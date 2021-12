Bridget Maasland over 2021: 'Het was een pittige tijd'

Zijn er mensen die wél een lekker jaartje achter de rug hebben?

Tuurlijk wel. Want daar waar sectoren als cultuur, entertainment en horeca grote klappen kregen door de sobere coronamaatregelen, hebben anderen goed garen gesponnen bij de beperkingen van de lockdowns. Internetbedrijven en webshops floreerden, Netflix zag het aantal abonnementen door het dak gaan en mondkapjesmakers hoefden zich niet te vervelen. En voor veel mensen gold dat het geluk in kleine dingen werd gezocht. Thuis zijn kreeg een heel andere dimensie. Een geschudde hand of ontvangen knuffel voelde extra waardevol in de perioden dat we elkaar weer even mochten aanraken. Helaas verscheurde het virus niet alleen onze weerstand, maar ook de saamhorigheid. Ons land voelde ineens een tweedeling tussen gevaccineerden en gekkies: wie er in 2021 voor koos om geen inenting te halen, kon rekenen op de hoon van de meerderheid. We zijn er helaas nog lang niet met corona en de nevengevolgen van deze pandemie. Lichtpuntje aan het woord corona is de gigantische bieromzet van het gelijknamige biermerk. Het Mexicaanse biertje van AB Inbev zag de omzet met maar liefst 127 procent stijgen.

Wat vindt 2021 van zichzelf?

‘Ik wilde maar niet slagen, ondanks de twaalf maanden, 52 weken en 365 dagen.’

Wat vinden wij van 2021?

Gauw vergeten. Al was het jaar in een bepaald circuit natuurlijk wel de Max.

Wat vinden anderen van 2021?

WAYLON

zanger

‘Een fijne gezinssituatie en een veilig thuis zorgen ervoor dat mijn leven wat rustiger en overzichtelijker is geworden. We wonen in het huis waar ik oud in wil worden, ik heb een vrouw met wie ik oud wil worden. Bibi is in verwachting geraakt in 2021; ze beleeft momenteel een heel heftige zwangerschap, net als de eerste keer. De rust in mijn leven leidt ertoe dat ik ook andere dingen kan toelaten in mijn werkleven. De waaier wordt breder. Ik heb het wel allemaal te danken aan het zingen, maar er zijn leuke andere dingen bij gekomen. Ik noem maar het werk als coach in The Voice of Holland en het recente uitbrengen van een Sinterklaasboek. Als ik terugkijk, waren het drukke, stormachtige jaren waarin ik mijn carrière stapsgewijs heb uitgebouwd naar wat het nu is.’

TYGO GERNANDT

acteur

‘Mijn jaar 2021 kenmerkte zich door het vele werken. Dat is iets wat ik mijn hele werkleven trouwens al doe: vol gas geven en vrijwel alles aanpakken. Omdat ik altijd 300 procent geef in de rollen die ik speel, ben ik aan het einde van het jaar vaak best moe, zoals nu. Dat ik een hernia heb en recent twee wortelkanaalbehandelingen moest ondergaan, hielpen natuurlijk niet echt bij het herstellen. Toch train ik mijn lijf goed en leef ik gezond, waardoor ik er nauwelijks hinder van ondervind. Hoogtepunten dit jaar waren bijvoorbeeld de live tv-spektakels The Passion en Scrooge Live. Met dat laatste evenement speelden we het iconische kerstverhaal van de gierige vrek Ebenezer Scrooge op een eigen manier. Ik ben 47 en kan nu al terugkijken op een enorme waslijst aan films en series waarin ik mocht spelen, maar ik ben nog lang niet klaar. Voor komend jaar staan er weer leuke, uitdagende rollen op de planning. Mijn werk is mijn leven, het heeft ook vrijwel altijd voorrang gehad op andere dingen. Misschien wel daarom ben ik nog steeds vrijgezel. Maar ik blijf hopen op een leuke, lieve en mooie vrouw die het met mij en mijn ambities weet uit te houden.’

