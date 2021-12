Nieuwe Revu 50 is nu uit!

‘Op vrouwengebied ben ik een notoire sukkel’ In zijn liedteksten verdrinken we aangenaam in thema’s als donker/licht, verbeelding/werkelijkheid en reizen/thuiskomen. Maar in het werk van Stef Bos (60) zien we ook heel mannelijke thema’s als drank en vrouwen. Alle reden om de populaire chansonnier eens aan de tand te voelen over deze onderwerpen. ‘Je kunt je laten leiden door wat er in je broek zit, maar ik ben altijd blijven communiceren met mijn jongeheer: rustig aan, ík bepaal hier wat er gaat gebeuren.’

'Deskundigen waarschuwen tegen deze rage, waarbij je niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk kan worden beschadigd.' In de nineties waren de kale koppen niet te stoppen. Gabber was overal. Als er één parodie is die al 25 jaar lang de schuld krijgt om Aussies, Nike Air Max’s en Thun-derdome-feesten terug de underground in te jagen, dan is het Gabber Piet. Maar is dat wel terecht? ‘Door acts als Gabber Piet schaam ik mij als gabber nog steeds voor wie ik ben.’

Nieuwe Revu 49 is nu te koop in de winkel of hier te bestellen.

‘De dood is als gespreksonderwerp een taboe. Maar juist door er wel over te praten, maak je het wellicht iets lichter en meer behapbaar.’ Bij elkaar opgeteld stonden ze al ruim drie­honderd jaar op de planken. Daarnaast scheelde het bij allen niet veel of ze lagen ook bijna ­tussen zes planken. Daar hebben ze nu een ‘opbeurend’ theaterprogramma over gemaakt. ‘Doodgaan kan iedereen, maar na je dood terugkeren en daar een stampend leuk muziekprogramma over maken – dan moet je een Naverteller zijn.’

