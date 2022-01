Je kruipruimte isoleren en een nieuwe vloer leggen: dit moet je weten!

1. Een broodjesvloer of een schuimbetonvloer?

Een veelgebruikte vloer is een broodjesvloer of combinatievloer. Toch bestaat er ook een zeer goed alternatief: de schuimbetonvloer. Hieronder zetten we een aantal voordelen van een schuimbetonvloer ten opzichte van een broodjesvloer op een rijtje.

Totale dikte van de vloer

Een vloer van schuimbeton bestaat uit 3 lagen: een laag schuimbeton, een dekvloer waarin ook de vloerverwarming ligt en een eindvloer. Dit totale pakket is ongeveer 36 cm dik.

Een broodjesvloer bestaat uit 5 lagen: een laag met broodjes, een laag betonwapening, een druklaag van beton, een afwerkvloer met vloerverwarming en een eindvloer. Het totale pakket voor een broodjesvloer is ongeveer 55 cm dik.

Dit totale pakket moet wel passen in de beschikbare ruimte. De totale vloer komt omhoog waardoor de kamerhoogte dus de ruimte tussen de vloer en het plafond minder wordt. Zeker bij woningen waarbij de kamerhoogte laag is, kan dit een claustrofobisch gevoel geven.

De kruipruimte behouden of juist isoleren met schuimbeton?

Bij een broodjesvloer blijft de kruipruimte behouden. Zeker bij woningen die in een omgeving staan met een hoge grondwaterstand, kan dit vochtproblemen geven. Bij een schuimbetonvloer is de kruipruimte volledig gevuld met schuimbeton waardoor vocht geen kans meer krijgt en vochtproblemen definitief tot het verleden behoren. De kruipruimte isoleren met schuimbeton (van Woodstock bijvoorbeeld) is tegenwoordig echter erg populair, want dit is een van de mogelijkheden die je hebt om succesvol geld te besparen op je stookkosten! Door je kruipruimte te vullen met schuimbeton kun je op termijn zelfs duizenden euro’s in je zak houden. Klinkt aantrekkelijk, en dat is het ook.

In alle hoekjes

Schuimbeton is vloeibaar en vlakt zichzelf uit. Hierdoor verspreidt het zich over de gehele beschikbare ruimte en komt het ook in slecht toegankelijke hoekjes en rondom leidingen. Een broodjesvloer moet handmatig gelegd worden en het aanbrengen in lastige hoeken en bij leidingen is maatwerk en erg arbeidsintensief. Daarbij komt dit bij elke laag van de vloer terug waardoor het nog arbeidsintensiever is.

Tijdbesparend

Het aanbrengen van een broodjesvloer kost meerdere weken. Immers elke laag moet apart aangebracht worden en elke laag heeft zijn eigen droogtijd. Houd bij een broodjesvloer rekening met een doorlooptijd die kan oplopen tot 3 weken.

Een schuimbetonvloer is veel sneller aan te brengen. Die heeft in het algemeen een doorlooptijd van een week. Zeker wanneer sprake is van een kritische planning waarin uitlopen geen optie is, levert een schuimbetonvloer dus een tijdbesparing op van 2 weken.

Samengevat

Een schuimbetonvloer is vaak de betere keuze boven een broodjesvloer. De grootste voordelen van een schuimbetonvloer ten opzichte van een broodjesvloer zijn samengevat de volgende:

- een schuimbetonvloer is compacter dan een broodjesvloer

- een schuimbetonvloer lost een vochtprobleem vanuit de kruipruimte op

- een schuimbetonvloer is goed toepasbaar bij lastig toegankelijke hoeken

- een schuimbetonvloer leggen levert een duidelijke tijdbesparing op

Kies uiteraard zelf wat jou het beste lijkt voor jouw woonsituatie, maar over het algemeen is de schuimbetonvloer de betere keuze.

2. De Woonbeton vloer en de industriële betonvloer

Beton is niet alleen uitstekend geschikt als bouwmateriaal maar kan ook heel goed toegepast worden als vloer. In woningen heet het dan ‘woonbeton' en bij toepassing in de industrie is het een ‘industriële betonvloer’. Een bedrijf als Woodstock Vloeren levert deze betonvloeren , zowel voor woningen als voor bedrijfspanden en industriële omgevingen. Interesse? Hieronder leggen we alvast uit wat je ervan kunt verwachten.