ANITA WITZIER

presentatrice

‘We zijn het afgelopen jaar een leuk nieuw project gestart: Festival van de Liefde. Het komt in 2022 op tv. Om met een nieuw team helemaal vanaf het begin iets op te bouwen, heb ik weer als een hoogtepunt ervaren. Daarnaast hebben we een heel mooie aflevering gemaakt van Voor wie steek jij een kaarsje op? Voor het programma 70 jaar tv hebben we een special gemaakt over het belang van human interest. Begin 2021 kwamen we met het realityprogramma Nieuwe Boeren. Zelf ben ik 60 jaar geworden en naar aanleiding daarvan heb ik het boekje En Bedankt! uitgebracht: zestig grappige, soms ontroerende en persoonlijke verhalen vol thema’s die voor iedereen herkenbaar zijn, zoals ouder worden, vriendschap en liefde, angst en onzekerheid. Het boekje doet het goed, dus daar ben ik blij mee. Mijn jongste dochter Julia is dit jaar afgestudeerd. Daar zijn we trots op, ze gaat een nieuwe fase in van haar leven. Mooi om daar getuige van te zijn. Minder leuk was dat vreselijke coronavirus, met de gesloten theaters en horeca: allemaal klote. Ook over de groeiende onverdraagzaamheid en de ongelijkheid tussen mensen maak ik me grote zorgen. Net als het feit dat er heftige rellen uitbreken en zelfs politie, brandweer en ambulancepersoneel worden aangevallen en bedreigd. Mijn zoon heeft een nieuwe heup gekregen; dat zat er al zijn hele leven aan te komen en het was nu zover. Het was een ingrijpende gebeurtenis en als moeder doet dat natuurlijk wel wat met je. Gelukkig is het allemaal goed gegaan en gaat hij een nieuw, pijnvrij leven in.

Dit jaar ben ik twintig jaar ambassadeur van Reumanederland, tien jaar van Hulphond Nederland en werk ik al 25 jaar bij KRO-NCRV. Als laatste vertel ik dat onze boxer van 11,5 jaar nog steeds ongelooflijk speels is; ik ga nu met hem spelen!’

BRIDGET MAASLAND

presentatrice

‘Qua televisie was het een druk jaar. Ik deed mee aan Het Perfecte Plaatje en we hadden weer een fraai seizoen van Hotter than my daughter. Het was een pittige tijd afgelopen zomer, doordat deze twee programma’s en het presenteren van RTL Boulevard door elkaar liepen. De laatste weken van het jaar gaven meer lucht, omdat ik toen alleen Boulevard nog had. De vreselijke gebeurtenis rondom Peter R. de Vries heeft ons allen diep geraakt. Voor de KWF Horse Kalender ben ik te paard op de foto gegaan. Ik rij zelf weleens in Amstelveen of in De Hollandsche Manege in Amsterdam. Ik doe weleens een lesje mee of ik ga buiten rijden. Niet vaak hoor, sporadisch. De opbrengst van de paardenkalender is voor KWF; helaas heb ik in mijn naaste omgeving veel te maken gehad met de ziekte kanker. Heel erg heftig allemaal, wat die ziekte kan veroorzaken. Daarom heb ik meegewerkt. Ik hoop ik dat er zoveel mogelijk van worden verkocht.’

HENNY HUISMAN

presentator

‘Door corona zie ik 2021 als een verpest jaar. Iedereen heeft op zijn eigen manier de gevolgen ervan ondervonden, ik dus ook. De opnames van de film De Facelift waarin ik ga spelen, zijn opgeschoven. Mijn biografie kwam uit, maar dat mocht geen feestje worden. Het verdriet van mijn kinderen: mijn dochter en schoonzoon zijn met hun restaurant Het Ruiterhuys in Castricum flink veel omzet misgelopen. Het was een jammerjaar. We hebben weer even goed ondervonden wat vrijheid is, toen we er flink wat van moesten inleveren. Maar ik ben een optimist, dus we komen er wel weer doorheen. Toevallig heb ik vanochtend de boosterprik gehad, ik was als 70-jarige aan de beurt. Ik ben er dus helemaal klaar voor.

Wat er wél leuk was aan 2021, was ons verblijf op Bonaire. Mijn vrouw en ik hebben daar een huis laten bouwen en daar was het goed toeven. Dat was persoonlijk gezien zeker een van de leukste dingen van het afgelopen jaar.’

