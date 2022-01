'Voor de helft van de prijs van een grammetje bruin een overdosis gelukzaligheid'

Ondanks de zachte winter is het in Nederland kil bij de mensen thuis. Wat betreft de gevoelstemperatuur, maar ook vreet er kou aan ons hart. Dat eerste is het resultaat van een geopolitiek machtsspelletje waarin Rusland de gaskraan dichtdraait. Ondertussen durven we in Groningen geen kuub meer te winnen omdat anders de hele provincie in een gat in de grond verdwijnt. Zo is in korte tijd de gasprijs verdubbeld. Onze huisjes moeten worden warm gestookt, maar wie kan de nieuwe, hoge tarieven nog ophoesten? De thermostaat wordt graden lager gezet, met bibberende baby’s en klappertandende bejaarden (honderden, zo niet duizenden, kunstgebitten aan scherven) tot gevolg.

De hartekou wordt veroorzaakt door een ons almaar vijandiger toeschijnende wereld. Nog steeds corona. Nog steeds Mark Rutte. De VS en (weer) Rusland die op ouderwets koude-oorlogse wijze het formaat van hun pielemuizen vergelijken, want Oekraïne. O, en global warming, uiteraard, die wij na het zien van Netflix-hit Don’t Look Up vrezen met hernieuwde vrees. Al die onzekerheid en angst doen ons ineenkrimpen, huiveren alsof we ons zojuist aan de in 2014 o zo populaire icebucketchallenge hebben onderworpen.

Maar, lieve mensen, wees niet bang. Niet voor de kou op je huid, niet voor de kilte in je borst. De oplossing voor al dit onbehagen is te koop bij de Lidl. En wel voor een schamele 22 euro en 99 eurocenten. Toen ik afgelopen week boodschappen voor het avondeten deed, zag ik ’m liggen, tussen de afgeprijsde kerstmeuk: de Silvercrest Personal Care-elektrische onderdeken, ‘een zachte en verwarmende elektrische onderdeken met 6 temperatuurstanden’ en een ‘instelbaar uitschakelautomatisme’ dat ‘na 1/3/6 of 12 uur’ de stroom eraf haalt, opdat je niet sterft aan een overdosis gelukzaligheid.

De eenpersoonsdeken, bij ons aan het voeteneind van het bed overdwars gelegen, is namelijk voor lichaam en geest een verslavende weldaad. Al is in heel het huis de temperatuur rond het vriespunt, zodra je in je nest ligt met dat elektronische wonder onder de onderste eenderde van je lijf, verdwijnt alle kou als sneeuw voor de zon. Het bij de voeten en benen opgewarmde bloed dat door je hele lichaam wordt gepompt, je van binnenuit overspoelend met een gevoel van welbehagen zo fenomenaal dat het euforisch stemt en je al je zorgen over de toekomst doet vergeten.

Dat schijnt daklozen ook zo ontvankelijk te maken voor heroïne. Je kan in een zeiknat geregende kartonnen doos liggen in de meest gewelddadige buurt van de stad, maar zodra de shot is gezet, ben je vrij van alle lichamelijke ongemakken en reeële angsten.

Nu zou ik niemand heroïne aanraden, zeker niet als je in het bezit bent van een stopcontact en voor de helft van de prijs van een grammetje bruin legaal de Silvercrest Personal Care-elektrische onderdeken kan aanschaffen. Maar wees er snel bij: voor je het weet staat ie op de lijst van verboden middelen.