Nieuwe Revu 5 is nu uit!

‘Mij krijgen ze echt niet stil’ Ondanks de toegenomen risico’s – gigantische geldboetes en flinke taakstraffen – blijven etherpiraten stug uitzenden vanuit hun zolderkamers, kelders of omgebouwde schuren. Nieuwe Revu duikt in de wereld van torenhoge zendmasten, territoriumstrijd en polka-muziek. ‘Tijdens een uitzending realiseer je je altijd dat de politie kan binnenvallen.’

‘Ik woon dicht bij een zendmast. Ik kon niet langer dan een paar minuten in mijn eigen huis zijn, werd dan direct duizelig’ 5G-zendmasten, draadloos internet, inductiekookplaten... straling komt tegenwoordig uit alle hoeken. Volgens de Gezondheidsraad hoeven we ons nergens druk om te maken. De groeiende groep stralingsvluchtelingen en -experts denkt daar heel anders over. ‘Als je kinderen wil krijgen, zou ik geen inductie in je keuken nemen.’

‘Paul zaagde de 14-jarige Leslie in stukken en legde de lichaamsdelen in 10 dozen die hij naar de kelder tilde. Toen begon het familiediner’ Vanaf 8 februari wordt op Investigation Discovery een documentaire uitgezonden met als titel Ken and Barbie Killers: The Lost Murder Tapes. De hoofdpersonen Karla Homolka en Paul Bernardo pleegden misdaden die tot de gruwelijkste uit de Canadese geschiedenis behoren. Karla: ‘Ik wist dat ze zou worden vermoord. Ik was aanwezig toen hij haar wurgde. Maar ik keek niet, ik kon het niet verdragen.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de feestjes van Boris Johnson en over een door stropers verminkte neushoorn die na zes jaar en dertig operaties weer is vrijgelaten in de natuur. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.