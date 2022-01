Dé tips om jouw smartphone het beste te beschermen

Laten we eerlijk zijn, het is geen goedkope aankoop, een nieuwe telefoon. Iets waar je vaak al even naar uitkijkt, omdat je weet wanneer je abonnement afloopt of omdat je graag up to date bent met de nieuwste gadgets. En om de aanwinst zo lang mogelijk mooi en netjes te houden, zijn er een aantal dingen nodig om het goed te beschermen en eventuele schade voorkomen.

Schade kan namelijk nare gevolgen hebben. Een krasje in het beeldscherm hoeft niet meteen een probleem te zijn, behalve dat je het kan voelen wanneer je over het scherm gaat en je eraan kan storen. Een barst in het scherm kan al meer gevolgen hebben, in het ergste geval voor het functies die niet meer werken of verlies van waardevolle informatie die in de telefoon is opgeslagen. Dus hoe voorkomen we dat onze smartphones beschadigd raken?

Een screenprotector voor je smartphone

Eén van de belangrijkste accessoires voor je smartphone is een screen protector , deze beschermt het scherm van je smartphone als je het laat vallen of tegen iets hards stoot. Omdat smartphones steeds dunner worden, zijn ze vatbaarder voor beschadigingen. Het wordt aanbevolen om op elke smartphone beschermende schermen te gebruiken.

Soorten screenprotectors

Er zijn verschillende soorten screenprotectors, zo heb je screenprotectors van glas, maar ook van plastic. Glas is beter bestand tegen krassen en stoten dan plastic, dus het is beter om voor een glazen screenprotector te gaan. Het belangrijkste voordeel van plastic schermbeschermers is echter hun prijs. Glazen screenprotectors zijn veel duurder dan die van plastic.

Hoe kies ik een goede screenprotector?

Om er zeker van te zijn dat je een goede screenprotector koopt, moet je eerst kijken naar het formaat en model van je smartphone. Wanneer je een screenprotector online koopt staan de verschillende smartphone modellen aangegeven die je vervolgens kunt selecteren om te bestellen. Let goed op dat je het juiste formaat voor het juiste model bestelt, een te kleine of te grote screenprotector zal jouw smartphone alsnog niet goed beschermen. De screenprotectors zijn namelijk precies op maat gemaakt, zodat de screenprotector ook goed aansluit op de camera en microfoon, waarvoor altijd ruimte wordt gelaten in de bescherming.

De bescherming van smartphonehoesjes

Naast het feit dat screenprotectors bescherming bieden voor het scherm, is bescherming voor de rest van je smartphone ook belangrijk. Een hoesje beschermt de smartphone tegen vallen, stoten, krassen en stofdeeltjes. Het hoesje beschermt niet alleen de achter- en zijkanten van de smartphone, maar tegelijkertijd ook het scherm door de klap op te vangen wanneer hij valt.

Soorten smartphonehoesjes

Er zijn vele opties als het gaat om hoesjes voor een smartphone. Belangrijk hier is om te kijken naar wat jouw wensen zijn. Moet een hoesje naast goed beschermen ook nog andere functies hebben, zoals het opbergen van pasjes? Moet het qua looks mooi zijn? Ben je opzoek naar specifiek materiaal?

Zo heb je bijvoorbeeld bookcases en flipcases. Deze beschermen zowel de voor- als achterkant en heeft extra functies zoals het kunnen opbergen van pasjes en briefgeld. Zo hoef je je portemonnee niet meer mee te nemen en ben je minder bepakt. Daarnaast kun je met een flipcase jouw smartphone in verschillende standen zetten, zodat je handsfree jouw favoriete serie of film kunt kijken.

Daarnaast heb je hardcases. Dit zijn stevige en compacte hoesjes die om de randen en achterkant van de smartphone zitten. Het beeldscherm hierbij blijft vrij. De hardcases zijn in veel verschillende looks te krijgen.

Naast de book-, flip- en hardcases zijn er ook nog siliconen-, leren-, transparante en sporthoesjes voor jouw telefoon te verkrijgen. In allerlei soorten, maten en kleuren. Voor ieder wat wils. Net als bij de screenprotectors is het belangrijk om op de juiste maat voor het juiste model te bestellen, zodat deze perfect op jouw smartphone én screenprotector aansluit.