KIM HOLLAND

erotiekonderneemster

‘Het is een bijzonder jaar geweest, voor iedereen. Vrijheid vind ik één van de belangrijkste dingen in het leven en daar hebben we toch wat van moeten inleveren. Wanneer het mogelijk was, hebben we nog best wel wat kunnen filmen. Grotendeels met amateurstelletjes en opnames in kleine settings. Onze internettak is goed blijven lopen. Het sexy social platform Kinky Life is in een tijd waarin we minder persoonlijk contact met elkaar kunnen hebben, een uitkomst gebleken. Privé zit ik goed in mijn vel. Ik heb het heerlijk naar mijn zin in mijn relatie met Mark en ik sta positief in het leven. Het is belangrijk dat we ons niet door angst in de greep laten nemen en ons gezonde verstand blijven gebruiken, plus leuke dingen blijven doen waar het kan. Mijn motto is “Blijf smullen van het leven” en dat wil ik iedereen voor 2022 meegeven. Tot slot voorspel ik dat 2022 weer een heel geil en avontuurlijk jaar gaat worden voor ons allemaal en natuurlijk wens ik iedereen veel liefde toe. Dat is de belangrijkste gezondheidsbooster.’

ANDRÉ VAN DUIN

alleskunner

‘Het afgelopen jaar bracht mij zowel verdriet als plezier. Op werkgebied was er veel te vieren. Ik heb de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentator mogen winnen en we hebben goede kijkcijfers gehad voor de Omroep Max-programma’s Heel Holland bakt nog een keer, Denkend aan Holland en De grote kleine treinen competitie. Op de dodenherdenking van 4 mei heb ik een speech mogen houden, die goed is gevallen bij de mensen. Ik wilde graag het homo-monument op de Westermarkt even aanstippen en dat werd gerespecteerd. Ik heb veel mooie reacties gehad van emotionele mensen die ik met mijn woorden heb weten te raken.

Vroeger kon ik mensen laten lachen, tegenwoordig kan ik ze ook laten huilen. Dat ligt blijkbaar dicht bij elkaar. Het was natuurlijk ook een verschrikkelijk jaar voor velen, door de ellende van corona, waardoor het traantje misschien wat eerder vloeide. Artistiek gezien was het een succesvol jaar. Persoonlijk was er nog veel verdriet om het verlies van mijn echtgenoot Martin in januari 2020. Zijn liefde blijf ik mijn leven lang bij me houden, dus het gemis zal nog wel een tijdje doorgaan. Zelf ben ik ook geopereerd aan kanker, maar dat is gelukkig goed gegaan. Daar heb ik niet zoveel tranen om hoeven laten. Komend jaar is alweer aardig volgepland met leuke, nieuwe dingen. Ik hoop dat mijn gezondheid het blijft volhouden, dan zie ik het nieuwe jaar artistiek gezien met vertrouwen tegemoet.’

CARRY TEFSEN

actrice

‘Met mij gaat het eigenlijk hartstikke goed. Vanzelfsprekend merk ik wel dat ik ouder word, maar ik heb een uitstekende manier gevonden om daar mee om te gaan: gewoon niet te veel doen op een dag. Hoe mijn 2021 eruitzag? Ik lees boeken, ik ga af en toe naar Spanje en verder leef ik een gewoon mensenleven. Ik heb een grote interesse in het leggen van tarotkaarten. Ik beschouw het echt niet zo dat ik aan het waarzeggen ben, maar je kunt wel sommige dingen zien aan die kaarten.

En het gaat mij vooral om het gesprek met die ander. Op die manier kun je iemand handreikingen geven. Een goed gesprek is altijd goed voor iemand.’

CARLO BOSZHARD

multitalent

‘Dit was het eerste jaar van Make Up Your Mind, het RTL 4-programma dat mijn vriend Herald en ik hebben bedacht en ontwikkeld. Er ligt nu internationaal succes in het verschiet; er is interesse vanuit Duitsland en België, dat is een fraai stuk waardering. Qua werk bevind ik me op een absolute piek! Ik doe prachtige programma’s, zoals Married At First Sight, I Can See Your Voice en The Masked Singer en ik heb een eigen productiemaatschappij waarmee we onlangs dus Make Up Your Mind hebben kunnen maken. Dit is het hoogtepunt, denk ik. Hoger en beter dan dit gaat het niet worden. Dat is toch fantastisch?’