Woonbeton vloer

Een woonbeton vloer is strak, stoer en heeft een industriële uitstraling. Daarmee is een woonbeton vloer heel goed te combineren met verschillende interieurstijlen. Deze massieve betonvloer is naadloos en kan doorlopend in verschillende ruimtes wordt gestort. Denk hierbij aan het door laten lopen van de vloer over de gehele begane grond van een woning. Dit geeft een ruimtelijk effect en maakt de verschillende ruimtes in een woning tot één geheel.

Een vloer van woonbeton is heel geschikt om te combineren met vloerverwarming. De betonvloer wordt gelijkmatig warm en houdt de warmte goed vast. Dit verhoogt het comfort in huis en heeft als bijkomend voordeel dat koude voeten door een koude vloer verleden tijd zijn!

Een woonbeton vloer is veelzijdig, gaat lang mee en past helemaal in de woon- en interieurtrends van deze tijd. Daarmee is een woonbeton vloer een echte aanrader voor iedereen dit van een strakke vloer houdt.

Industriële betonvloer

Daar waar een woonbeton vloer toegepast wordt in woningen, wordt een industriële betonvloer toegepast in bijvoorbeeld bedrijfspanden, loodsen en parkeergarages. Een betonvloer is stevig en onderhoudsvriendelijk. Daarnaast is de vloer ook bestand tegen zwaar materieel en kan de dikte van de vloer aangepast worden aan het gebruik. Als er zwaar verkeer over de vloer gaat rijden, denk hierbij aan volgeladen vrachtwagens, dan wordt de betonvloer extra dik uitgevoerd.

Een betonvloer is niet alleen keihard, maar ook stoot- en krasvast. Door deze eigenschappen is een betonvloer goed toe te passen in magazijnen en fabriekshallen maar bijvoorbeeld ook in de horeca. Doordat een betonvloer naadloos aangebracht wordt zijn er geen overgangen of voegen in de vloer waar vuil in kan blijven zitten of waar makkelijk beschadigingen ontstaan.

Een industriële betonvloer kan over grote oppervlaktes worden aangebracht of gestort. In de vloer komen wapeningsmatten om de vloer nog sterker te maken. Hierdoor is de vloer goed bestand tegen krimp en uitzetting bij koude en warmte.

Een laatste belangrijke eigenschap van een industriële betonvloer is de brandwerendheid. Beton zelf is namelijk niet brandbaar. Als gevolg van brand kan er wel schade aan de vloer ontstaan bijvoorbeeld doordat de vloer aan één kant verhit wordt en uitzet.

3. Woodstock lichtgewicht beton

Beton is enorm populair als bouwmateriaal en relatief goedkoop. Het wordt gemaakt van zand, grind of steenslag vermengd met cement en water. Onder invloed van water hardt het cement uit waarna een compacte massa overblijft.

Een nadeel van beton

Een van de nadelen van beton is dat het een hoog soortelijk gewicht heeft. Per m3 weegt het tussen de 2000 en 2600 kg. Dit is het gewicht voor normaal beton. Als er sprake is van ‘zwaar beton’ dan weegt het meer dan 2600 kg per m3. Een dergelijk gewicht kan niet door elke constructie gedragen worden.

Lichtgewicht beton

Omdat beton dus niet door elke constructie kan worden gedragen en dus niet voor elke vloer kan worden toegepast, zijn er op het gebied van beton veel ontwikkelingen gaande en één daarvan is lichtgewicht beton of lichtbeton. Men spreekt van lichtbeton als het beton een dichtheid heeft van minder dan 2000 kg per m3. Bij het maken van lichtbeton wordt grind, wat een hoog gewicht heeft per m3, vervangen door een toeslagmateriaal dat een lager gewicht heeft per m3. Dit kan geëxpandeerde klei zijn maar ook poreuze korrels zoals bims en lava. Woodstock vloeren heeft zelfs lichtgewicht beton dat 70% lichter is dan normaal beton.

Voordelen van Woodstock lichtgewicht beton

Hieronder noemen we tot slot nu de 4 belangrijkste voordelen van lichtgewicht beton, waar bedrijven als Woodstock Vloeren veelvuldig gebruik van maken.

- Lager gewicht en daardoor gemakkelijker toe te passen voor uiteenlopende constructies

Het eerste voordeel van lichtgewicht beton is dat het veel minder weegt dan normaal of zwaar beton. Dit betekent dat de eisen die aan de constructie worden gesteld waarop het beton wordt aangebracht, minder zwaar zijn. De constructie hoeft immers minder gewicht te dragen.

- Lichter en eenvoudiger om te mengen

Om beton te kunnen maken moeten de verschillende stoffen waaruit beton gemaakt wordt, met elkaar gemengd worden. Omdat het totale gewicht van lichtbeton lager is, is het lichter en eenvoudiger om te mengen dan gewoon beton.

