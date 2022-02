‘Een drijvende middelvinger door De Nieuwe Maas’

Beste burgemeester Aboutaleb van Rotterdam,

Wat een symboliek! Je hebt een stad als Rotterdam, met een enorm armoedeprobleem, waar twee keer zoveel mensen onder de armoedegrens leven als in de rest van Nederland. In sommige wijken van Rotterdam leeft een kwart tot een derde van de mensen in armoede. Niet voor niets loopt er op dit moment een campagne in de stad, Arm in Arm, waarin allerlei maatschappelijke organisaties strijden tegen armoede.

Nou ligt er in uw stad een brug. De Koningshavenbrug is de naam, maar Rotterdammers houden van kordate bijnamen, dus heet die brug De Hef. Er is een boek over geschreven, zelfs een film over gemaakt door Joris Ivens: De Brug. Om maar te zeggen: niet zomaar een brug, die Hef. In 2017 werd het middendeel van de brug na jaren renovatie teruggeplaatst, en was De Hef weer compleet, met het voornemen dat te blijven. Het is een Rijksmonument, dus dat voornemen is ook een regel: monumenten mag je niet zomaar aanpassen.

Maar dat was gerekend buiten de onwerkelijke werkelijkheid van de nieuwe allerrijksten van onze wereld, mannen als Jeff Bezos, met een vermogen van meer dan 200 miljard dollar, en dat zelfs ná zijn scheiding. Terwijl Jeff nota bene in gemeenschap van goederen was getrouwd. De verhouding met zijn werknemers is daar dan weer het tegenovergestelde van: die buit hij het liefste uit.

Die Jeff Bezos heeft een zeiljacht laten bouwen, bij jachtenbouwer Oceanco in Alblasserdam. Daar zijn ze wel wat gewend: vorig jaar werd er nog een jacht van 82 meter lang gerestaureerd, dat 190 miljoen had gekost. Maar ja, in de ‘I see your schwartz is as big as mine’-wereld van Jeff Bezos is álles een verlengstuk, dus zijn jacht kost 430 miljoen euro, is 127 meter lang, heeft drie masten en drie dekken. Het is het grootste jacht ter wereld. Tot natuurlijk Elon Musk ooit een jacht laat bouwen met zés masten en ácht dekken. Het idee immers waar een pauperparadijs als Dubai op is gebouwd: het kan altijd megalomaner.

De boot van Jeff is niet alleen heel lang, maar ook heel hoog. Te hoog voor De Hef. Elk jacht dat ooit is gebouwd bij Oceanco heeft onder De Hef door gekund, behalve de boot van Jeff. In de normale wereld stuurt een bedrijf dat zo’n bestelling binnen krijgt even een mail terug: order ontvangen, één probleem: hij is iets te hoog, dus pas de tekening even aan, dan gaan we aan de slag, betalen kan per iDeal, mag in twee termijnen. Maar niet de wereld van Jeff. Die zegt: haal dat monument maar even uit elkaar voor mijn drijvende ego. Ik betaal wel voor de kosten.

Dat laatste is natuurlijk een buitengewoon gul gebaar van de man van 200 miljard, maar hier zijn we aanbeland bij het moment waarop je als burgemeester moet zeggen: in jóúw wereld is alles te koop, Jeff. Maar die wereld is de onze niet. Dit is Rotterdam, hier is iedereen gelijkwaardig, arm of rijk. Hier gaat niet dadelijk een stad tijdens een campagne die Arm in Arm heet moeten toezien hoe je met rijkdom álles kunt afkopen, ook regels.

Een drijvende middelvinger door De Nieuwe Maas: fuck you Rotterdam, in júllie stad gelden míj́n normen. Ik kan me niet voorstellen dat u als sociaaldemocraat dit zult accepteren. En zo wel, dan is mijn geruststelling: ik kan me niet voorstellen dat Rotterdammers dit accepteren.