FRITS BAREND

­journalist

‘Mijn eerste coronajaar was goed door te komen dankzij de inspirerende Parkdirecteuren tijdens onze Helden- Droomzomer op vakantiepark De Zanding in Otterloo en met veel fietsen, want bewegen schijnt het beste medicijn tegen corona te zijn.

Gelukkig was er ook tijd voor ergernis, zoals aan de inmiddels afgetreden voorzitter van het 4-5 mei Comité Gerdi Verbeet, die vol trots op Radio 1 de spreker aankondigde voor de prestigieuze 4 mei lezing op de Dam. Helaas had ze haar huiswerk niet gedaan en wist ze niet dat de beoogde spreker van de Nationale Herdenking in het verleden zeg maar joods-onvriendelijke uitspraken had gedaan. Zo creëerde ze een smakeloos dispuut rond een gebeurtenis die juist sereen en zonder enige commotie moet verlopen. Bijzonder, mooi en ontroerend vond ik de wijze waarop snowboarder en paraolympiër Bibian Mentel kort voor haar naderende dood vol levenslust een podcast liet maken waarin ze terugkijkt op haar leven, haar man en kinderen bedankt en haar moeder toespreekt. Geen luisteraar van de podcast hield het droog waar Bibian zelf als het ware met een glimlach het leven vaarwel zei. Kippenvel.’



PETER GILLIS

realityster

‘Onze realityserie Massa is Kassa heeft het weer goed gedaan in 2021 en mijn boek is verschenen. Ik kreeg het manuscript een paar dagen voordat het naar de drukker ging en omdat ik allemaal afspraken had staan, kon ik het alleen maar even globaal en vluchtig doorlezen. En sinds het gedrukt en wel in de winkels ligt, heb ik het ook nog niet gelezen. Ik ben ook niet zo’n lezer, moet ik toegeven. De bekendheid door de serie vind ik heel erg leuk. Mensen zijn heel blij als ze even met ons op de foto mogen of een praatje mogen maken. Toen ik in Maastricht kwam om mijn boek te signeren, wilden zo’n driehonderd mensen met me op de foto. Ik schrijf wat in het boek, maak een praatje en de mensen gaan happy weer weg. Dat geeft mij nou een goed gevoel. ’

SANDER FOPPELE

acteur

‘Dit jaar heb ik via social media het nieuws gedeeld over de ziekte die bij mij werd geconstateerd: teelbalkanker. Ik heb dat gedaan om het taboe erover weg te halen en om andere mannen te waarschuwen. Hoe meer erover wordt gepraat, hoe beter. Kanker is sowieso voor veel mensen al moeilijk om over te praten, en bij mij zat het op een vrij intieme plek. Ik merkte zes jaar geleden tijdens het autorijden dat mijn ene bal iets harder tegen mijn been aandrukte dan de andere. Ik ben meteen naar de huisarts gegaan en die twijfelde, omdat er doorgaans bij deze aandoening een puntje op de bal voelbaar is. In het ziekenhuis bleek het bij de scan foute boel te zijn. Ik kwam in de medische mallemolen terecht van onderzoeken en een operatie. Mijn leven draaide zich om. De ziekte is na de behandelingen nog een keer teruggekomen, maar is nu onder controle. Voor zover je dat kan zeggen dan, want er kan net zo goed nog ergens een slapende kankercel in mijn lichaam zitten. Vandaar dat ik die controles altijd enorm shit vind! Ik heb er nu net weer eentje achter de rug, alles is gelukkig weer goed voor een half jaar. Positieve energie haal ik bijvoorbeeld uit het maken van schilderijen. Ook ben ik Stackey opgestart, een nieuw bedrijf in het natekenen van huizen, gebouwen en auto’s voor consumenten. Mensen kunnen een foto uploaden, die ik dan nateken. Bijvoorbeeld als leuke herinnering aan je huis of auto.’

LEE TOWERS

zanger

‘Tijdens de lockdowns van 2021 ben ik elke week de studio ingedoken om anderhalf uur te trainen. Ik ben dus altijd blijven zingen. Voor het Leger des Heils heb ik een paar kerstliedjes ingezongen, die worden doorgestuurd naar dak- en thuislozen. Ik kan niet persoonlijk naar hen toe, dus de liedjes worden gedraaid op de locaties waar die mensen worden opgevangen, met een positieve boodschap richting kerst. Het is bedoeld als warme kerstgedachte.’