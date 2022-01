Carry Tefsen ging vreemd tijdens huwelijk: 'Je raakt wel eens ondersteboven van iemand'

Verleiding

We spraken Carry Tefsen over wat er zich allemaal afspeelt in de showbizz-wereld, een plek waar zij tijdens haar lange carrière wel het één en ander heeft meegemaakt. Het is een wereld van tegenstrijdigheden, waar je aan de ene kant enorm close wordt met je naaste collega’s tijdens een theaterproductie, terwijl je aan de andere kant moet leren omgaan met geveinsde vriendelijkheid en mensen die hun afspraken niet nakomen.

Ook dat hoort bij het spel

Volgens Carry hoort een beetje verleiding achter de coulissen er ook bij. Mannen wierpen zich aan de voeten van de bekende actrice. We vroegen haar of ze het daar ooit moeilijk mee heeft gehad.

‘Jawel’, luidt het antwoord. ‘Ook dat hoort bij het spel. En dan raak je weleens ondersteboven van iemand’.

Of ze hier ooit aan heeft toegegeven tijdens haar huwelijk? Het antwoord is ja. Tijdens welk van de huwelijken dit heeft plaatsgevonden (Carry is namelijk twee keer eerder getrouwd voordat ze haar man Ger ontmoette), blijft in het midden.

‘Dat gaat je niets aan, haha. Ik vind niet dat ik dat aan de grote klok moet hangen. Er is veel verleiding in de showbizz, maar niet meer dan op een groot kantoor of bedrijf. En het is ook wel prettig. Je bent nou eenmaal geen robot. Bovendien weet ik nog steeds niet zo heel zeker of dat een-op-eenleven in een huwelijk nou wel de bedoeling is. Ik denk dat het hartstikke fijn is als je van meerdere mensen kunt houden. Maar dat is niet met iedereen te plooien natuurlijk, dus dat kan niet. En dan ga je nadenken: wie kent me het beste, wie past er het beste bij me? Dat was Ger. Ik ben intussen vijftig jaar met hem samen, hij past het beste bij me. Zo moet je het zien.’

Is een minder monogame samenleving dan iets waar de 83-jarige Carry in zou kunnen geloven? ‘Misschien wel. Maar als de concentratie een beetje afglijdt van de persoon met wie je samen bent, en je richt je tijdelijk op iemand anders, dan heb je met het vervelende fenomeen te maken dat zoiets nooit gelijk opgaat. Je hebt nooit allebei tegelijk iemand anders. Dus is er altijd één verdrietig. Dat maakt het heel moeilijk en ingewikkeld om er een open relatie op na te houden. Daarom heb ik me daar maar nooit in gestort. Het is goed zoals het is.’

