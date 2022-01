Marijke Helwegen over 2022: 'Op gezondheidsgebied doe ik alles waarvan ik denk dat het verstandig is.'

Hebben we er nog een beetje zin in, dat nieuwe jaar?

Túúrlijk, we blijven positief. Er ligt immers allerlei moois in het verschiet. Zo komt de Belastingdienst met de mogelijkheid voor werkgevers om hun thuiswerkende werknemers een onbelaste vergoeding van thuiswerkkosten van 2 euro per dag te geven voor bijvoorbeeld koffie en verwarming. Een bakkie troost van de staat, dat is toch fantástisch? Daarnaast wordt het Formule 1-racen nóg beter doordat de FIA heeft besloten het minimale gewicht van de racewagens met twintig kilo te verhogen. De nieuwe generatie auto’s van de Formule 1 moet een minimumgewicht hebben van 795 kilogram. Ongetwijfeld wordt Max weer kampioen in deze zwaargewichtsklasse, hoe geweldig is dát? Verder hoopt Jacques d’Ancona in september 2022 de legendarische leeftijd van 85 jaar te bereiken en dat had niemand kunnen denken na alle enge ziektes en ernstige doodsbedreigingen die hij in de jaren 80 en 90 naar zijn hoofd kreeg geslingerd als juryvoorzitter van de Soundmixshow...

Wat vindt 2022 van zichzelf?

Niet balen van wat wordt afgelast, maar verheugd zijn met wat jou wel verrast.

Wat vinden wij van 2022?

Wegens de huidige coronamaatregelen trekt er tijdens het komende carnaval geen optocht door de straten van Oeteldonk. Maar volgens optimisten gaan we toch een jaar vol maskers tegemoet.

Wat vinden anderen van 2022?

MARIJKE HELWEGEN

mediapersoonlijkheid

‘Ook komend jaar bied ik als Ombudsvrouw van de Baarnsche Courant een luisterend oor aan abonnees met klachten of hulpvragen. Op mijn Instagram-pagina kunnen de mensen volgen hoe ik de vossen in mijn achtertuin film met onze beveiligingscamera; ze klimmen soms in de boom om vogelvoer te jatten en ruziën zelfs met onze kat! Verder doe ik op gezondheidsgebied alles waarvan ik denk dat het verstandig is. Ik heb pas de boosterprik gehaald. Ik was vroeger al fan van het prikken van botox, dus dat past me prima.’

JAN JAAP VAN DER WAL

cabaretier

‘Voor 2022 hoop ik in de eerste plaats dat ik gezond blijf. Daarnaast ga ik tot april mijn programma De ideale wereld in België presenteren en ik ga een theatertournee doen door Vlaanderen. Dan is het alweer zomer. De nazomer is nu nog onzeker, maar dat vind ik alleen maar leuk. In Nederland gaat Dit was het nieuws wel door en ik wil in Vlaanderen ook weer nieuwe televisieprogramma’s gaan ontwikkelen. Ik woon en werk al sinds 2016 in België, ze zijn inmiddels wel gewend aan mijn humor. Ze vinden het brutaal genoeg om het exotisch te vinden en beschaafd genoeg om me te accepteren als een van hen.’

MARTIN GAUS

oud-presentator en dierengek

‘Het hoogtepunt van 2022 wordt mijn verhuizing. Dat vind ik leuk. Verder benauwt het me dat ik de wereld zo beknellend vind. Ik heb een niertransplantatie achter de rug en dat betekent dat ik medicijnen krijg die het immuunsysteem een beetje stilleggen, want die nier mag niet worden afgestoten. Het houdt automatisch in dat mijn coronavaccinatie min of meer geëlimineerd wordt. Dus met alles wat ik doe, moet ik aldoor oppassen. Of ik veel dieren om me heen heb? Een hond en een kat.’

JACQUES D’ANCONA

journalist &­ presentator

‘Dat ik in september 2022 de leeftijd van 85 hoop te bereiken, is niet iets om speciaal naar uit te kijken. Ik ben helemaal geen verjaardagsmens. Ik vier alleen de ronde getallen, op bescheiden wijze. Ik besteed niet die aandacht aan verjaardagen die anderen om mij heen er wél graag aan kwijt willen. Maar dat mensen aan mij denken op die ene dag in het jaar, vind ik een grote opsteker voor mezelf, die ik blijkbaar verdien. Verder staat 2022 voor mij in het teken van hoop. Hoop op het herstel van normale contacten, mijn werk als recensent in de theaters en het plezier bij het voetbal.’

JAAP JONGBLOED

presentator

‘Opgelicht is na 21 jaar gestopt en bij Eenvandaag ben ik opgehouden als vervangend presentator. Het mooiste meisje van de klas gaat wel gewoon door komend jaar. Qua werk en privé zal 2022 voor mij in het teken staan van lang gezond leven. Op dat gebied ben ik actief bezig met het geven van workshops, webinars en lezingen en ik schrijf erover. Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in gezond leven; veel bewegen hoort daar ook bij. Terwijl je belt, sta ik met mijn kleindochter te kickboksen bij het Rijksmuseum. We ontdekten net dat ze hier zo’n bokszak hebben opgehangen. Zelf heb ik jarenlang gebasketbald. Vijf jaar geleden ben ik gestopt vanwege het ontbreken van een veteranencompetitie.

Het spelen tegen jongere, onbesuisde spelers werd me wat te heftig qua blessures. Ik mis het wel echt.’

FREEK DE JONGE

cabaretier

‘Of er leuke dingen voor me in het verschiet liggen voor komend jaar? Neuh. Ik heb behoorlijk wat plannen, maar het lot zit ons op de hielen, dus ik weet niet wat ervan terechtkomt. Ik zit lekker in mijn huis en ben lekker aan het werk. Nieuwe dingen aan het schrijven. Het is niet spectaculair. Wat zeg je, gaat Martin Gaus verhuizen in 2022? Nou, dat ga ik zéker niet doen.’