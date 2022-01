Nieuwe Revu 2 is nu uit!

'Vrienden en kennissen noemden hem ‘Ronny’, zijn leerlingen ‘Mijnheer Janssen’. Collega’s omschrijven hem als ‘vriendelijk’, ‘populair’, ‘behulpzaam’, ‘charmant’ en ‘een pleziermaker’. In het najaar van 2011 vond in het Vlaamse stadje Tongeren een van de geruchtmakendste strafzaken uit de Belgische geschiedenis plaats. De verdachte had minstens drie moorden gepleegd en talloze verkrachtingen. Het leidde tot een mediahype die nooit helemaal is opgehouden. ‘Moeder zal krijsen als ze haar kindjes uit het kanaal hijsen.’

‘De wereld moet weten wat voor man Jim Carrey echt is. Hij gaf mijn dochter drie soa’s.’ Het meest flexibele gezicht van Hollywood maakte de mafste films van de afgelopen dertig jaar, maar achter die big smile gingen depressies, rechtszaken en waanzin schuil. Spraakmakende openbaringen van mensen uit zijn omgeving, maar ook pijnlijke zelfreflectie: 'Ik had nachtmerries dat ik mijn moeder wurgde’'

'Een filmische politie-inval in Restaurant en Partycentrum Schaveren leidde tot de vondst van 100 liter meth-amfetamine, meerdere chemicaliën, peperdure apparatuur om drugs te produceren en de arrestatie van twee Mexicanen en een Oekraïner.' Wanneer je door door onze gezellige provincies rijdt, vliegen de opgerolde xtc-schuren, methboerderijen en coke-maneges je om de oren. De jaaromzetten van in de polder geproduceerde harddrugs lopen in de miljarden. Nieuwe Revu dook het besmette buitengebied in, op zoek naar antwoorden. ‘Niemand in deze omgeving kijkt nog vreemd op van een drugsschuur.’

