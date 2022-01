‘Ik denk dat ze allemaal boter op hun ongenaakbare, eigengeile mediabolletjes hebben’

Het zal u wellicht verbazen, maar het Gooise Matras zit vol dubieuze vlekken. Dit cursiefje wordt getikt op de dag vóór de uitzending van #BOOS, maar we weten nu al dat de man van Linda de Mol een bepotelaar is, dat Linda hem buiten gegooid heeft, dat er twee aangiftes tegen voormalig knuffelmarokkaan Ali B liggen, dat RTL de samenwerking met hem heeft ‘opgeschort’, zoals dat eufemistisch wordt genoemd en dat in de uitzending waar Tim Hofman na acht maanden onderzoek mee komt, ook nog wat andere namen genoemd gaan worden.

Sinds de eerste Big Brother is dit schandaal het eerste Talpa-format waar ik met enig plezier naar kijk, ware het niet dat we – op een paar anonieme krantenkwoots en twee dappere dames bij Beau na – van de slachtoffers nog niets vernomen hebben. Kranten en zelfs Nu.nl schreven wél stukjes over wat #BOOS eigenlijk is, hoe je dat kunt kijken en waar en wanneer het YouTube-programma ‘wordt uitgezonden’. Er wordt verlekkerd uitgekeken naar die aflevering, en toch en toch en toch.

Toch wringt het. Niet omdat de slachtoffers meer ruimte zouden moeten krijgen dan de daders, of dat de verhalen van gedupeerden onder zullen sneeuwen in de ontwikkelingen rond de beklaagden. Dat is nou eenmaal de mediawerkelijkheid en die is bijna altijd lelijk. Bovendien ga ik niet heel vroom pretenderen dat ik me het lot van die slachtoffers vreselijk aantrek – ik ken ze niet, ik heb nog nooit naar The Voice gekeken en ik vind zo’n beetje alle mensen die in die show een aandeel hebben, vervelende figuren. (Behalve Chantal Janzen. Die lijkt me wel leuk.)

Wat er wringt, is persoonlijker en daarom irrelevant in het geheel. Maar dit zijn mijn kolommen dus ik ga u er toch mee vervelen: het ergert me met hoeveel heetgebakerde hypocrisie media alle juice (want ‘roddels’ is ook maar kappersjargon tegenwoordig) uitschenken.

Natuurlijk laadden RTL en Talpa vooraf de verdenking op zichzelf met het preventief annuleren van hun contantenkoe, maar de roddelprogramma’s weten al veel langer veel meer dan ze ooit onthulden (maar ja, iedereen is bang voor De Mol), half hooggeplaatst Hilversum is whatsappjes aan het wissen en pijplurkers van sjieke couranten sabbelen prejaculerende post mortems uit hun pen over de rotte moraal van commerciële poen, terwijl ze normaal gesproken vooraan staan om het internet te verwijten te snel een schuldige aan te wijzen. Als iedereen het doet, zal het wel deugen. Maar ik denk dat ze allemaal boter op hun ongenaakbare, eigengeile mediabolletjes hebben.

Ondertussen moest #BOOS nog worden uitgezonden. Dit was de eerste scoop ooit die een imperium velt voordat het verhaal werd gepubliceerd. Zulks is de medialogica van een wereldje dat zichzelf beter kent dan het wil toegeven.