekening kijkt en het allemaal wel heel erg krap lijkt te worden.

Gemakkelijk geld lenen

Hoe ga je daarmee om? Laat je al je plannen varen omdat het loonstrookje nog een paar weken op zich laat wachten? Verkoop je de auto, de bank of het koffiezetapparaat? Sluit je een hypotheek af op je huis of ga je toch maar een paar avonden overwerken? Nee joh, tuurlijk niet. Tegenwoordig zijn er veel betere oplossingen als je met een beetje haast wat extra centen nodig hebt. Ons advies: probeer eens een lening af te sluiten. Dat is al lang niet meer het taboe dat het ooit geweest is. Geld lenen is de laatste tijd bovendien makkelijker en vooral sneller dan ooit. Wij zullen het even uitleggen.

In plaats van bij je eigen bank aan te kloppen voor een lening en daar exact één optie voorgeschoteld te krijgen, kun je tegenwoordig gemakkelijk allerlei verschillende leningen tegen elkaar opwegen. Het principe werkt net als een vakantievergelijker: jij kiest het bedrag dat je wilt lenen en alle opties, inclusief de minimum en maximum looptijd verschijnen in beeld. Alles wat je hoeft te doen is de rentepercentages en de kleine lettertjes met elkaar vergelijken en klaar is Kees.

BKR

Ook geld lenen zonder BKR is tegenwoordig een stuk simpeler dan voorheen. Eén van de bekendste vormen van snel geld lenen is het lenen in de vorm van een minilening. Verstrekkers daarvan hebben geen toegang tot je BKR-gegevens en zullen daar dan ook niet op toetsen. Dat is een groot voordeel van de minilening ten opzichte van meer reguliere leningen, maar dat is nog niet alles. Bij de minilening is het namelijk ook mogelijk om het geld binnen 24 uur te lenen. Dat maakt het de ideale lening voor iedereen die met spoed de rekening gevuld wil hebben.