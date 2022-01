Nieuwe Revu 4 is nu uit!

‘De biechtvader van seriemoordenaars leverde altijd en hij leek altijd nieuwe anekdotes over zijn ontmoetingen met Kemper, Toole, Manson, Chase en Schaefer te vertellen’. De Fransman Stéphane Bourgoin was sinds 1992 de grootste kenner van seriemoordenaars uit Europa. Hij ontmoette naar eigen zeggen 77 seriemoordenaars, schreef daar tientallen boeken over en was de hoofdgast op internationale conferenties. Na een serie recente onthullingen is er niets meer van zijn status over. ‘Stephen King was nooit zijn buurman, Bourgoin was nooit profvoetballer geweest en de meeste ontmoetingen met seriemoordenaars waren verzonnen’.

@media (max-width: 680px){#fig-61f10edb77da6 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61f10edb77da6 img{#fig-61f10edb77da6 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-61f10edb77da6 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61f10edb77da6 img{#fig-61f10edb77da6 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-61f10edb77da6 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61f10edb77da6 img{#fig-61f10edb77da6 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}} Nieuwe Revu 4 is nu te koop in de winkel of hier te bestellen

‘In het nieuws werden de Kinderen van Møkum vooral neergezet als karikaturen. Langharig tuig dat niet wil werken, maar wel een advocaat kan betalen’. Lange tijd zat kraken diepgeworteld in de Nederlandse cultuur. Sinds de antikraakwet verdwijnt het fenomeen uit het straatbeeld. De Kinderen van Møkum moest de grote wederopstanding worden. En de film moest daarvan het testament worden. Waar ging het mis? ‘Bij oude krakers merkte ik een euforie. Een gevoel dat ‘hun’ cultuur en idealen nieuw leven werd ingeblazen. De jongeren staan eindelijk op!’

‘Bij mijn platenmaatschappij Phonogram verboden ze de drie K’s; als je een interview had, praatte je niet over kut, kapitaal en kerk’. Hij zingt al vanaf zijn achtste en wil ook nu op zijn 76se nog zingen, springen en dansen. Maar de in Amerika opgegroeide Ronnie Tober moet door corona al zijn optredens al twee jaar voor zich uitschuiven en hoopt dat van uitstel geen afstel komt. Een gesprek over optreden voor Amerikaanse presidenten, seks met iemand van de NOS, overleden generatiegenoten en stoppen met zingen. ‘Ik ben benieuwd of de mensen mij nog herinneren als we weer op een normale manier in een normale maatschappij met elkaar kunnen leven’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over een nieuw ontdekt koraalrif voor de kust van Tahiti en over een zwarte diamant ter waarde van 6 miljoen euro. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.