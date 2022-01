Goed begin van het jaar met de Samsung S22

Wanneer te verwachten

Wat we weten is dat Samsung gestopt is met de Galaxy Note-lijn. Dat betekent dat er eind 2021 dan ook geen nieuw model was geïntroduceerd. Ook was de aankondiging van de Samsung Galaxy S21 FE uitgesteld. Deze is vanaf 11 januari te koop. Dit keer geen groot evenement, omdat het, maar om een model gaat.

Een maand later, in februari, is er de Mobile World Congress 2022 in Barcelona en daar gaat het echt gebeuren. De nieuwe modellen van de S22 zullen hoogstwaarschijnlijk worden aangekondigd tijdens deze beurs. Wat kunnen we verwachten van de nieuwe modellen?

S22, S22 Plus en S22 Ultra

Evenals de vorige jaren zal de Samsung Galaxy S22 in drie modellen worden aangeboden: de S22 (standaard), de S22 Plus en de S22 Ultra. Het juiste model kiezen is weer net zo moeilijk als sim only deals vergelijken. Hieronder helpen we je met het vermelden van de grootste veranderingen.



Deze zullen in de S22 Ultra zitten. Dit komt, omdat het model een combinatie gaat worden van de Galaxy Note en de S22 Ultra. De vraag is dan ook wat de naam gaat worden van het derde model.

Een tweede vraag is welke chip de Nederlandse versie krijgt. Samsung kiest voor twee processoren. Een voor de Verenigde Staten (Snapdragon 8 Gen. 1) en een voor Europa (Exynos 2200-chipset).

Camera’s

Niet zozeer het aantal megapixels, maar vooral de ondersteunende software en sensoren zullen grote verschillen laten zien met de vorige modellen. Deze software kan namelijk de camera’s en hun megapixel in hun volledigheid ondersteunen. Bij de vorige modellen werd het overgrote deel van de megapixels ondersteund, maar niet de volle honderd procent. Dat betekent: nóg betere foto’s!

Zekerheden

Er zijn nog veel geruchten over de specificaties van de modellen, maar sommige zaken weten we zeker. 5G mobiele internet ondersteuning in alle modellen, bijvoorbeeld. En ook: een glazen achterkant in plaats van de glasstic achterkant van de S21. Veel mensen hadden namelijk kritiek op deze plastic achterkant. De zogenaamde luxe aanvoelende plastic achterkant was te gek voor woorden voor een model van ruim € 800,-. Samsung zal daarom alle modellen van de S22 voorzien van een glazen achterkant.