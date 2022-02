Eva Jinek over Rob Goosens: ‘Hij levert broddelwerk’

Een lid van de mediafamilie De Mol in het openbaar aanpakken, dat is toch not done?

Het is geen fabeltje dat men in televisieland huiverig is voor de macht van John de Mol. Zijn imperium op radio- en tv-gebied is groot, hij heeft vrijwel overal wel een vinger achter en sommigen denken dat wie De Mol tegen zich heeft, nergens meer aan de bak komt in de mediawereld. Kritiek uiten op de schathemeltjerijke televisiebaron is zoiets als jezelf de strop vast om de nek leggen en uit eigen beweging op het galgenkrukje gaan staan.

Is het dus over en sluiten voor Rob Goossens op tv nu hij over Linda de Mol heeft gezegd dat ze in de stront kan zakken?

Ach welnee. Linda de Mol is even een beetje sipjes omdat ze vindt dat een aantal mensen allerlei informatie over haar verdraait en liegt. Ze noemde daarbij Rob Goossens, Youp van ’t Hek, Beau van Erven Dorens ‘en de grote aanvoerster van deze bizarre hetze, die sneue, intens valse Angela de Jong’. De Mol zou aanvankelijk middels een open en eerlijk gesprek op haar platform alles vertellen wat ze wist over het vermeende seksueel grensoverschrijdende gedrag bij The Voice of Holland, maar zit nu als een verwend kind met de armen over elkaar in een hoekje te mokken. Als ze haar liefdesverdriet heeft uitgehuild, vindt ze Rob Goossens ook vast wel weer lief. En zolang RTL nog niet in handen is gevallen van haar broer John, zit Goossens nog wel even safe bij RTL Boulevard.

Wat vindt Rob Goossens er zelf van?

‘Met een enorme Calimero-dop op haar hoofd beschuldigt Linda de Mol iedereen van sensatiebelustheid; ik vind het nogal wat.’

Wat vinden wij van Rob Goossens?

Is bepaald niet vies van wat reuring en sensatie: Eva Jinek kon wat hem betreft de boom in, hij omschreef Connie Witteman als de vrouw met de allerlangste tenen van heel showbizzland, Paul de Leeuw wilde hem in elkaar slaan en Sander Schimmelpenninck beschuldigde hem van laster.

‘Toch knap dat iemand die niks bereikt heeft, regelmatig op tv verschijnt als expert’

Wat vinden anderen van Rob Goossens?

PATRICIA CORTIE

ex-collega De Telegraaf

‘Een aantal jaren heb ik tegenover Rob gezeten op de redactie Radio & TV van De Telegraaf. Rob heeft veel humor en een grandioze dosis zelfspot. Ik denk dat mensen dat soms niet begrijpen. Zo had hij laatst op Twitter een poll over zichzelf geplaatst, waarbij men de vraag kon beantwoorden “Wat vindt u van Rob Goossens?” Dat was na dat gedoe over zijn uitspraken over Linda de Mol. Als antwoorden had hij bedacht: stom / heel stom / ik dacht dat hij homo was. Daar heb ik smakelijk om gelachen. Er was een beetje een hetze tegen hem, maar hij gaat daar dan wel in mee, hij verschuilt zich niet en reageert niet zuur of verdedigend. Dat vind ik humor. Bij Boulevard schuift hij geregeld aan als deskundige en dat doet hij leuk, maar ik weet niet of het handig is dat elke expert in dat programma overal een mening over moet hebben. Dan zit daar iemand voor het onderwerp mode, maar dan wordt ook zijn of haar mening over het coronavaccin gevraagd. Dat moet je gewoon niet doen, denk ik. Hoewel Rob wel overal een mening over heeft. Hij is nogal uitgesproken, durft het randje op te zoeken en af en toe een bommetje te droppen. Dat geeft leuke televisie. Wat betreft zijn vakgebied radio en tv, heeft hij kennis van zaken. Ik vind het jammer dat hij weg is bij De Telegraaf.’

OLCAY GULSEN

boze presentatrice

In Weekend: ‘Ik ben best wel verrast dat die man als entertainmentdeskundige aan de desk mag staan. Ik vind het een beetje vreemd wat die jongen allemaal beweert. Als uitspraken zouden komen van iemand voor wie ik veel respect zou hebben, dan zou me dat kunnen kwetsen, maar van hem? Nee, zeker niet. Hij is een nono eerste klas.’

PATTY BRARD

verontwaardigde presentatrice

In Shownieuws: ‘Zijn woordkeuzes vind ik best wel heftig.’

RONALD MOLENDIJK

verbaasde deskundige

In Shownieuws: ‘De beste man heeft recht op z’n mening, prima, maar toevallig zat ik een paar dagen geleden een keer naar Boulevard te kijken – ik heb daar altijd met heel veel plezier gewerkt – en dan hoor ik hem een item afsluiten wat over dit geheel ging. Ik kan alleen maar zeggen dat ik me de hele tijd zit te verbazen. Dat ik denk: waarom is dat dan? Zijn er nog rekeningen die openstaan? Moet dat per se op deze manier gedaan worden?’

JOHN VAN DEN HEUVEL

collega Boulevard

‘Rob is leergierig, ambitieus en een jonge hond die zichzelf graag op de kaart zet als iemand met een scherpe eigen mening. Dat is voor tv-programma’s, waar nuance vaak verward wordt met saaiheid, natuurlijk ideaal. Rob loopt daardoor wel het risico dat zijn niveau als mediadeskundige nivelleert. Als je alleen maar mensen of programma’s schoffeert of afbrandt, word je uiteindelijk niet meer serieus genomen. Rob is gelukkig intelligent genoeg om dat te begrijpen. Ik vind hem bij RTL Boulevard een leuke en attente collega.’

EVA JINEK

boze presentatrice

Rob Goossens suggereerde eind november 2020 dat Humberto Tan was toegevoegd aan het late-night-team van RTL 4 omdat Eva Jinek zwanger zou zijn. Jinek in Nouveau: ‘Ten eerste: ik ben niet zwanger. Ten tweede: ik ben de juiste persoon op de juiste plek bij dat programma, en dat er toch meteen wordt gesuggereerd dat ik wel zwanger moet zijn omdat er een man bij komt, vind ik beledigend tot op het bot. Dat belangrijke stappen in een vrouwencarrière zo snel worden gelieerd aan een man of een zwangerschap, moet stoppen. In de dertien jaar dat ik nu op televisie ben, ging ik nooit in op roddels, maar in dit geval wil ik het toch benoemen, omdat het puur seksisme is. Als ik een kerel was geweest, had niemand dit überhaupt gezegd. Het is dus seksisme in z’n alledaagse, meest irritante vorm. Ik kon niet geloven wat ik zag. Dat een ongeïnformeerd iemand in een roddelprogramma als RTL Boulevard zoiets maar gewoon kan roepen. Het zou je baan zijn, om zulk broddelwerk af te leveren.’