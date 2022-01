Jan Eilander nog lang niet met pensioen: 'Het leven is prima zo'

Pensioen

Jan Eilander heeft een lange carrière achter de rug. In 1979 was de toen 20-jarige Jan al aan het werk als verslaggever, gewapend met een notitieblokje en een potlood. Is het dan niet eens tijd om de pen neer te leggen en achter de geraniums te gaan zitten? We vroegen het hem in de keuken van zijn gehuurde appartement in Amsterdam.

En dat huren in plaats van kopen bevalt ook prima, want bezit is overschat, vindt Jan. Daarin valt geen geluk te vinden. Geluk hoeft niet duur te zijn. Jan ervaart het bijvoorbeeld als hij een paar keer per dag slentert door wat hij de mooiste buurt van de wereld noemt. Even over de Noordermarkt struinen, kopje koffie halen op de Haarlemmerdijk. Dát is geluk.

Geluk hoeft niet duur te zijn

Het leven is al met al prima zo, vindt Jan Eilander, hij klaagt niet, het mag van hem zo doorgaan. Ook nadat hij straks de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Zal wel moeten ook, want voor een pensioen heeft hij niet gespaard. Maar ook dat is geen punt, want Jan is geen stratenmaker. En hij staat ook niet aan de lopende band, zoals zijn vader. Die was er wel aan toe toen hij met vervroegd pensioen mocht. Jan niet, die kan door. Want Jan schrijft.

Veel, dat dan weer wel: hij maakte columns voor onder meer HP/De Tijd en de Volkskrant, schreef kinderboeken, maar maakte ook Rock-’n-roll Junkie, hét boek over Herman Brood. De gelijknamige documentaire over Brood – Jans jeugdheld – is ook van zijn hand, net als het script van Zij Gelooft In Mij, de legendarische Hazes-docu uit 1999. Coming up: het scenario van Tommy Wieringa’s bestseller Joe Speedboot en de première van Along The Way. Ook voor die laatste film schreef Jan het script – samen met Jolein Laarman – waarna Mijke voor de regie tekende. Dat zij net voor het interview begint de keuken binnenkomt om koffie te maken, is een goed moment om de twee te polsen of die samenwerking tussen man en vrouw nou eigenlijk wel zo prettig is.

In de nieuwste editie van Nieuwe Revu praten we met Jan Eilander en zijn vrouw Mijke over de samenwerking tussen man en vrouw, het leven, over het huidige gebrek aan fenomenen als Herman Brood en André Hazes en over ouder worden. Vanaf woensdag vind je de uitgave met dit interview in de winkel.