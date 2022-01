Nieuwe Revu 3 is nu uit!

‘Van het leuke, sociale meisje van vroeger was niks meer over. Mijn leven bestond uit lachgas, angstbeelden en hallucinaties’ Een dopje op een afterparty, een bal- lonnetje achter het stuur en geen fes- tival zonder een lekker pilletje. Onder de lieflijke noemer ‘partydrugs’ blijft de schaduwkant van ’s lands populair- ste verdovende middelen vaak onder- belicht. Nieuwe Revu sprak uitvoerig met drie ‘partygangers’ die de bodem van het feest hebben gezien, daar op eigen kracht uit klommen en nu ande- ren waarschuwen voor de gevaren. ‘In sommige weekends slikte ik tien pillen op een avond en de volgende dag vrat ik er nog eens tien.’

‘Wie denkt Tim Hofman wel dat hij is?’ Hij is nogal recalcitrant en dat zorgt vaak voor sappige programma’s. In een nieuw seizoen Over Mijn Lijk is Tim Hof- man (33) echter doodserieus. Het is maar goed dat hij daar geen rokjes en nagellak draagt. ‘Ik ben een Vlaardingse provinciaal met een doodhekel aan scheve machtsverhoudingen en taboes’

‘Mijn werk moet altijd een kloppend hart hebben’ Hij won een Gouden Kalf, heeft een band, maakte hét boek en dé documentaire over Herman Brood, schreef columns, maakte het script van de succesfilm Layla M., is bezig met het scenario voor de verfilming van Tommy Wieringa’s bestseller Joe Speedboot en tekende voor het script van Along the Way, een film die binnenkort zowel op tv als in de bioscoop te zien is. Jan Eilander (62) is er maar druk mee. ‘Als je positief bent, kun je zeggen dat ik heel eclectisch bezig ben. Maar je kunt ook denken: die man kan niet kiezen.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de man die nu met het hart van een varken rondloopt en over hoe de Taliban omgaat met drugsverslaafden. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.