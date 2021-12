Carnavaltrends: 40+ kiest voor Foute disco kleding, jeugd voor Squid Game

Squid Game: dé populairste carnavalskleding voor jongeren

Tenzij je onder een steen hebt geleefd, komt de Netflix-hit ‘Squid Game’ je vast bekend voor. De populaire Koreaanse serie heeft wereldwijd maar liefst 111 miljoen kijkers weten te boeien. In Squid Game doen honderden mensen mee aan een satirische afvalrace. Win je? Dan ga je een ronde verder. De uiteindelijke winnaar krijgt een grote geldprijs. Verliezers worden koelbloedig vermoord.

In de gewelddadige serie dragen deelnemers een groen-blauw trainingspak en juist deze outfit blijkt razend populaire carnavalskleding onder jongeren. Ook de Squid Game bewaker kostuums zijn een echte carnavalstrend dit jaar. Dit zijn rode trainingspakken, gecombineerd met zwarte maskers.

Je zit altijd goed met foute disco kleding

Foute disco kleding: flitsend en bovendien ideaal om de hele dag lekker in te dansen. Zo’n gekke outfit is en blijft een hit bij carnavalsvierders. Onder veertigplussers is de outfit het meest populair, mede door de terugkeer van de Zweedse popgroep ABBA. Combineer jouw disco kostuum met flitsende neon accessoires en een felgekleurde pruik om extra op te vallen.

Lachen, gieren, brullen met een piggyback kostuum

Wil jij dit jaar andere feestvierders laten lachen? Misschien is een piggyback kostuum dan iets voor jou. Met deze outfit lijkt het alsof je door iets (of iemand) gedragen wordt. De truc met piggyback is dat het onderste deel van de outfit een figuur is en de opties hiervoor zijn eindeloos. Je kunt gedragen worden door een struisvogel, unicorn, superman of zelfs door Kim Jung Un. Het piggyback kostuum is relatief nieuw in carnavalsland, en daarom een perfecte keuze voor als je graag kiest voor originele carnavalskleding.

Dus, ben jij een doorgewinterde carnavalsvierder, of ben je dit jaar voor het eerst genezen van je haat voor carnaval? Hopelijk hebben wij jou wat inspiratie en tips gegeven om jouw outfit tijdens carnaval 2022 naar een hoger niveau te tillen!