- Makkelijker af te reien

Beton wordt na het aanbrengen gladgestreken of afgereid met een rei of afwerkspaan. Omdat lichtgewicht beton minder zwaar is om te verwerken, vergt ook het afreien van lichtbeton minder energie.

- Geschikt voor renovatie van een houten vloer

Lichtgewicht beton wordt vaak toegepast bij renovatie van bestaande houten vloeren in combinatie met een zwaluwstaartplaat. De zwaluwstaartplaat is zelfdragend en dient als ondervloer en wapening voor het beton. Het beton wordt op en tussen de gleuven van de plaat aangebracht en gelijkmatig afgestreken. Hierdoor ontstaat een sterke en stevige vloer die rust op de bestaande balken van de houten vloer.

4. Cementdekvloer en vloerverwarming

Een cementdekvloer is de vloer die boven op de draagvloer komt. De draagvloer of constructievloer is de onderste vloerlaag en deze is bijvoorbeeld van beton of van hout. De draagvloer zorgt ervoor dat de overige vloerlagen en alles wat daarop gezet wordt, gedragen wordt en niet wegzakt. Omdat een draagvloer meestal niet vlak is, komt op de draagvloer een dekvloer. In veel gevallen is dit een cementdekvloer, ook wel zandcementvloer genoemd

Cementdekvloeren wordt strak en egaal afgewerkt. Eventuele oneffenheden in de draagvloer zijn niet zichtbaar. De bovenkant van de cementdekvloer wordt handmatig gladgestreken met een spaan zodat de vloer zo glad als een biljartlaken wordt. Dit is nodig, omdat bobbels, gaten en kuilen anders doorwerken in de bovenvloer of eindvloer. Deze eindvloer kan van hout, tapijt, pvc of tegels zijn maar welke eindvloer u ook kiest, de cementdekvloer moet glad en strak afwerkt zijn.

Een cementdekvloer in combinatie met vloerverwarming?

Vloerverwarming en een cementdekvloer gaan prima samen als de buizen van de vloerverwarming op de juiste wijze worden geplaatst. Bij vloerwarming met warm water, oftewel water-gedragen vloerverwarming, worden buizen of leidingen in de vloer verwerkt. Door de buizen loopt warm water dat de vloer opwarmt en daarmee voldoende warmte afgeeft om de ruimte (denk aan de woonkamer, de keuken of de slaapkamer) op te warmen.

De buizen of leidingen worden op de ondervloer of constructievloer gelegd en vastgemaakt aan een draadmat of wapeningsmat. Door de buizen vast te maken blijven deze op hun plaats liggen en houden ze de gewenste onderlinge afstand. Ook kunnen noppenplaten gebruikt worden om de buizen van de vloerverwarming in vast te leggen. Deze platen hebben noppen waartussen de leidingen worden gelegd. Deze platen zijn er met en zonder isolatie wat van belang is als de ondervloer niet voldoende geïsoleerd is.

Of er nu matten of noppenplaten gebruikt worden om de vloerverwarming op vast te leggen, in alle gevallen moet een dekvloer aangebracht worden. Een cementdekvloer is hiervoor een veelgebruikte vloer. Deze wordt op de vloerverwarming aangebracht en vult de ruimte tussen de buizen of leidingen volledig op. De cementdekvloer moet voldoende dik zijn om scheurvorming te voorkomen.

Is de cementdekvloer eenmaal aangebracht dan is het zaak om de vloerverwarming niet in één keer vol aan te zetten. Een cementdekvloer krimpt bij verwarming waardoor scheuren kunnen ontstaan. Een zeer geleidelijke opwarming van de vloer is dan ook een vereiste waarbij geadviseerd wordt om pas te beginnen met opwarmen als de vloer op eindsterkte is. Deze eindsterkte is na 28 dagen bereikt. Er kan dan gestart worden met het opstook- en afkoelprotocol zodat het risico op scheuren in de cementdekvloer tot een minimum beperkt wordt. Na het goed doorlopen van het protocol kan de eindvloer aangebracht worden.

Wil je meer weten over de verschillende soorten vloeren die er zijn, welke voordelen en nadelen ze hebben, en wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn? Neem dan contact op met een specialist als Woodstock Vloeren uit Obdam. Zij kunnen je het naadje van de kous vertellen. Sowieso is het – als je eenmaal een keuze hebt gemaakt voor een bepaald soort vloer - altijd goed om een offerte op te vragen, zodat je weet welke prijs je kunt verwachten!