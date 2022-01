Karin Bloemen over geheim goed huwelijk: 'Je moet een gemeenschappelijk belang hebben’

Goed huwelijk

‘Waarom werkt het tussen jullie al zo lang?’ vroegen we Karin Bloemen. Het antwoord op deze vraag had ze al paraat: ze had het hier recentelijk nog uitgebreid over gehad met haar man Marnix.

‘Ik maakte een tijdje terug een podcastje met Tanja Jess over de geheimen van een goed huwelijk. Van tevoren had ik het erover met Marnix, want wat is de definitie van een goed huwelijk? Hij zei, en dat vond ik heel mooi: “Dat jouw belang mijn belang is en mijn belang jouw belang.” Dat klonk opeens zo logisch, dat is toch hoe het zou moeten zijn?’, vertelt ze in haar interview.

Haar advies voor getrouwde stellen? ‘Als je tegen elkaars belang in dingen gaat doen in een huwelijk, dan kom je er niet uit. Je moet een gemeenschappelijk belang hebben, want dan kun je altijd met elkaar praten. En kom je ook altijd tot een oplossing.’

Spanning

Naast het hebben van een gemeenschappelijk belang, is het natuurlijk ook belangrijk om het spannend met elkaar te houden. Hoe doet Karin Bloemen dit na 27 jaar nog steeds?

‘Vanuit hetzelfde principe. Met elkaar praten, proberen respect te hebben voor wat de ander wil, doet en voelt. Wij hebben het leuk met elkaar, we maken muziek, we staan samen op de planken, we hebben twee prachtige dochters, een zoon en een kleinkind. Het leven is vol en rijk aan liefde, aandacht en respect. Meer heb ik niet nodig.’

In de nieuwste editie van Nieuwe Revu praten we met Karin Bloemen over haar veertigjarige jubileum als cabaretière, hebben we het over haar status als bestsellerauteur en vertelt ze waar ze haar zuurverdiende centen aan spendeert. "Ik heb geen Porsche en die hoef ik ook niet." Vanaf morgen in de winkel.